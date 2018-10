Wat te doen met het Alpenlandschap van afgedankte kunstgrasvelden in Dongen?

De alarmbellen begonnen te rinkelen bij een brand donderdag in Dongen. Het bewuste recyclebedrijf TUF lag al langer onder een vergrootglas. Werden hier wel kunstgrasrollen getransformeerd in schone groene korrels?

Een Alpenlandschap van afgedankte kunstgrasvelden doemt op aan de randen van een industrieterrein in Dongen. Lichtgroene, donkergroene en een handvol rode rollen liggen te wachten om te worden gerecycled. Maar na de brand bij recyclebedrijf TUF is het sterk de vraag of ze ooit nog een tweede leven krijgen.

Dikke zwarte rookpluimen stegen donderdagavond op boven TUF, een van de twee bedrijven in Nederland die oude kunstgrasvelden recyclen. Even leken ook de metershoge stapels kunstgrasrollen op te gaan in de vlammen. Een dag later blijkt de schade toch minder groot dan gedacht: de brand heeft vooral gewoed in een loods, waarvan het dak door de vlammen is ingestort.

‘Hoe erg is het?’, vraagt een vrouw aan verslaggevers die vrijdag door de brandweer worden bijgepraat. De jonge vrouw blijkt Belgische, ze heet Anneleen van Trimpont en is de directeur van TUF. Aanvankelijk wil ze niets zeggen, maar later wil ze de stevige speculaties over haar bedrijf best van antwoord voorzien.

TUF staat er vanwege een reeks overtredingen, dwangsommen en een aflevering van het tv-programma Zembla slecht op. Het recyclen van kunstgrasvelden lijkt een goudmijn voor TUF en de enige andere Nederlandse concurrent, Vink uit Barneveld. Jaarlijks wordt er 1 miljoen vierkante meter aan kunstgras, grofweg tweehonderd voetbalvelden, opgehaald voor recycling. Een gemeente, meestal de eigenaar van het kunstgrasveld, betaalt er tussen de 10 en 20 duizend euro voor.

Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

100 duizend euro boete

Maar doet TUF wel aan recycling? Daarover bestaan grote twijfels na de uitzending van Zembla. Die laat zien dat de kunstgrasrollen steeds hoger worden opgestapeld. Nooit lijkt er iets te worden afgevoerd.

De kunstgrasrollen liggen bij TUF al tijden veel hoger opgestapeld dan de toegestane vier meter. Het geduld van de gemeente lijkt op. Van de 100 duizend euro boete die burgemeester Marina Starmans het bedrijf heeft opgelegd, heeft TUF maar 2.000 euro betaald. De deurwaarder is deze week langs geweest om beslag te leggen op een deel van de inboedel.

Maar na alle vruchteloos gebleken dwangsommen, wil de gemeente nu alle activiteiten bij TUF stilleggen. Of er voor het bedrijf nog toekomst is in Dongen? Burgemeester Starmans lacht minzaam. ‘Wat mij betreft niet.’

Uitgerekend donderdagavond zou de gemeenteraad bijeenkomen om te praten over TUF. Voorbijgangers merken daarom op dat de brand op een wel heel toevallig moment begon. ‘Ik heb de brand niet aangestoken. En mijn medewerkers ook niet’, verdedigt directeur Van Trimpont zich. ‘Waarom zou ik dit doen? Ik heb mijn ziel en zaligheid in dit bedrijf gelegd.’

Ze zegt donderdagmiddag om vier uur het terrein van TUF te hebben verlaten. De laatste medewerker vertrok volgens haar rond half vijf, ruim twee uur later begon de brand. Van Trimpont juicht het toe dat de politie onderzoekt hoe de brand heeft kunnen ontstaan. ‘Ze mogen alles doorzoeken, ook mijn auto.’

Schone groene korrels

Dat er problemen met haar bedrijf zijn, erkent Van Trimpont. ‘Maar die kunnen we in theorie oplossen. Daarover zijn we in nauw gesprek met de gemeente.’ Volgens haar recyclet TUF wel degelijk kunstgrasvelden. ‘Als onze machine het na de brand nog doet, gaan we zo snel mogelijk weer verder met het uitkloppen van de matten.’ Daarna worden zand en infill (rubberkorrels) gescheiden. Van Trimpont: ‘Uiteindelijk blijven er schone, groene korrels over.’

Dongen beschikt volgens de gemeente over één kunstgrasvoetbalveld, maar bij TUF liggen honderden afgedankte exemplaren uit heel Nederland opgeslagen. Burgemeester Starmans spreekt daarom van een probleem dat op landelijk niveau moet worden opgelost. Daarover schreef ze vorige week een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Starmans: ‘Als gemeente betaal je aan de voorkant voor het recyclen van een kunstgrasveld. Maar er wordt helemaal niet gecontroleerd of dat ook echt gebeurt.’ En het probleem lost zich volgens Starmans niet vanzelf op bij een faillissement van TUF. ‘Want waar moeten die velden dan naartoe? Het ministerie moet daar maar eens antwoord op geven.’