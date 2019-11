Wat te doen met alle Moldaviërs die hun geluk in Nederland komen beproeven?

Bij de ingang van het AZC in Ter Apel Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Ineens stonden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst de Moldaviërs voor de deur. Deze maand vroegen maar liefst 486 burgers van de kleine Oost-Europese republiek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel asiel aan. Maandag zette een gele touringcar zelfs 67 Moldaviërs 500 meter van de ingang op de stoep – de laatste meters moesten ze zelf lopen. Veel kans op een verblijfsvergunning maken zij niet. Want Moldavië mag dan arm en corrupt zijn, het is geen oorlogsgebied.

Niettemin – en misschien tegen beter weten in – blijven de Moldaviërs maar toestromen. Tot medio deze maand hebben al ruim 850 burgers uit dat land asiel aangevraagd, ongeveer net zoveel als het hele vorige jaar. In 2014 deden slechts vijf Moldaviërs een asielverzoek, het jaar daarop tien, toen vijftien en in 2017 begon de grote toestroom met 340 asielaanvragen.

Groepsreis richting kansloze asielprocedure

De overheid onderzoekt nog waar de animo voor groepsreizen richting een kansloze asielprocedure vandaan komt. De eerste indruk is dat het vooral gaat om mensen die de armoede in eigen land ontvluchten en afkomen op ‘de voorzieningen’ in Nederland. Vorig jaar werd vlak voor de winter ook al een piek geconstateerd.

Tegelijkertijd valt op dat veel Moldaviërs ook al in andere West-Europese landen zijn geweest op zoek naar meer geluk in het leven, met name in Frankrijk en Duitsland. Veel asielzoekers uit Moldavië bleken Franse documenten op zak te hebben. Maar in Frankrijk is het immigratiebeleid de laatste tijd behoorlijk aangescherpt en zijn meerdere vluchtelingenkampen ontmanteld.

Voor Vluchtelingenwerk is het ook gissen naar de oorzaken van die plotse toestroom. Volgens woordvoerder Annemiek Bots kan dat ook te maken hebben met mensensmokkelaars die Nederland te rooskleurig voorstellen als kansrijk land. De chauffeur en bijrijder van de touringcar zijn gearresteerd op verdenking van mensensmokkel – donderdag besloot de rechter-commissaris dat ze nog twee weken langer in voorarrest blijven.

Witte bestelbus

Eerder deze maand nog veroordeelde de rechtbank Noord-Nederland een 40-jarige man tot anderhalf jaar cel omdat hij in maart zeven Moldaviërs in een witte bestelbus van Duitsland naar Nederland had vervoerd om ze hier asiel te laten aanvragen. Hij deed dat uit winstbejag, aldus de rechter, en had ‘geen boodschap aan het ontwrichtende karakter van mensensmokkel’. Volgens het Openbaar Ministerie ‘ondermijnt mensensmokkel ook het maatschappelijk draagvlak voor de opvang van asielzoekers’.

Behalve de vraag waarom ze komen, en hoe nieuwe gelukszoekers te ontmoedigen, worstelt de overheid met het probleem: wat moeten we met deze mensen? Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol zei deze week dat een speciaal team is gevormd om de asielaanvragen van de Moldaviërs versneld af te handelen. Uit de eerste gesprekken met IND’ers zou blijken dat tot dusver ‘nul’ asielaanvragen kunnen worden ingewilligd.

De nieuwe groep vormt ook een extra belasting voor het toch al overbelaste systeem. ‘De keerzijde van een versnelde afhandeling van de Moldaviërs is dat Syriërs en Jemenieten, de oprechte asielzoekers, nog langer moeten wachten’, aldus Vluchtelingenwerk.

Sobere opvang

De Moldaviërs krijgen slechts ‘een sobere opvang’. Zo is een groep van 150 asielzoekers ondergebracht in een sporthal in Budel, vlak bij de Belgische grens in Noord-Brabant. Ook krijgen ze geen financiële ondersteuning bij terugkeer.

CDA en VVD dringen aan op een strengere aanpak. Volgens het CDA zijn de Moldaviërs als groep gekomen en moeten ze daarom ook als groep worden beoordeeld. Hier is sprake van een nieuwe smokkelroute, aldus CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg, en daarom moeten niet alle asielaanvragen individueel worden behandeld. Zij vindt dat de hele groep in één keer moet worden uitgezet. VVD-Kamerlid Bente Becker meent dat kansloze asielzoekers die slechts in afwachting zijn van hun uitzetting, sneller vastgezet moeten kunnen worden. Daarmee wordt voorkomen dat ze ‘uit het zicht van de overheid verdwijnen en overlast gaan veroorzaken’.

Vluchtelingenwerk maant echter tot voorzichtigheid. ‘Ze als een hele groep beoordelen, dat mag helemaal niet’, aldus woordvoerder Annemiek Bots. ‘Ik snap de gedachte, maar je moet toch echt alle asielverzoeken zorgvuldig en individueel bekijken. Want er kan altijd iemand tussen zitten, een politieke activist of lhbt’er bijvoorbeeld, die wel in eigen land gevaar loopt en dus een gegronde reden heeft om hier asiel aan te vragen.’