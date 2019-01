Wat te doen bij naderende wolf? Dit wolvenplan geeft uitsluitsel

De twaalf provincies presenteerden donderdag een gezamenlijk wolvendraaiboek. Daarin valt te lezen hoe met de wolf moet worden omgegaan en hoe je hierover moet communiceren. In Nederland leven momenteel twee exemplaren. Het 48 pagina’s tellende draaiboek borduurt voort op ‘Voorstel voor een wolvenplan’ uit 2013.

De provincies zijn verantwoordelijk voor het beleid rond het in Europa beschermde dier, maar ook voor de schade die het aanricht. De kans dat dit bij mensen gebeurt of dat het dier – zoals in het voorbeeld – ook maar toenadering zoekt, is zeer klein. De zorgen zitten vooral bij boeren. Zo maakte landbouworganisatie LTO deze week bekend een eventuele wolvenpopulatie klein te willen houden.

Het wolvenplan komt tegemoet aan de zorgen die met name bij de schapenhouders leven – naar pluimvee kijkt de wolf doorgaans niet om. ‘Een aanval op schapen is voor de betrokkenen vaak een emotioneel ingrijpende gebeurtenis.’ En dus gaan provincies steun bieden bij preventieve maatregelen (zoals rasters en schrikdraad) en blijven ze in elk geval de komende drie jaar de schade door wolven vergoeden, zowel voor bedrijfsmatige als hobbyhouders.

‘Dat nu ook hobbyisten aanspraak kunnen maken op het fonds voor faunaschade is heel goed voor het draagvlak’, zegt Maurice La Haye van Wolven in Nederland. Wat hij jammer vindt: ‘Er spreekt niet uit dat we heel blij mogen zijn met de terugkomst van de wolf en wat een aanwinst dit is voor natuur en biodiversiteit’.

Op dit moment is bekend van twee vrouwtjeswolven dat ze langere tijd verblijven op de Veluwe – een ten noorden en een ten zuiden van de A1. Op 1 februari is de ene een half jaar in het land en wordt officieel gesproken van vestiging.

Met een vastgesteld territorium is sprake van ‘fase 2’ in het plan en ‘zal het gedrag van mensen zich daar enigszins op moeten aanpassen’. Niet voeren en ‘honden dienen in een territorium altijd aangelijnd te zijn of onder strikt appèl in de directe nabijheid van mensen te blijven’.

Vanaf volgende maand is het wachten op fase 3: een wolvenpaar. Maar weet nu alvast: ‘Overal, ook in de Randstad, kunnen in de komende jaren zwervende wolven verschijnen’.