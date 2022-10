Wat staat twitteraars te wachten nu Elon Musk de baas is?

Elon Musk betreedt het Twitter-hoofdkantoor, met wasbak. Hij twitterde: ‘Let that sink in’ (Vrij vertaald: ‘Laat dat tot je doordringen’) Beeld ANP / AFP

Wat is Elon Musk van plan nu hij de baas is?

Dat is grotendeels afwachten, al is het maar omdat Musk vaak van mening verandert of terugkomt op eerdere plannen. Toch is er een rode draad te ontdekken. Naast een aantal potentiële zakelijke plannen – zoals betaalde advertentievrije accounts of het toevoegen van extra mogelijkheden – lijkt er een losser moderatiebeleid aan te komen. Onder Musk moet meer kunnen worden gezegd.

Zo zinspeelde hij op de terugkeer van Donald Trump, die in 2021 permanent van het platform werd verbannen na de bestorming van het Capitool. Het lijkt een teken aan de wand dat hij Vijaya Gadde heeft ontslagen, die verantwoordelijk was voor het sluiten van Trumps account. Zelf zegt Musk polarisatie tegen te willen gaan door de dialoog tussen verschillende kampen te bevorderen, maar critici vrezen juist dat de hoeveelheid desinformatie en haat onder Musk zullen toenemen.

Verder zal er waarschijnlijk een flinke exodus onder het personeel plaatsvinden. Het is onduidelijk van hoeveel mensen Musk zelf precies af wil, maar de laatste maanden hebben diverse personeelsleden het bedrijf al verlaten. ‘Ofwel ik kom onder een psychopaat te werken, ofwel de deal gaat niet door en mijn aandelen halveren in waarde’, vatte een van deze vertrekkers zijn motivatie tegenover nieuwssite Platformer samen.

Kan hij zomaar zijn gang gaan?

‘De vogel is bevrijd’, twitterde Musk nadat bekend was geworden dat hij Twitter definitief in handen had. Eurocommissaris Thierry Breton, belast met het reguleren van de interne markt, reageerde al snel: ‘In Europa zal de vogel vliegen volgens onze Europese regels.’

Dat klopt: in alle landen waar Twitter actief is, zal het zich moeten houden aan de daar geldende wetten. Maar Twitter heeft wel degelijk ruimte om een losser beleid te hanteren, zegt Joris van Hoboken, universitair hoofddocent op het Instituut voor Informatierecht van de UvA. Vaak zijn de huisregels strenger dan strikt juridisch noodzakelijk is, dus Twitter zou de teugels zo kunnen laten vieren dat het precies doet wat de wet voorschrijft. Dat Musk een minder strenge koers gaat varen dan zijn voorgangers, is voor Van Hoboken ‘vrij aannemelijk’.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) 28 oktober 2022

Loopt Musk geen financiële risico’s als hij ervoor kiest om alle teugels op Twitter te laten vieren?

Vlak voor de afronding van de deal schreef Musk al een brief aan adverteerders, goed voor bijna alle inkomsten van het platform: ‘Twitter kan uiteraard geen anarchistische chaos worden waarin alles kan worden gezegd zonder consequenties.’

Veel adverteerders willen niet dat hun merk tussen de desinformatie en haatzaaierij pronkt. En ze hebben al redenen om te twijfelen aan Twitter als reclameplatform. Zo blijkt uit een intern document van het platform, in handen van Reuters, dat 13 procent van het aantal twitterberichten inmiddels expliciet naakt bevatten, waar veel adverteerders liever niet mee geassocieerd worden.

Het aantal gebruikers dat vrijwel dagelijks inlogt en regelmatig berichten plaatst neemt intussen af. Een probleem voor Twitter, want deze gebruikers zijn juist aantrekkelijk voor adverteerders. Als Musk zich om de financiën van Twitter bekommert, is dit een slecht moment om ze al te zeer op stang te jagen.

Moet je nog wel op Twitter willen zitten?

Voor sommigen is de definitieve overname van Twitter door Musk reden om het platform te verlaten, ook al is nog onduidelijk in welke richting het platform zich precies gaat bewegen. Een van hen is internetpionier Marleen Stikker, die met haar stichting Waag al jarenlang bezig is met campagnes om gebruikers op alternatieven voor grote platformen te wijzen.

Zij heeft vooral bezwaar tegen het feit dat een kleine groep rijken, zoals Musk bij Twitter en Mark Zuckerberg bij Meta, zoveel invloed hebben op de dagelijkse communicatie van miljarden mensen. ‘Moderatie over onze gesprekken vindt nu plaats vanuit Silicon Valley, op Twitter specifiek vanuit het perspectief van Musk. Een absurde gedachte.’

Stikker is daarom actief op het relatief kleine Mastodon, een Twitter-achtig medium dat bestaat uit verschillende platforms met wisselende huisregels en waar dus niet één groep of persoon de baas is. Ze houdt tijdelijk vast aan Twitter om haar netwerk niet in één klap kwijt te raken, en adviseert ook anderen om een transitieperiode in te bouwen. ‘Ik merkte dat ik klem zat: via Twitter ontving ik allerlei interessante maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke berichten.’ Veel mensen uit haar netwerk beginnen over te stappen door de overname van Musk, merkt ze.

Ook Joris van Hoboken vindt het ‘zorgelijk’ dat miljardairs de baas zijn over grote sociale media, en in het geval van Musk zelfs als hun particuliere speeltuintje lijken te beschouwen. ‘We weten niet wat hem echt drijft. Misschien gaat het hem wel om het creëren van zoveel mogelijk chaos en wil hij de boel laten ontsporen.’

Het grootste risico voor de nabije toekomst is het vertrek van werknemers met kennis van zaken, denkt Van Hoboken. ‘Bij het content-moderatieteam zitten mensen met jarenlange ervaring en veel expertise. Die kunnen nu best denken: ‘Als deze idioot aan het roer komt, ben ik weg.’ Wat blijft er dan over van Twitter als veilig platform?’