Wat staat ons nog te wachten? Drugsdealers met Black Highday? Begrafenisondernemers met Black Dieday?

Station Amsterdam Centraal, in de regen. Ik wilde juist in de tram stappen toen ik een hand op mijn arm voelde. Ik draaide me om en keek in het gezicht van iemand die mijn oma een ‘Indische dame’ genoemd zou hebben. Ze was een kleine, tengere vrouw van 75, met vriendelijke bruine ogen.

‘Mag ik u iets vragen?’, vroeg ze. ‘Weet u of deze tram stopt bij het Spui?’ Ik antwoordde bevestigend, en liet haar voorgaan, de tram in. Ik zag er blijkbaar uit als iemand die weet waar trams stoppen, bedacht ik tevreden; toch meegenomen.

De tram was vol: we moesten staan. Weer legde de dame haar hand op mijn arm, en sprak met een vertrouwelijk lachje: ‘Ik ga gezellig naar de Bonnetterie. Daar ben ik al tien jaar niet geweest. Ziet u, ik woon in Assen, maar daar is het toch een beetje... nou ja, u begrijpt me. En bij de Bonneterie slaag ik altijd.’

Ik schrok. De Bonneterie, ooit een beroemd modewarenhuis, bestaat al zeker vijf jaar niet meer; in dat pand zit nu een filiaal van H&M. ‘Mevrouw...’, begon ik, maar ze hoorde me niet . ‘En nu is het Black Friday’, ging ze voort. ‘Dan is alles een stuk voordeliger.’ Ik knikte, en zuchtte inwendig. Het was al de hele week Black Friday, feest voor de inhalige detailhandel, aanleiding voor de lulligste woordspelingen als ‘Black Tieday’ bij de herenklerenwinkels, en ‘Black Flyday’ bij de reisbureaus.

Het wordt elk jaar erger. Wat staat ons nog te wachten? Banketbakkers met Black Pieday? Snackbars met Black Fryday? Drugsdealers met Black Highday, psychiaters met Black Cryday en begrafenisondernemers met Black Dieday. Maar niet doordraven, ik moest die oude dame het slechte nieuws vertellen.

‘Mevrouw, het spijt me zo, maar de Bonneterie is er niet meer’, zei ik. Ze sloeg haar gehandschoende hand voor haar mond. ‘Meent u dat nou? Dat is óók wat.’ Ze schudde ongelovig haar hoofd. ‘Er zijn nog een heleboel andere winkels, hoor’, troostte ik. ‘Wat heeft u nodig?’

‘Een nieuwe winterjas’, zei ze bedroefd. Ze wees op haar eigen jas, waar werkelijk niets op aan te merken viel. Een prachtige, koffiekleurige wollen jas, zo goed als nieuw. Koopzucht is blijkbaar sterker dan het menselijk verstand. De tram stopte. ‘Dan stap ik hier uit’, zei de dame haastig. ‘Ik ga wel naar de Bijenkorf.’ En, ongerust: ‘Daar is het toch zeker óók Black Friday?’ Ik knikte.

Even later zag ik haar op moeilijke voeten het Damrak oversteken, in de regen. Helemaal uit Assen, op zoek naar een overbodige jas.