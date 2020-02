De zwaarbeveiligde gevangenis in Vught, waar Ridouan T. vastzit. Beeld EPA

Voor het eerst in Nederland blijven advocaten van een verdachte anoniem tijdens een openbaar proces. Wat zegt dit over de criminaliteit in Nederland?

‘Het is heftig. De dood van advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. verdedigde, was een dieptepunt voor de rechtsstaat. De opkomst van de anonieme advocaat is daar een gevolg van. Door die moord op 18 september 2019 vragen advocaten zich opeens af: leveren sommigen zaken gevaar op? Eerder stopte de advocaat die het werk van Wiersum overnam er al mee; hij zou ontevreden zijn geweest over de beveiliging. En nu mogen de opvolgers anoniem blijven van de rechtbank, omdat ze zich zorgen maken over hun veiligheid.

‘Wat rond het Marengo-proces gebeurt, zegt iets over hoe nietsontziend deze generatie criminelen is en dat sommige criminelen de rollen die advocaten – en mogelijk ook officieren en rechters – in de rechtsstaat vervullen niet erkennen. Laten we hopen dat het met dit proces stopt en het hierbij blijft, maar je weet natuurlijk niet of de opvolger van T. al klaarstaat.’

Leg nog even uit waar dit Marengo-proces ook alweer om draait.

‘Zeventien verdachten staan in de zaak terecht voor ten minste vijf liquidaties, verscheidene pogingen daartoe en het voorbereiden van nog eens enkele moorden. De rode draad bij veel van de liquidaties is dat hoofdverdachte T. bang zou zijn dat iemand zou gaan praten over hem en zijn veronderstelde criminele activiteiten.

‘Eén van de moordzaken waar deze zaak bijvoorbeeld om draait, is de liquidatie van ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok in 2016. Hij was de eerste die echt publiekelijk de spotlight zette op Ridouan T. en zijn organisatie.’

Donderdag gaat het in de zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp om een inleidende zitting, die vaak toch wat saai zijn. Verandert de arrestatie van Ridouan T. van afgelopen december in Dubai daar wat aan?

‘Vaak zijn pro-formazittingen inderdaad niet zo interessant. Maar de meeste inleidende zittingen van het Marengo-proces waren dat wel. Er waren eigenlijk altijd wel nieuwswaardige ontwikkelingen. Het is echt een uitzonderlijke zaak.

‘Dit is de eerste zitting na arrestatie van Ridouan T. in Dubai én na de aanhouding van T.’s veronderstelde rechterhand Saïd R.. Hij werd recentelijk opgepakt in Colombia, maar is er nog niet bij, omdat hij nog moet worden uitgeleverd.

‘En ook Ridouan T. is er nog niet bij. Volgende week vrijdag is een aparte dag voor hem gereserveerd. Al heeft zijn advocaat al aangekondigd dat hij dan niet wil komen. Dat kan bij een pro-formazitting. Voor zover ik weet, is het niet gebruikelijk dat de rechter een verdachte dan toch verplicht aanwezig te zijn.

‘Vandaag en morgen gaat het dus eigenlijk nog niet over Ridouan T.. Er zal onder meer worden gesproken over de voortgang van het onderzoek in de zaken tegen de andere verdachten.’

Waar ga je verder op letten?

‘Vooral op kroongetuige B., die voor het eerst wordt verdedigd door zijn nieuwe anonieme advocaten. Ze zullen via een videoverbinding de zitting volgen.’