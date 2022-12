Wat moeten huishoudens straks betalen voor hun CO2-uitstoot?

Installatie van een nieuwe waterstofketel in een Lochemse woning. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Huishoudens laten betalen voor broeikasgassen: hoe werkt dat?

Het gaat om een uitbreiding van het al bestaande Europese emissiehandelssysteem. Op dit moment moet een deel van de bedrijven certificaten kopen om CO 2 te mogen uitstoten. Omdat de EU elk jaar minder van dit soort CO 2 -rechten in omloop brengt, moet de uitstoot dus elk jaar dalen. Het idee is daarbij dat de toenemende schaarste aan de certificaten de prijs van het uitstoten van CO 2 opdrijft: een extra prikkel om over te stappen op duurzame energiebronnen.

In het nieuwe plan – waarover het Europees Parlement en alle afzonderlijke lidstaten nog moeten stemmen – zijn vanaf 2027 ook CO 2 -rechten nodig voor de uitstoot van huishoudens. Concreet gaat het om brandstof die nodig is voor verwarming van woningen, en het verbruik van benzine en diesel.

Geen zorgen: u hoeft niet in een huishoudboekje bij te houden hoeveel CO 2 uw huishouden uitstoot om zelf certificaten aan te schaffen. Het zijn de energieleveranciers en de benzinestations die rechten moeten kopen voor de uitstoot van wat ze aan consumenten leveren. Deze kosten berekenen ze naar verwachting weer door, waardoor u er wel voor betaalt.

Wat gaat dit huishoudens kosten?

Dat is nog niet duidelijk. De prijs van de certificaten komt niet vast te liggen, en ook de wijze waarop bijvoorbeeld energiebedrijven de kosten doorberekenen is niet zeker.

Mogelijk geeft Duitsland een ruwe indicatie. Hier is vorig jaar een vergelijkbaar systeem op nationale schaal ingevoerd. De overheid stelde toen wel een vaste prijs in, van 25 euro per ton CO 2 . Die prijs moet oplopen tot zeker het dubbele in 2025.

Dit betekende in 2021 dat een liter diesel 8 cent extra kostte, een liter benzine 7 cent en 10 kWh aan aardgas 6 cent, aldus de Duitse consumentenbond. Per jaar kost dit huishoudens tientallen tot enkele honderden euro’s, afhankelijk van hun verbruik.

Is het nieuw dat Nederlandse huishoudens moeten betalen voor hun klimaatimpact?

Nee. Om te beginnen berekenen bedrijven die emissierechten moeten kopen de kosten hiervan nu al door aan consumenten. Denk aan de industrie, die in Nederland bovenop de aankoop van deze Europese CO 2 -certificaten nog een extra CO 2 -heffing betaalt .

Daarnaast heft de Nederlandse overheid al energiebelasting voor huishoudens en accijns op diesel en benzine, zegt Puk van Meegeren van Milieu Centraal. Ook dit zijn pogingen om burgers tot duurzamer gedrag te bewegen.

Deze belastingen vormen ook een grote onzekerheid voor de impact van het Europese plan op Nederlandse huishoudens, zegt hij. ‘Als die nieuwe toeslag erbij komt, is de vraag wat dat voor de oude betekent. Gaan we de huidige belastingen dan verlagen, of houden we die gelijk omdat een prikkel voor extra reductie nodig is? Dat is een politieke vraag.’

Energieleverancier Eneco voorziet mogelijk hogere tarieven voor aardgas, maar verwacht dat het om kleine bedragen gaat vergeleken met de al bestaande energiebelastingen, aldus een woordvoerder. ‘Ook in vergelijking met de aardgasprijsfluctuaties van de afgelopen maanden is het effect naar verwachting beperkt.’

Energiearmoede is nu al een nijpend probleem, kan dit er dan wel bij?

Het plan treedt op zijn vroegst in 2027 in werking, de hoop is dat de energieschaarste van dit moment dan toch wel verholpen is. Mocht dit tegenvallen, dan kan Brussel de invoering een jaar uitstellen.

Desondanks is onder meer het Europees Parlement bezorgd dat huishoudens alsnog in de problemen komen door de extra kosten. Om die reden is afgesproken de prijs tot 2030 niet tot boven de 45 euro per ton CO 2 te laten stijgen. Daarnaast komt er een fonds van 86,7 miljard euro om huishoudens met een laag inkomen tegemoet te komen: het Sociale Klimaatfonds.

Hoe dit geld te verdelen, is aan de lidstaten zelf. Zij hebben hiervoor nog geen plannen gepresenteerd, maar te denken valt onder meer aan directe inkomenssteun, financiering voor het isoleren van tochtige huizen en uitbreiding van het openbaar vervoer.