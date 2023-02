Wat moet je als politicus doen wanneer je door boze burgers met brandende fakkels wordt belaagd?

Toen D66-leider Sigrid Kaag zondag op haar eerste campagnedag in Diepenheim aankwam, werd ze daar door een menigte met brandende fakkels opgewacht. Wat is wijsheid, als je als politicus op campagne dit soort intimiderende kiezers treft?

Terwijl ze nog onderweg was naar de politieke avond in het Twentse Diepenheim, hoorde D66-leider Sigrid Kaag al dat er demonstranten met trekkers en fakkels op haar wachtten. ‘Eerst was de terugkoppeling nog: het is een gemoedelijke sfeer’, zei ze maandag bij het praatprogramma Khalid en Sophie. ‘Prima dus’, dacht ze. ‘We gaan juist het land in om met mensen het gesprek te voeren.’

Maar van praten kwam het amper. Kaag stond tegenover een boze menigte, die haar met een haag van brandende fakkels en draaiende camera’s ‘welkom’ heette. ‘Mijn bloedeigen neef’, zei een vrouw, ‘heeft in de jaren zeventig zijn boerderij aan een projectontwikkelaar moeten verkopen, puur omdat hij met zijn rug tegen de muur stond, door jullie.’ ‘Wat er in de jaren zeventig gebeurde weet ik niet precies, maar waar we nu mee te maken hebben zijn de gevolgen van klimaatverandering’, reageerde Kaag. ‘U bent een vieze leugenaar’, schreeuwden omstanders. Na tien minuten kapte Kaag het af en vertrok.

Het is geen unicum dat een politicus in verkiezingstijd woede oogst op een moment dat die kiezers voor zich probeert te winnen. Het gebeurde Mark Rutte, toen hij in 2017 bij een verkiezingstalkshow te gast was en er een boze groep Groningers in het publiek zat, die zich geschoffeerd voelde door de afhandeling van de aardbevingsschade. Ook Diederik Samsom kreeg het soms voor zijn kiezen, toen hij in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 langs de deuren trok om ‘naar de klachten en wensen’ van Nederlanders te luisteren.

Toch gaan vergelijkingen met dat soort momenten eigenlijk mank, zegt Rens Vliegenthart, hoogleraar strategische communicatie aan de Wageningen Universiteit. Al is het maar omdat het in het geval van Kaag vanwege de fakkels veel dreigender was.

Beroepsdemonstranten

Politici van ‘verantwoordelijke partijen’ die campagne voeren voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart staan de komende weken ongetwijfeld vaker oog in oog met ‘beroepsdemonstranten’, denkt communicatiestrateeg Jan Driessen. ‘Een zinnig gesprek voeren met hen is lastig. Ze zijn opgestookt door de hetzers van Forum voor Democratie en Wilders. En ze geloven niet in een normaal kader waarin we het met elkaar eens zijn over de feiten, maar in nepnieuws en complotten. Desalniettemin verdienen ook zij oprechte aandacht van hun volksvertegenwoordigers.’

Demonstranten in Arnhem beschuldigen politieke partijen zaterdag van ‘omvolking’, een extreem-rechtse complottheorie. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Of het zo dreigend zal zijn als in Diepenheim, laat zich volgens Vliegenthart moeilijk voorspellen. Maar de confrontatie met Kaag bevestigt volgens hem wel waarover deze verkiezingen gaan: stikstof. Op dat thema zit veel boosheid, zegt hij, waardoor een kleine groep Nederlanders polariseert. ‘Het is goed om ons te realiseren dat zij met weinig zijn, maar met dit soort acties sterk ons beeld bepalen.’

Om contact te leggen met boze kiezers is een warme, empathische opening cruciaal, zegt Driessen, die in 2006 en 2007 betrokken was bij de campagnes van Mark Rutte. De VVD-leider kon dat goed, herinnert hij zich. ‘Zijn vrolijke ‘hé hallo’ gaf hem vaak al de gunfactor. Het was daarna makkelijker om te zeggen: vertelt u eens, waarom bent u zo boos? En dan was daarna een gesprek op inhoud mogelijk. Maar zoiets kan alleen als het niet bedreigend wordt, zoals bij Kaag. Daar ligt de grens. Zij had achteraf misschien beter via de achteringang kunnen gaan.’

Daar zit een groot deel van de moeilijkheid voor politici: hoe schat je in of iets bedreigend wordt en of een gesprek überhaupt zin heeft? Volgens agressietrainer Fenno Moes luistert dat nauw, maar is het een cruciaal verschil. ‘Spontane woede gebeurt als iemand een slechte dag heeft en onverwachts een politicus op de markt ziet lopen. In die situaties kan iemand al snel rustig worden als je even meeveert, luistert en begrip toont.’ Dreigender wordt het volgens Moes als intimidatie van tevoren gepland is.

Grenzen stellen

Bij een vooropgezette vorm zoals in Diepenheim is het belangrijk om contact te maken, rustig te blijven en direct grenzen te stellen, zegt Moes. ‘Geef iemand een keuze: of je gaat hiermee door en dan loop ik weg, of je haalt die camera uit mijn gezicht en we praten even rustig. Als iemand dan blijft schreeuwen, is het duidelijk. Dan vertrek je.’

Uit je slof schieten is een grote valkuil in dit soort situaties, zegt Moes. ‘Dat willen ze juist zien en die beelden gaan gelijk viraal.’ Om dat te voorkomen kan het volgens Moes helpen om iemand met gezag in de groep apart te nemen voor een gesprek.

Benoemen dat je je bedreigd voelt, werkt ook de-escalerend. ‘Dat voelt tegenintuïtief. Maar er is geen leuker machtsgevoel dan om te zien dat het iemand wat doet, terwijl diegene volhoudt niet bang te zijn.’

Wat dat betreft reageerde VVD-minister voor stikstof Christianne van de Wal bijna volgens het boekje op een dreigende situatie, zegt Moes, toen ze thuis werd opgezocht door boze boeren. ‘Ze hoorde hen even aan, stelde toen duidelijke grenzen en zei: mijn kinderen worden hier bang van, nu wegwezen.’ Al is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan, vindt ook Moes. ‘Er staan als politicus tientallen camera’s op je gericht en je weet: alles wat ik verkeerd zeg, is straks op 24 kanalen te zien.’

Dat was precies wat er afgelopen week gebeurde met Kaag, zegt hoogleraar Vliegenthart. ‘Er ontstond een typische discussie over de vraag hoe ze het deed, hoe bedreigend en uniek dit was en of ze het niet voor haar campagne inzet’, zegt hij. ‘Maar als je in zo’n situatie belandt, ben je uiteindelijk ook maar een mens en reageer je intuïtief. Dus ook als iemand er totaal anders op reageert, niet zo rustig blijft als Kaag, kun je dat diegene niet verwijten.’