Wat maandenlang niet kon, lukt nu ineens wel: Spanje krijgt een linkse regering

Sánchez en Iglesias bezegelden het principeakkoord met een stevige omhelzing. Beeld Getty

Het principeakkoord tussen Sánchez en Iglesias werd dinsdagmiddag om half drie bezegeld met een stevige omhelzing. ‘Dit is een akkoord voor vier jaar’, zei Sánchez na ondertekening. ‘Ons land heeft dringend een nieuwe regering nodig.’

Volgens Iglesias was er niet langer sprake van een ‘historische kans’ om een progressieve regering te vormen, maar van een ‘historische noodzaak’. ‘Deze regering is het beste vaccin tegen extreem-rechts’, merkte de leider van Unidas Podemos op, nadat hij Sánchez bijna een minuut lang de hand had gedrukt.

De plotselinge doorbraak in de regeringsvorming kent inderdaad maar één verklaring. Sánchez voelt de hete adem van rechts in zijn nek. Zowel de PSOE en Podemos verloren zetels tijdens de verkiezingen van zondag, terwijl de conservatieve PP en het ultraconservatieve Vox zetels wonnen. Alleen dat is de reden dat links en radicaal-links elkaar nu in de armen vallen, zoals eerder ook gebeurde in Italië.

Met zijn tweeën zijn de PSOE en Podemos er nog niet. Ze bezetten samen slechts 155 van de 350 parlementszetels. Om van start te kunnen, hebben ze in het parlement meer stemmen vóór dan tegen nodig. De hoop van Sánchez is dat er partijen zijn die zich zullen onthouden van stemming: ofwel het centrum-rechtse Ciudadanos, ofwel linkse partijen die streven naar de onafhankelijkheid van Catalonië (ERC) dan wel Baskenland (Bildu).

De twee linkse leiders ondertekenden dinsdag een heel algemene tekst van twee kantjes. De nieuwe regering wil zich inspannen voor ‘de bescherming van sociale rechten’ en ‘verdraagzaamheid in Catalonië’, dat laatste onder meer door ‘de dialoog te bevorderen’. Een Catalaans referendum wordt uitgesloten, ook al is Podemos daarvan een voorstander.

Tweekoppig monster

In Spanje werden zondag voor de tweede keer in één jaar verkiezingen gehouden, voornamelijk omdat de PSOE en Podemos eerder niet tot een akkoord kwamen. Podemos-leider Iglesias wilde dat zijn partij toetrad tot de regering, als een volwaardige coalitiepartner. Sánchez voelde daar weinig voor. Een zomer lang verkondigde de PSOE-leider dat er te weinig vertrouwen was, dat een regering met Podemos een tweekoppig monster zou worden. Hij koesterde stilletjes heimwee naar een tweepartijenstelsel, waarin de macht als vanzelfsprekend toeviel aan de grootste partij.

Maar na de verkiezingen van zondag lijkt ook Sánchez te beseffen dat die tijd definitief voorbij is. Zijn eerdere veto tegen een ministerspost voor Iglesias ging van tafel. Volgens de Spaanse media hadden Sánchez en Iglesias maandagavond voor het eerst contact. Toen ze dinsdag de media te woord stonden, sprak Sánchez niet meer afstandelijk over ‘señor Iglesias’, zoals tijdens de campagne – nee, dit was zijn nieuwe vriend, ‘Pablo’.