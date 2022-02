Wat maakt Nord Stream 2 tot zo'n heet hangijzer? ‘Het uitstel is een enorme stap voor de Duitsers’

Als Nord Stream 2 in gebruik wordt genomen gaat het gas direct via de Baltische zee van Rusland naar Duitsland. Beeld Kerem Uzel

Op welke manier kan de Duitse bondskanselier Scholz met opschorting van Nord Stream 2 druk uitoefenen op Rusland?

‘Om dat te begrijpen moet je weten wat de pijpleiding precies betekent voor Rusland, Duitsland én Oekraïne. Op dit moment komt Russisch gas, waar Duitsland voor ongeveer de helft van afhankelijk is, nog via een leidingnetwerk dat in Oekraïne ligt. Als Nord Stream 2 in gebruik wordt genomen gaat het gas direct via de Baltische zee van Rusland naar Duitsland.

‘Omdat de nieuwe leiding twee keer meer gas aankan, wordt het netwerk in Oekraïne eigenlijk overbodig. Dat maakt het land strategisch zwakker. In geval van conflict met Oekraïne zou Rusland gewoon door kunnen gaan met gasleveranties aan Duitsland en Europa.

‘Door de gasleiding op te schorten laat Duitsland zien dat het de pijpleiding niet wil gebruiken zolang Oekraïne onder druk staat. Het is één van de punten waar de Duitsers direct invloed op kunnen uitoefenen en waarmee ze een duidelijke lijn kunnen trekken.’

Dat klinkt als een logische stap. Waarom is het dan zulk groot nieuws dat Scholz tot dit besluit over gaat?

‘Dat komt door de enorme symbolische betekenis die het hier heeft. Er is jaren gesteggeld over de pijpleiding. Zowel binnen Duitsland als internationaal. De Amerikanen zijn al vanaf het begin mordicus tegen. Volgens hen maakt het Duitsland en de rest van Europa, dat ook Russisch gas via de leiding zou krijgen, steeds afhankelijker van de Russen.

‘De Duitse regering heeft zich daar altijd tegen verweerd en benadrukte dat de pijpleiding geen politiek issue maar een particuliere onderneming was. Overigens leidde dat binnen Duitsland, vooral in de media, tot hilariteit. Natuurlijk heeft zo’n pijpleiding een geopolitiek belang.

‘De afgelopen maanden ontweek Scholz het onderwerp vrijwel geheel. De opschorting betekent een flinke draai. Hij erkent niet alleen de politieke betekenis van de leiding, ook de houding van Duitsland ten opzichte van Rusland verandert. In Duitsland heerst altijd een diepgeworteld idee dat dialoog en samenwerking te allen tijde veiligheid garanderen. Nu volgen ze de VS, die graag zien dat Duitsland de Russen openlijk veroordeelt.’

Als de pijpleiding al zo omstreden was, waarom zijn de Duitsers er dan ooit aan begonnen?

‘Dat is een heel terechte vraag die moeilijk te beantwoorden is. Een van de redenen zou de energietransitie zijn. De kerncentrales in Duitsland moeten dicht, men wil af van de kolencentrales. Gas moet een tussenfase zijn. Ook in de rest van Europa gaat de gasbehoefte de komende jaren omhoog.

‘Maar zelfs als je die toename meerekent, is uitbreiding met Nord Stream 2 volgens verschillende experts niet strikt noodzakelijk. De huidige netwerken voorzien in genoeg gas. De nieuwe leidingen zijn natuurlijk wel technisch beter en het is goedkoper om het gas direct uit Rusland te halen. Maar een cruciale reden voor Nord Stream 2 heb ik nog niet gehoord.’

Komen Duitsland en Europa zonder gas te zitten nu de pijpleiding voorlopig niet doorgaat?

‘De opschorting betekent nu niet direct iets. Er komt nog gewoon gas uit Rusland via bestaande leidingen. Maar de Duitse gasreserves zijn net als in Nederland gering. De Russen zouden op termijn natuurlijk de kraan wat dichter kunnen draaien, dat drijft de prijs op. Maar de Duitsers zijn niet bang dat ze in de kou komen te zitten.

‘Ze zijn angstiger voor wat dit met de handel doet. Duitsland is na China de belangrijkste investeerder in Rusland en het is de belangrijkste Europese handelspartner van het land. Dat gaat niet alleen op voor de grote multinationals, ook het midden- en kleinbedrijf gaat het voelen als handel afneemt.’

Hoe groot is de kans dat de leiding definitief niet meer open gaat?

‘Dat is moeilijk in te schatten. Het ligt er vooral aan wat er de komende tijd rond Oekraïne gebeurt. Het uitstel is in ieder geval al een enorme stap voor de Duitsers.

‘Het lastige is: Nord Stream 2 ligt er ondertussen gewoon al. De leiding is zelfs al gevuld met gas. De bouw heeft al 9,5 miljard euro gekost. Ik was laatst in de deelstaat Mecklenburg-voor-Pommeren waar de leiding aan land komt en sprak mensen die er zelf aan hebben gebouwd. Die vragen zich juist af hoe het kan dat een afgeronde leiding niet wordt gebruikt. Het blijft een hoofdpijndossier.’