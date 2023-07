Wat maakt de West-Afrikaanse migratieroute zo dodelijk?

Migranten komen bij van de gevaarlijke oversteek, na aankomst in Tenerife. Beeld Desiree Martin / AFP

Wanneer vertrokken de boten?

De grootste vissersboot had bij het vertrek op 27 juni ten minste 200 mensen aan boord, onder wie veel kinderen. Dat stelt Helena Maleno Garzón, een Spaanse mensenrechtenadvocaat die werkt voor hulporganisatie Caminando Fronteras. Op dezelfde dag vertrokken volgens Garzón ook nog twee andere vissersboten, waarop naar schatting 60 en 65 opvarenden zaten. Hun familieleden hebben van geen van de opvarenden een teken van leven vernomen, wat zou betekenen dat er meer dan 300 migranten vermist zijn geraakt op de route van Zuid-Senegal naar Tenerife, een afstand die zo’n 1.700 kilometer bedraagt.

Caminando Fronteras heeft kritiek op de aanpak van de Spaanse kustwacht omdat die maar één vliegtuig heeft ingezet bij de zoektocht. De Spaanse kustwacht heeft maandag wel 86 migranten gered bij de Canarische Eilanden, maar volgens de Spaanse krant Público is dit waarschijnlijk een andere boot. De opvarenden waren volgens de krant in goede gezondheid, terwijl de vermiste vaartuigen al bijna twee weken onderweg zijn. Het is nog niet duidelijk waar de aangetroffen boot vandaan komt.

Waar kwamen de vermiste opvarenden vandaan?

De boten vertrokken uit Kafountine, een klein kustplaatsje in Casamance. Die tropische regio ligt ten zuiden van Gambia, wat handel met het noordelijke, meer welvarende deel van Senegal flink bemoeilijkt. Bovendien wordt het gebied al decennia geplaagd door een steeds oplaaiende onafhankelijkheidsstrijd. Veel Casamançaises voelen zich door de politieke elite in hoofdstad Dakar verwaarloosd, waardoor migratie naar Europa een aantrekkelijke optie lijkt.

Al jaren vertrekken er uit de door mangrovebomen overgroeide eilandjes rondom Kafountine bootjes naar de Canarische Eilanden, om zo Spanje en dus Europa te bereiken. Patrouilles die migrantenboten moeten opsporen en tegenhouden zijn vooral actief in de wateren voor noordelijk Senegal, aangezien dat dichter bij de Canarische Eilanden ligt. Hierdoor zijn de vertrekpunten van migrantenboten de afgelopen jaren steeds meer zuidwaarts opgeschoven.

Waarom vertrekken de boten richting de Canarische Eilanden?

In veel West-Afrikaanse landen is jeugdwerkloosheid een groot probleem, terwijl er van jongvolwassenen wel verwacht wordt dat zij geld verdienen voor hun familieleden. Veel jonge mannen en vrouwen worden daarom door familie aangespoord om te vertrekken. Vertrekken op de legale manier, middels een visumaanvraag voor een Europees land, is voor velen een kansloze exercitie. Een deel van deze jongeren vertrekt om die reden naar de Canarische Eilanden. Zodra zij daar voet aan wal zetten, zijn ze op Europees grondgebied en kunnen ze asiel aanvragen, of illegaal werk verrichten om geld naar huis te kunnen sturen.

Of migranten over de Middellandse Zee, vanuit bijvoorbeeld Libië, of de Atlantische Oceaan naar Europa willen reizen, lijkt sterk af te hangen van de verhalen die zij van eerder vertrokken migranten horen. Niet alleen berichten over patrouilles bepalen daarbij de route en het vertrekpunt. Ook verhalen over ontvoering, afpersing, verkrachting, marteling en moord zorgen ervoor dat migranten bijvoorbeeld niet via Libië of Tunesië naar Europa willen reizen. De pakkans speelt bij de routebepaling ook een rol: die is op de gigantische wateren voor West-Afrika aanzienlijk kleiner dan bij de Middellandse Zee-route.

Hoe groot is de kans dat de migranten de overtocht overleven?

Hoewel het aantal vluchtelingen dat deze ‘West-Afrikaanse route’ neemt ieder jaar sterk verschilt, stelt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) dat gemiddeld 1 op de 20 migranten onderweg overlijdt. Vorig jaar stierven er 559 mensen op zee (15.700 migranten die over zee kwamen vroegen asiel aan), in 2021 vielen er 1.126 dodelijke slachtoffers. Het IOM telt echter slechts de bij hen bekende doden bij elkaar op.

Mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras dit jaar al 778 doden op deze route. Doordat het toezicht in landen van herkomst beperkt is en scheepswrakken vaak niet worden gemeld, ligt het werkelijke aantal migranten dat op zee verdrinkt waarschijnlijk vele malen hoger.

Waarom is de West-Afrikaanse route zo gevaarlijk?

De meeste migranten maken de overtocht van de West-Afrikaanse kust naar de Canarische Eilanden in uitgehouwen vissersboten, zogeheten pirogues. In Spanje wordt de periode daarom ook wel de ‘crisis de los cayucos’ genoemd, de ‘kanocrisis’. De eenvoudige houten boten worden gemakkelijk meegevoerd door de krachtige stromingen van de Atlantische Oceaan, waardoor ze snel uit koers raken. Op 21 juni kwamen er tussen de Canarische Eilanden en de kust van de Westelijke Sahara nog zeker 35 mensen om het leven, onder wie een moeder en haar baby.