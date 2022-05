Wat kunnen we verwachten uit Rusland op 9 mei? ‘Een oorlogsverklaring is een groot risico voor Poetin’

Tijdens een oefening voor de feestdag vliegen Russische oorlogsvliegtuigen over het Rode Plein in Moskou, terwijl ze een rookspoor achterlaten in de kleur van de nationale vlag. Beeld AP

Dag Tom, wat herdenken of vieren de Russen precies op 9 mei?

‘Rusland viert dan de overwinning in de Grote Vaderlandse Oorlog. Dat is de naam die ze hebben gegeven aan de Tweede Wereldoorlog, omdat het voor de Sovjet-Unie, en dus ook voor de Russen, een oorlog was met een ongelooflijk hoog aantal slachtoffers. 27 miljoen Sovjetburgers zijn omgekomen, dat is veel hoger dan welk land dan ook.

‘9 mei is altijd al een belangrijke feestdag geweest, maar onder Poetin heeft het een nieuwe betekenis gekregen. Het gaat tegenwoordig niet zozeer om herdenken, maar vooral om nostalgie en machtsvertoon.’

Waar merk je dat aan?

‘Poetin heeft ingevoerd dat er in steden door het hele land militaire parades plaatsvinden. De hele dag door rollen de tanks en raketsystemen over de pleinen van Rusland, en marcheren de soldaten voorbij. Alles wordt live uitgezonden op televisie. Ik ben zelf een paar keer bij de grootste parade in Moskou geweest. Het was erg indrukwekkend om al die voertuigen door het centrum te zien rijden, met duizenden mensen langs de kant van de weg. Als kers op de taart komt de luchtmacht heel laag overvliegen.

‘En dat zijn alleen nog maar de parades. Er is ook een optocht van het Onsterfelijke Regiment, waarin mensen over straat lopen met de foto’s van hun familieleden uit de tijd van de oorlog in hun handen. Daarnaast zijn er muziekconcerten met patriottische liedjes, en de hele dag oorlogsfilms op televisie.

‘Lang niet alle Russen doen daar trouwens aan mee. Een groot deel van de bevolking maakt gebruik van het lange weekend om naar de datsja te gaan en daar ’s avonds te drinken en barbecuën.’

Gaat het feest er dit jaar anders uitzien met het oog op de oorlog in Oekraïne?

‘Absoluut, maar ik verwacht nog steeds grote parades. Rusland heeft daar genoeg soldaten en materieel voor over. Er zullen ook zeker soldaten meelopen die deel hebben genomen aan wat ze in Rusland de ‘speciale militaire operatie’ noemen. En ik verwacht heel veel Z-tekens, het symbool voor steun aan de oorlog. Tijdens de generale repetitie in Moskou zag je de straaljagers al in een Z-formatie vliegen.

‘Oekraïne zegt ook dat Rusland een parade voorbereidt in Marioepol. De stad wordt schoongemaakt en straatnaambordjes worden vervangen met Russische namen. Maar het Kremlin wil niet zeggen of die parade er ook komt. Poetins woordvoerder zei dat er zeker een tijd komt voor militaire parades in Marioepol, maar liet in het midden of die tijd al is aangebroken.

‘Als ze een parade organiseren in Marioepol, ben ik wel benieuwd hoe ze de stad aankleden. Marioepol bestaat eigenlijk niet meer, het centrum is volledig zwartgeblakerd en de gebouwen zijn kapotgeschoten. Maar de Russische propagandamachine zal vast volhouden dat de Oekraïners dat zelf hebben gedaan.’

Er zijn speculaties dat Poetin Oekraïne officieel de oorlog wil verklaren en een algehele mobilisatie af wil kondigen, zie jij dat gebeuren?

‘Ik denk dat een oorlogsverklaring een groot risico is voor Poetin. Nu heeft hij nog de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer Rusland gewonnen heeft. Ook al is het niet waar, hij zou kunnen zeggen dat Rusland zijn doelen heeft behaald en dat door zijn propagandamachine laten verkopen als een overwinning.

‘Als hij de oorlog uitroept en een mobilisatie afkondigt, geeft hij toe dat het Russische leger heeft gefaald, en zal hij meer moeten veroveren om een overwinning te claimen. Een mobilisatie betekent ook niet dat hij morgen duizenden extra soldaten heeft. Die rekruten moeten eerst maanden training krijgen. Het leger heeft bovendien nu al problemen met logistiek en organisatie, met een mobilisatie zal dat niet efficiënter verlopen.

‘Toch zal iedereen die wil weten wat het Russische strijdplan is maandag luisteren naar wat Poetin te zeggen heeft. In de afgelopen jaren was zijn speech op 9 mei ook al een manier om duidelijk te maken waar hij mee bezig was. Het Westen, en zeker Oekraïne, werd weggezet als een vijand. Vorig jaar nog zei hij dat de nazi-ideologie weer is ingevoerd door de vijanden van Rusland.’