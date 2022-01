Wat kunnen we leren van landen met een minder strenge lockdown over de omikron-explosie?

Zorgmedewerkers op een ic-afdeling in Rome passen een nieuwe techniek toe bij een covidpatiënt, die de noodzaak tot het inbrengen van een beademingsbuis verkleint. Beeld AFP

Omikron vestigt overal besmettingsrecords

Omikron verspreidt zich veel sneller dan eerdere covidvarianten en veroorzaakt wereldwijd bijna overal nieuwe records. De razendsnelle uitbraak was voor het kabinet een belangrijke reden om voor de kerstvakantie een strenge lockdown in te voeren. Drie weken later staat het nieuw aangetreden kabinet voor de vraag of meer versoepeling mogelijk is naast de opening van scholen. Het Outbreak Management Team (OMT) brengt woensdag opnieuw advies uit, maar toonde zich in het meest recente advies nog erg somber. Het OMT vond de internationale cijfers nog te ongewis om goed te voorspellen hoe omikron de ziekenhuizen zal belasten. Welk beeld rijst inmiddels op uit de andere landen waar grosso modo nu minder maatregelen gelden?

Coronacijfers van verschillende landen zijn soms moeilijk te vergelijken door verschillen in teststrategie en door wisselend beleid bij doorverwijzing naar ziekenhuizen. Om een betere vergelijking mogelijk te maken, is het goed om per land te kijken naar het verschil tussen omikron en de eerdere winterpiek. De records van de vorige winter wordt dan op 100 procent gesteld. Hieruit blijkt dat de besmettingen overal torenhoog oplopen, in veel landen worden waarden bereikt van 300 tot 500 procent ten opzichte van de vorige piek.

In Frankrijk en Denemarken is bijvoorbeeld het aantal gemelde besmettingen meer dan vier keer zo hoog als tijdens de vorige wintercoronagolf. Ook het VK en de VS zagen de cijfers ruimschoots verdubbelen ten opzichte van eerdere pieken. Nederland hield, mogelijk door de strenge maatregelen en de vervroegde kerstvakantie, omikron iets langer in bedwang, maar ook hier neemt nu het aantal meldingen explosief toe. De afgelopen week meldde het RIVM meer dan 200 duizend besmettingen, bijna 2,5 keer zoveel als in de vorige winterpiek.

Door die razendsnelle verspreiding komt een groot deel van de bevolking in aanraking met het virus. Binnen twee maanden zal 50 procent van de Europeanen besmet raken, verwacht Hans Kluge, Europees directeur van het WHO. Zo wordt ook het plafond van de groei snel bereikt. In Denemarken stabiliseren de besmettingscijfers zich. In het Verenigd Koninkrijk is net als eerder al in Zuid-Afrika zelfs een daling te zien. Als die afname doorzet, verdwijnt de omikrongolf net zo snel als ze is gekomen.

Omikrongolf minder heftig in ziekenhuizen

Ziekenhuizen in meerdere landen hebben het weliswaar drukker dan een maand geleden, uit de cijfers blijkt duidelijk dat omikron tot minder opnamen leidt dan eerdere varianten. Bijna in geen enkel land komt de bezettingen op de verpleegafdeling boven de vorige piek uit, oftewel de bezetting is minder dan 100 procent van de hoogste bezetting vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk is het duidelijkste voorbeeld met drie keer zoveel gemelde besmettingen: de ziekenhuisbezetting op de verpleegafdelingen is ruim de helft lager dan in de vorige winter. Maar ook in Denemarken en Frankrijk wordt de hoogte van de vorige piek momenteel niet bereikt. De Nederlandse trend is door de strenge lockdown zelfs iets gunstiger: er liggen nu 1.102 coronapatiënten op de klinische afdelingen, nagenoeg de helft van de piek van de vorige winter.

Het OMT toonde zich in het meest recente advies bevreesd dat de snelle toename toch tot een te hoge druk op de zorg kan leiden. Als de besmettingscijfers vele malen hoger zijn, dreigt met relatief de helft minder opnamen dan bij de deltavariant alsnog een zorginfarct. Cijfers uit Denemarken en het VK lijken erop te wijzen dat het zo’n vaart niet loopt, na een snelle toename stabiliseert nu ook de ziekenhuisbezetting. Weliswaar op een vrij hoog niveau, maar de piek van vorig jaar wordt niet bereikt.

Uitzonderingen op deze gunstige trend in de ziekenhuizen zijn er ook. In de VS liggen nu ruim 130 duizend coronapatiënten in het ziekenhuis, meer dan vorige winter, en er is nog geen plateau in zicht. Dit kan te maken hebben met een lagere vaccinatiegraad in sommige staten. Vaccins beschermen nauwelijks meer tegen besmetting van omikron, maar verlagen de kans op ziekenhuisopname wel aanzienlijk.

Intensive care blijft nog redelijk buiten schot

Op de ic-afdelingen is het beeld wereldwijd redelijk gunstig te noemen. Zowel het aantal nieuwe patiënten als de daadwerkelijke bezetting op de intensive care, vaak speerpunt van het Nederlandse coronabeleid, blijven vrijwel overal flink onder de vorige winterpiek.

In Frankrijk en de VS zijn de ic-cijfers vergeleken met de vorige piek het hoogst, maar nog steeds een stuk lager dan vorig jaar. In die landen is het aantal ic-patiënten nu zo’n 80 procent van een jaar geleden. De vrees bestaat nog wel dat de ic-bezetting oploopt als meer ouderen boven de 60 jaar besmet raken. In Nederland testen nu vooral veel twintigers positief. Maar in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken is daar op dit moment nog geen sprake van.

Op de Nederlandse ic-afdelingen liggen nu 386 coronapatiënten, op 31 december 2020 waren dat er 724. In de alfagolf in april liep het aantal bezette ic-bedden in Nederland nog verder op, toen waren er 841 ic-bedden bezet. Omikron kan wel logistieke problemen veroorzaken. De ziekenhuizen lijken vooral last te gaan krijgen van personeelstekorten, doordat bij hoge besmettingscijfers veel personeel in quarantaine of isolatie zit.