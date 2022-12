Wat kunnen Roemenië en Bulgarije nog meer doen voor toelating tot de Schengenzone? ‘Niks, ze voldoen al aan alles’

Een Roemeense werknemer van de grenswacht inspecteert een vrachtwagen. Vooral Oostenrijk is bang dat de toetreding van Roemenië tot de Schengen-zone het aantal migranten doet toenemen. Beeld AFP

Dag Marc, wat is er vandaag precies gebeurd bij het overleg in Brussel?

‘Vandaag kwamen alle migratieministers van de EU-landen bij elkaar om te praten over de toelating van drie lidstaten tot de Schengenzone: Kroatië, Bulgarije en Roemenië. Over Kroatië was iedereen het van tevoren wel eens; het land voldoet aan alle eisen en er is geen twijfel dat ze mogen toetreden. Ook Roemenië en Bulgarije voldoen aan die eisen, maar over die landen ontstond de afgelopen tijd een verhitte discussie.

‘Oostenrijk is sinds enkele weken fel gekant tegen toetreding van Roemenië en Bulgarije. De Oostenrijkers zijn redelijk in paniek geraakt door het grote aantal illegale immigranten dat bij hen aanklopt. Wenen vindt dat de Europese Unie eerst de bestaande Schengenzone op orde moet hebben, en daarna pas over uitbreiding kan nadenken.

‘De toetreding van Bulgarije werd in de weg gezeten door Oostenrijk én Nederland. Bij de Nederlanders is twijfel over de aanpak van corruptie in het land. Premier Rutte zei eerder dat je voor 50 euro de grens met Bulgarije kan oversteken. Hij wil nog een extra rapport van de Europese Commissie over het land, maar de Commissie beschouwt de zaak als afgesloten.’

Wat betekent dit besluit nu voor Roemenië en Bulgarije?

‘Omdat de landen volgens de Commissie aan alle eisen voldoen, en zelfs meer doen dan vereist, ontstaat een een gekke situatie. De vraag is nu wat Roemenië en Bulgarije nog meer moeten doen om toegelaten te worden? Eigenlijk niks. EU-voorzitter Tsjechië heeft er vandaag dan ook alles aan gedaan om alsnog een compromis te bereiken. De vergadering werd geschorst, duurde langer dan gepland om Nederland en Oostenrijk op andere gedachten te brengen, maar vergeefs.

‘De EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken, Ylva Johansson, sprak na afloop dan ook over een 'teleurstellende dag’. Ze zegt er alles aan te doen om de landen alsnog voor het einde van 2024 toe te laten.

‘De Nederlandse weigering moet je vooral zien binnen de politieke context. De Tweede Kamer is kritisch op migratie en ziet, zolang er een groot aantal migranten binnenkomt, liever niet dat de Schengenzone uitbreidt.’

Eurocommissaris voor Migratie, Margarítis Schinás, zei in aanloop naar het overleg dat Nederland niet mag klagen over migratie. Wat is zijn kritiek?

‘Schinás benadrukte dat problemen rond migratie zich niet beperken tot een enkel land, ook in Italië en Griekenland vinden ze dat ze te veel migranten moeten opvangen. Daarom moeten de landen volgens hem eindelijk eens echt gaan samenwerken.

‘Volgens Schinás ligt de oplossing in een migratiepact dat al jaren op de plank ligt te wachten op goedkeuring. Daarin wordt onder meer afgesproken dat de landen de buitengrenzen beter moeten bewaken, volgens Schinás zou toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Schengenzone dat mogelijk maken. Ook moeten mensen zonder verblijfsvergunning worden teruggestuurd. Door aan die twee zaken te voldoen zou de situatie beheersbaarder worden en kunnen landen de migranten beter verdelen.

‘Die plannen liggen er dus, maar ze stuiten al jaren op verzet. Veel oostelijke lidstaten hebben überhaupt geen zin in migranten, de westelijke landen vinden dat ze nu te veel mensen opvangen en in het zuiden willen ze aangekomen migranten niet registreren.’

Ondertussen is er meer spanning in de EU. De VVD- en PvdA-Kamerfracties willen dat Brussel de onderhandelingen met kandidaat-lidstaat Servië moet kunnen bevriezen, omdat het land toenadering zoekt naar Rusland. Is dat kansrijk?

‘Al sinds 2014 voert de Europese Commissie onderhandelingen met Belgrado over toetreding tot de EU. Dat gaat ontzettend langzaam, mede omdat de regering in Servië dicht tegen Moskou blijft aan schurken. Bovendien wordt Servië ervan verdacht de sancties tegen Rusland, die het gevolg zijn van de invasie in Oekraïne, niet volledig na te leven.

‘De PvdA en VVD willen nu dat de Europese Commissie die onderhandelingen in de ijskast kan zetten. Ik vind dat verzoek een beetje voor de bühne. Elke lidstaat heeft namelijk al de mogelijkheid om de onderhandelingen een halt toe te roepen als ze dat willen. Het lijkt erop dat de VVD en PvdA dit onderwerp om partijpolitieke redenen op de kaart zetten.’

Om de chaos compleet te maken ligt de Europese Commissie op ramkoers met lidstaat Hongarije. Weten ze in Brussel alle problemen nog wel het hoofd te bieden?

‘De Commissie heeft de lidstaten geadviseerd om de 7,5 miljard euro aan EU-geld voor Hongarije, te bevriezen. De rechtsstaat in het land is dusdanig slecht dat een goede besteding niet kan worden gegarandeerd. Daar is Hongarije zo boos over dat ze andere voorstellen blokkeren, waaronder de 18 miljard euro steun aan Oekraïne. Het bemoeilijkt het werk in Brussel enorm.

‘Maar de andere lidstaten hebben nog wel een machtsmiddel in handen. Zo wacht Hongarije op 5,8 miljard euro uit het herstelfonds. Dat moet uiterlijk op 19 december zijn goedgekeurd, anders verliest Hongarije sowieso 70 procent van dat bedrag. Dat is iets anders dan het bevriezen van het geld: het is dan echt weg. Mogelijk leidt dat dreigement tot een weg uit de impasse.’