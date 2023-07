Wat kost uw cappuccino? Doe mee aan ons onderzoek naar prijsverschillen in Nederland

Beeld Sophia Twigt

De prijzen zijn in een jaar tijd flink opgelopen. Maar het is niet bekend hoe groot de prijsverschillen zijn in het land, en of de prijsstijging op sommige plekken harder gaat dan in andere regio’s. De Volkskrant wil dit daarom onderzoeken. Met uw hulp.

Dit willen we doen door de prijs van één product door heel Nederland te vergelijken. In de zomer van 2022 hebben vele honderden lezers de Volkskrant laten weten hoeveel zij voor een cappuccino betaalden: 3 euro. Maar er bleken grote verschillen tussen verschillende regio’s te bestaan. We zijn nu benieuwd hoe de prijzen zich afgelopen jaar hebben ontwikkeld.

Via dit formulier kunt u de prijs van een cappuccino met ons delen. U kunt meerdere keren vanuit verschillende plekken meedoen. We vragen daarbij om bewijs mee te sturen: een foto van een bonnetje of de prijslijst. Uw deelname is anoniem.