Wat kan Nederland leren van Frankrijk, kernenergieland bij uitstek?

Aan de kust bij Flamanville wordt sinds 2007 een nieuwe kerncentrale gebouwd.

Wat is de overeenkomst tussen de Eiffeltoren en kernenergiecentrales? Het zijn allebei Franse kroonjuwelen, gebouwd door de beste ingenieurs van hun tijd. Symbolen met uitstraling – ondanks geruchten over hun veiligheid. Met zonnige filmpjes op Instagram weet de Franse multinational Orano, specialist in nucleaire brandstof, de kernindustrie goed te verkopen. Zelfs het afval kan op artistieke associaties rekenen. Onder een foto van een ingepakte Arc de Triomphe, het postuum uitgevoerde kunstproject van Christo: ‘Ook bij Orano pakken we kostbare dingen met veel zorg in.’

Die ongeremde trots is niet zo vreemd. Decennialang was kernenergie in Frankrijk een symbool van nationale grootsheid. Het is de erfenis van generaal De Gaulle, voor wie het land zoveel mogelijk onafhankelijk moest zijn – ook op energiegebied. Nog altijd haalt Frankrijk zo’n 70 procent van de elektriciteit uit kernenergie, met 56 reactoren verdeeld over 18 centrales. Nucleaire energie is relatief goedkoop, goed bestand tegen wisselende weersomstandigheden en geopolitieke spanningen, en de sector biedt in Frankrijk werk aan 200 duizend mensen. Bovendien heeft het de tijd mee: naast stijgende energieprijzen dwingt de urgentie van klimaatverandering tot alternatieven voor fossiele energie – en bij de opwekking van kernenergie komt nauwelijks CO2 vrij.

Bibliotheken en zwembaden

Wie wil weten hoe een land eruit ziet dat draait op kernenergie rijdt naar Cotentin, een schiereiland aan het uiterste puntje van Normandië. Schuimende golven rond machtige kliffen, de groene heuvels omringd door kiezel- en zandstranden. In dit ruige natuurgebied bevindt zich de Franse nucleaire driehoek: de kerncentrale van Flamanville, de afvalverwerkingsfabriek van Orano in La Hague, en de scheepswerf van Cherbourg waar nucleair aangedreven onderzeeërs worden gebouwd. Het is een van de meest geconcentreerde nucleaire zones van Europa. De kernindustrie is een banenmotor voor de regio, waar kleine gemeenten dankzij de opbrengsten genieten van een royaal aanbod aan bibliotheken en zwembaden.

Precies daarom is de weerstand tegen kernenergie hier beperkt, zegt Guy Vastel terwijl hij een emmertje aan een lange stok uit zijn auto haalt. Zelf was hij tot aan zijn pensioen zwembadmanager in Cherbourg, nu werkt hij als vrijwilliger bij Acro, een organisatie die de omgeving controleert op radioactiviteit. ‘Toen in 1986 de kernreactor in Tsjernobyl ontplofte, beweerde de Franse regering dat de radioactieve wolk aan Frankrijk voorbij trok dankzij de weersomstandigheden’, zegt Vastel. ‘Onwaarschijnlijk, gezien de effecten in landen om ons heen. Na die ramp is Acro opgericht, om zelf met consequente metingen veranderingen in kaart te brengen en in betrouwbare informatie te voorzien.’

Vandaag neemt Vastel monsters naast de kernafvalcentrale van La Hague, waar gebruikte splijtstof uit kerncentrales wordt ‘opgewerkt’ – de nog bruikbare splijtstoffen worden gescheiden van radioactief afval. Ook restmateriaal uit Borssele wordt hier verwerkt. De potjes met rivierwater, blaaswier en modder gaan naar het laboratorium van Acro in Caen, dat door de Franse toezichthouder ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) is erkend. ‘Ze kunnen ons dus niet voor gek verklaren als we iets opmerkelijks vinden’, zegt Vastel. Zoals in 2016, toen Acro de giftige radioactieve stof americium 241 vond vlak bij het riviertje naast de afvalfabriek, waar ook koeien grazen. Exploitant Areva, de voorganger van Orano, erkende de vervuiling en beloofde het op te ruimen. ‘Maar dat wij ze erop moeten wijzen, baart me zorgen. We wonen hier naast een nucleaire afvalbak, dat vraagt grote voorzichtigheid. Tegen vrienden die in de fabriek werken, zeg ik altijd: alsjeblieft, doe je werk goed en zoals het hoort. Dit mag niet fout gaan.’

Guy Vastel neemt monsters van het zeewater bij de kernafvalcentrale van La ­Hague.

Geen afval

Voor tegenstanders van kernenergie is afvalbeheer een van de grootste zorgen. Het gevaarlijkste afval, zo’n 3 procent van het totaal, blijft nog honderdduizenden jaren schadelijk voor gezondheid en milieu. Dat ligt nu tijdelijk opgeslagen in de faciliteiten van Orano in La Hague. In de toekomst moet het worden begraven in Bure, waar onder vijfhonderd meter klei een speciale ruimte wordt ingericht – al wordt dat project nog volop betwist. Nog nergens ter wereld is een definitieve afvalberging voor hoogradioactief materiaal in gebruik, alleen in de Verenigde Staten wordt nu gewerkt met een ondergrondse opslag voor middelradioactief afval grotendeels afkomstig uit militaire productie.

Bijzonder aan La Hague is dat het als een van de weinige plekken ter wereld een deel van het kernafval opwerkt tot mogelijk herbruikbaar materiaal, bijvoorbeeld door uranium en plutonium terug te winnen. Zo kan op papier 96 procent van het afval worden gerecycled. Op papier, benadrukt David Boilley, fysicus en als voorzitter werkzaam bij Acro in Caen. ‘Want voor een groot deel van de herbruikbare stoffen is op dit moment nog geen toepassing. Potentieel herbruikbaar betekent dat het voor de industrie geen afval heet. Zo heeft kernenergie op papier nauwelijks afval. Maar in praktijk wordt slechts 1 procent daadwerkelijk gerecycled.’

Intussen dreigen de baden van de fabriek in La Hague, waar gebruikte splijtstoffen worden gekoeld en bewaard, tegen 2030 vol te raken. Daarmee komt het afvalbeheer in het gedrang, iets waarvoor de toezichthouder ASN herhaaldelijk heeft gewaarschuwd. ‘Dit is een heel fragiele situatie’, zegt Boilley. ‘Als er geen plek meer is, moeten we de reactoren stopzetten. Maar dan komt de elektriciteitsvoorziening in de problemen. In een land dat voor 70 procent afhankelijk is van nucleair aanbod is dat een ramp. Het alternatief is meer gebruikte stoffen in het bad bewaren dan bedoeld, of een extra bad bouwen. Zo’n project kost ongeveer tien jaar. Dat mag dan geen vertraging oplopen.’

De uitrusting en monsters die Guy Vastel in zijn auto heeft liggen.

Nucleaire toekomst

De toekomst van Frankrijk is nucleair, zo bezwoer president Emmanuel Macron dit najaar bij zijn presentatie van een miljardenplan voor de Franse industrie. Het land moet weer een industriële speler van formaat worden, en daarbij ziet Macron een hoofdrol weggelegd voor kernenergie. Een miljard euro aan investeringen moet Frankrijk voor 2030 voorzien van ‘baanbrekende innovaties’ en nieuwe kernreactoren, de zogenoemde small modular reactors (SMR).

Die belofte brengt kernenergie terug naar het hart van het politieke debat in Frankrijk, waar het onderwerp een belangrijke rol speelt in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in april volgend jaar. Traditioneel was zowel klassiek links als rechts voorstander van kernenergie, dat voorzag in werkgelegenheid en soevereiniteit. Nu zijn met name de Groenen uitgesproken voorstander van afbouw, met het stopzetten van de productie over de komende 20 tot 25 jaar ten gunste van investeringen in hernieuwbare energiebronnen en efficiënter omgaan met energiegebruik door bijvoorbeeld betere isolatie van woningen. Ook kandidaat Anne Hidalgo van de Parti Socialiste zegt kernenergie te willen afbouwen ten gunste van hernieuwbare energiebronnen, al koppelt ze geen termijn aan uitfasering. Voor overig politiek Frankrijk – grofweg rechts en extreem-rechts – heeft kernenergie wel degelijk een toekomst.

Het laboratorium van Arco in Caen.

De vraag is nu hoe die toekomst eruit moet gaan zien. Aan de kust in Flamanville is naast de twee bestaande reactors uit de jaren tachtig in 2007 begonnen met de bouw van een derdegeneratiereactor, de European Pressurized Reactor (EPR). Die moest in 2013 operationeel zijn, maar dat is door allerlei financiële- en veiligheidsproblemen uitgesteld naar 2023. De kosten zijn intussen geschat op 19 miljard euro, vijf keer meer dan oorspronkelijk begroot.

De staat van de huidige kerncentrales is zorgwekkend, waarschuwde kernfysicus en voormalig lid van het Franse Commissariaat voor Atoomenergie CEA Bernard Laponche in Franse media. De 56 reactoren die nu in bedrijf zijn, zijn gebouwd tussen midden jaren zeventig en begin jaren negentig, een groot deel is verouderd. Volgens toezichthouder ASN neemt de ‘striktheid’ bij exploitant EDF af, terwijl het aantal ‘significante gebeurtenissen’ toeneemt.

Om te blijven voorzien in de elektriciteitsbehoefte wil exploitant EDF oude centrales langer openhouden dan de oorspronkelijk beoogde veertig jaar. Dat kan na goedkeuring door de toezichthouder en eventuele herstelwerkzaamheden om de veiligheid te garanderen. De centrale van Tricastin was daarvoor als eerste aan de beurt. Vorige week publiceerde dagblad Le Monde het schokkende relaas van een klokkenluider die als hoofd veiligheid had gewerkt in die centrale. De man, zelfverklaard fan van kernenergie en jarenlang werkzaam in het management van het bedrijf, vertelt anoniem hoe incidenten te laat of niet werden gemeld en soms zelfs in de doofpot verdwenen om langer open te mogen blijven. Juist deze rapportages van EDF zelf zijn essentieel in de garantie van veiligheid in de kerncentrales.

Aurore Le Vot, research-manager bij Arco.

Fukushima

In het lab in Caen neemt Aurore Le Vot, research-manager bij Arco, de monsters in ontvangst die vrijwilliger Guy Vastel in La Hague heeft verzameld. Ze weegt de modder af en schuift het in de droogkast, waar het eerst een week mag rusten voor het naar de testkamer gaat. Behalve de proeven uit Normandië komen hier ook monsters uit de rest van Frankrijk binnen. En soms zelfs uit Japan, vertelt Le Vot. ‘Na de kernramp in Fukushima hebben we ons lab opengesteld voor collega’s en verenigingen uit Japan. Intussen is daar met hulp van collega’s uit Caen een eigen lab opgezet naar dit model. Onafhankelijke informatie is belangrijk voor het vertrouwen.’