Wat kan Ajax vanavond verwachten? ‘Chelsea heeft heel veel klasse op de bank zitten’

Ajax-manager Erik Ten Hag instrueert zijn team voorafgaand aan de wedstrijd tegen Chelsea. Beeld Getty Images

Vanavond Chelsea uit! Is dit een cruciale wedstrijd?

‘Nou, als ze vanavond verliezen is het geen ramp, maar als ze winnen zijn ze vrijwel zeker geplaatst voor de knock-outfase. Vanwege het onderlinge resultaat kunnen Valencia en Lille ze dan eigenlijk niet meer inhalen. Het zou wel mooi zijn als Ajax vanavond in ieder geval een punt haalt.’

Ajax viel tegen in de thuiswedstrijd tegen Chelsea. Wat moet er deze keer anders?

‘Vroeger was Ajax juist sterk tegen Engelse ploegen, maar de laatste tijd is het toch een paar keer goed verkeerd gegaan. Het verlies van vorig jaar tegen Tottenham Hotspur was een van de grootste tegenslagen in de clubgeschiedenis. In de vorige wedstrijd vond ik Chelsea iets beter aan de bal, en belangrijke jongens als Ziyech, Tadic en Van de Beek vielen wat tegen. Daardoor had Ajax het moeilijk. En Chelsea kan gewoon Pulisic en Batshuayi inbrengen, dat zijn topspelers. Ze hebben heel veel klasse op de bank zitten.’

‘Ik vond dat Ajax met die afgekeurde goal van Quincy Promes eigenlijk dichter bij een doelpunt was dan Chelsea. Zo slecht was het dus niet. Alleen zo'n jongen als Batshuayi, die kun je geen halve meter geven in je eigen strafschopgebied. En dat deden ze wel. Eerlijkheid bestaat niet in de sport, maar een gelijkspel was naar mijn mening beter op zijn plek geweest.’

‘Uiteindelijk is zes punten uit drie wedstrijden per saldo helemaal niet slecht. Tegen Lille en Valencia zat het Ajax mee, tegen Chelsea zat het tegen. We zullen zien hoe het vanavond gaat.’

Ajax speelt vanavond zonder eigen supporters in het uitvak vanwege een straf van UEFA voor wangedrag van de fans in Valencia. Er zijn veel Ajacieden naar Londen gereisd. Wat vind je van de straf?

‘Ik vind die straf een beetje raar. Zo slecht hebben de supporters zich volgens mij niet gedragen de laatste tijd, ook niet in Valencia. Maar eigenlijk hou ik me meestal niet zo bezig met de supporters van Ajax.’

En verwacht je ongeregeldheden vanavond?

‘Ach, dat zal wel meevallen. De meeste supporters zullen in de pubs zitten, maar er zullen er ook wel wat naar het stadion gaan. Er zijn ongetwijfeld Ajacieden die een kaart hebben overgekocht van een Engelsman, die zitten dan tussen de Chelsea-fans.’

‘Het is wel jammer dat de fans er niet bij mogen zijn. Het gezang van de supporters geeft iets heel moois aan dit soort wedstrijden. Al die uitwedstrijden die Ajax won vorig jaar won, dat lag ook aan de energie van de supporters. Denk aan de buikschuiver van Overmars, dat was zonder hen niet gebeurd. En bij voetbal horen gewoon twee groepen supporters, zeker in zo’n stadion als vanavond. Stamford Bridge is niet zo nieuw als sommige andere Engelse stadions, zoals dan van Tottenham of van Manchester City, maar het is heel sfeervol. Het is een bijzonder stadion.’

Er was de laatste dagen sprake van buitenlandse interesse voor Ajax-trainer Erik ten Hag, maar hij heeft gezegd dat hij blijft. Had je verwacht dat hij weg zou gaan?

‘Ik ben nooit voor overstappen halverwege het seizoen, maar het zou zomaar kunnen gebeuren. Er is voor hem na vorig seizoen niet meer zoveel meer halen bij Ajax. Het zou wel heel raar zijn als ze de Champions League-finale een keer halen, dus is er voor Ten Hag niet zo veel meer te winnen. Ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment wel aantrekkelijk wordt om weg te gaan. Daar komt bij dat Ten Hag in korte tijd van een vrij onbekende man is veranderd in een echte toptrainer. Hij heeft zijn naam geweldig veel cachet gegeven. Dat zou hem bij een club als Bayern München kunnen brengen. Toch verwacht ik dat hij in de winterstop wel zal blijven. De titel prolongeren is ook een belangrijk doel.’

Vorig seizoen noemde je een ‘sprookje’, maar er is het een en ander veranderd sindsdien. Is het sprookje van Ajax voorbij?

‘Nee, als je ziet hoe ze speelden tegen Feyenoord. Dat was echt geweldig. En je moet niet vergeten dat ze vorig jaar voor de winterstop niet geweldig draaiden. Ze stonden bijna het hele seizoen achter op PSV. Ze staan er nu eigenlijk veel beter voor dan vorig jaar.’

‘Maar ja, je mist wel een Frenkie de Jong die het spel altijd een glimlach meegeeft, letterlijk en figuurlijk. En Matthijs de Ligt was een ijzersterke basis. Ook Veltman doet het nu heel goed, maar niet zoals De Ligt. Anders was die wel op zijn 19de naar Juventus gegaan. Er was vorig jaar zo’n groei aanwezig in het team, met spelers uit de eigen opleiding. Nu hebben ze juist enorm geïnvesteerd, wat soms werkt en soms ook niet. Kijk maar naar Razvan Marin. Er wordt nu al gezegd dat er twaalf miljoen aan hem is verspild.’

‘Om samen te vatten: ik vind nog steeds dat er perspectief in zit, maar je ziet ook dat Ten Hag nog steeds aan het puzzelen is. Bijvoorbeeld met Ziyech, Martinez en Van de Beek. Vorig jaar was de opstelling rond deze tijd wel duidelijk. Het gaat dit jaar meer met pieken en dalen.’

En de opstelling van vanavond?

‘Het is natuurlijk altijd speculeren. Er zijn verschillende opties mogelijk. Ik zou het wel leuk vinden als Ajax aanvallend gaat spelen, met Ziyech op tien. Je wil dat mensen na de wedstrijd tegen elkaar zeggen: ‘Zo, dat was echt een mooie pot.’ En dan later: ‘Weet je nog die 3-3 tegen Chelsea?’ Dat zijn de wedstrijden die je echt bijblijven.’