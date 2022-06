Wat is stikstof, waarom is het een probleem en hoe gaan we het oplossen?

Een dronefoto van een melkveehouderij nabij natuurpark de Groote Peel. In onder meer het gebied rond de Peel moet de uitstoot met 70 tot 80 procent omlaag. Beeld Rob Engelaar / ANP

1 | Wat is stikstof eigenlijk?

Stikstof (N 2 ) is overal om ons heen aanwezig. De lucht die we in- en uitademen bestaat voor 80 procent uit dit kleur- en reukloze gas. Samen met zuurstof of waterstof wordt stikstof omgezet in stikstofoxiden (NO x ) en ammoniak (NH 3 ). Dit zogeheten reactieve stikstof is onmisbaar voor alle vormen van leven op aarde. Het verplaatst zich door de lucht, de bodem, de vegetatie en het water. Voor mens en dier is stikstof – als essentieel bestanddeel van enzymen – een energiebron en bouwstof voor het lichaam.

2 | Waarom is een teveel aan stikstof schadelijk voor de natuur?

Eerst even een hardnekkig misverstand de wereld uit helpen: niet stikstof is schadelijk voor de natuur, maar ammoniak en stikstofoxiden. Sommige planten, zoals bramen, brandnetels en gras, gaan daar harder van groeien. Als er te veel schadelijke stikstofverbindingen in de lucht, het water of de bodem zitten, overwoekeren die planten andere begroeiing die minder goed gedijt in een stikstofrijke omgeving, zoals heide en zeldzame planten.

Met die planten verdwijnen ook de insecten en vlinders die van die planten leven. Daardoor neemt de biodiversiteit af en ‘verarmt’ de natuur. Veel van die insecten zijn juist ook nodig om gewassen te bestuiven.

Daarnaast heeft een teveel aan stikstof ook gevolgen voor de waterkwaliteit. Als het stikstofgehalte in sloten, plassen en meren hoog ligt, neemt de algengroei toe. Die algen nemen de zuurstof in het water op, waardoor waterplanten en vissen sterven.

3 | Welke sectoren zijn verantwoordelijk voor de meeste stikstofuitstoot?

Dat hangt af van het soort stikstofuitstoot waar je het over hebt. Ammoniak was met 65 procent van het totaal in 2020 de belangrijkste vorm van stikstofuitstoot, blijkt uit cijfers van het CBS. 87 procent van die ammoniak komt voort uit de landbouw, met name van rundvee. Daarna komen huishoudens met 5 procent. In het verkeer en in de industrie komt nauwelijks ammoniak vrij.

De stikstofoxiden omvatten de overige 35 procent van de totale stikstofuitstoot. De grootste boosdoener is daar het wegverkeer, verantwoordelijk voor 34 procent van de stikstofoxiden-uitstoot. Daarna volgt de scheepvaart met 14 procent. Nijverheid, met onder meer de (chemische) industrie en de bouw, is verantwoordelijk voor 12 procent, de energiesector voor 10 procent en de landbouw voor 8 procent.

Hoewel de totale uitstoot van stikstof al jaren gestaag daalt, is de neerslag van stikstof op de bodem – ook wel depositie genoemd – vanaf 2010 op hetzelfde niveau gebleven. Dit komt vooral doordat de uitstoot en depositie van ammoniak toenam. Ammoniakuitstoot veroorzaakt relatief veel neerslag dichtbij de bron, doordat de ammoniak op lage hoogte vrijkomt. Stikstofoxiden uit uitlaatpijpen en schoorstenen waaien uit over grotere afstanden en worden dus over een groter gebied verspreid. Ammoniak van mest uit veestallen, weilanden en akkers slaat voor een groot deel binnen enkele kilometers van de boerderij neer. Een veehouderij die dichtbij een beschermd natuurgebied ligt, richt dus relatief veel schade aan.



4 | Aan welke eisen rondom stikstofuitstoot en -neerslag heeft Nederland zich gecommitteerd?

Nederland heeft in EU-verband de Vogelrichtlijn (1979) en Habitatrichtlijn (1992) ondertekend. Daarin worden speciale beschermingszones (Natura 2000-gebieden) aangewezen waarbinnen Nederland de biodiversiteit moet behouden. De Nederlandse uitwerking van deze verplichting staat in de Wet Natuurbescherming.

De Habitatrichtlijn schrijft onder meer voor dat Nederland maatregelen moet nemen zodat de kwaliteit van de natuurgebieden niet verslechtert. Voor elke activiteit die mogelijk schade aan het natuurgebied toebrengt, moet Nederland toetsen of de natuur eronder lijdt. Alleen als zeker is dat er geen schade wordt toegebracht, mag de activiteit doorgaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor bouwprojecten en landbouw in de buurt van natuurgebieden, maar ook voor festivals.

Vanaf 2027 moet Nederland ook nog voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Ook dit is Europese regelgeving waar Nederland aan gebonden is. Deze richtlijn verplicht alle EU-landen hun oppervlakte- en grondwater schoon te houden. Nederland kan daar op dit moment niet aan voldoen, omdat er te veel nitraten en fosfaten in het oppervlaktewater zitten. Die zijn voornamelijk afkomstig van het mestgebruik in de landbouw. Een deel van die mest spoelt weg in sloten, beken en rivieren terecht en vervuilt het water.

5 | Waardoor werd stikstof ineens een politiek probleem?

Een uitspraak van de Raad van State uit 2019 legde een bom onder het stikstofbeleid dat Nederland tot dan toe had gevoerd. Onder het Programma Aanpak Stikstof (2015) werden vergunningen verleend voor stikstofuitstotende activiteiten in ruil voor een beloofde stikstofbesparing in de toekomst. In de praktijk kwam van die besparing meestal echter weinig terecht. In de praktijk nam de stikstofuitstoot daardoor toe, met alle nadelige gevolgen van dien voor de Natura 2000-gebieden die Nederland volgens de Europese wet geacht wordt te beschermen.

Op basis van een uitleg van de Habitatrichtlijn door het Europees Hof concludeerde de Raad van State daarom dat het PAS onwettig was en niet gebruikt kon worden om vergunningen voor bedrijfsuitbreidingen, wegenaanleg en woningbouw te verlenen. Sindsdien liggen duizenden vergunningstrajecten stil.

6 | Hoe wil het kabinet deze stikstofcrisis oplossen?

Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot over drie jaar in 40 procent van de Nederlandse natuurgebieden minder is dan de zogenoemde kritische depositiewaarde, die aangeeft welke hoeveelheid stikstof een natuurgebied maximaal kan verdragen. In 2030 moet 74 procent van de beschermde natuur voldoen aan die norm. Op dit moment zit slechts 24 procent van de stikstofgevoelige natuur onder de kritische grenswaarde van de stikstofbelasting.

Om het 74 procent-doel te halen moet de stikstofuitstoot van de landbouw volgens deskundigen worden gehalveerd ten opzichte van 2019. Ook minister Christianne van der Wal (Stikstof en Natuur, VVD) bevestigde onlangs dat het kabinetsdoel een halvering van de stikstofuitstoot in 2030 is.

In juni maakte het kabinet bekend wat er per regio moet gebeuren om de landelijke stikstofcrisis op te lossen. Het kabinet eist van de provincies een zeer forse beperking van de stikstofuitstoot van de landbouw. In een aantal gebieden moet die uitstoot binnen acht jaar met 70 tot 95 procent dalen. In zogenoemde Natura 2000-gebieden en een straal van 1 kilometer daaromheen lijkt binnenkort vrijwel geen landbouw meer mogelijk.

De twaalf provinciebesturen moeten binnen een jaar aan Van der Wal melden hoe ze die reductie willen bereiken. Als de provincies niet over de brug komen, grijpt de Rijksoverheid in. Van der Wal zal dan zelf maatregelen nemen om de provinciale stikstofdoelen te bereiken.

7 | Sommige politici en landbouwlobbyorganisaties hebben kritiek op de manier waarop het RIVM de stikstofuitstoot meet. Is die kritiek terecht?

Nee. De commissie-Hordijk, die in opdracht van het kabinet een oordeel moest vellen over de betrouwbaarheid van de berekeningen, concludeerde in 2020 dan ook dat de metingen van ‘voldoende tot goede kwaliteit’ zijn.

Het RIVM meet maandelijks op driehonderd plekken in natuurgebieden de concentratie van stikstofoxiden en ammoniak in de lucht. Op acht plaatsen (met een landelijke dekking) vinden die ammoniakmetingen elk uur plaats. Daarnaast zijn er twintig meetpunten die de stikstofneerslag op de grond registreren. Met behulp van die meetresultaten kalibreert het RIVM ieder jaar de rekenmodellen die het gebruikt voor het berekenen van de stikstofuitstoot en -neerslag in Nederland. Uit satellietmetingen blijkt dat de stikstofconcentratie in de lucht boven Nederland een van de hoogste in Europa is.

8 | Met welke maatregelen probeerde het kabinet tot nu toe de stikstofuitstoot terug te dringen?

De meest in het oog springende maatregel was de verlaging van de maximumsnelheid overdag, van 120 of 130 naar 100 kilometer per uur. Daarmee werd ‘stikstofruimte’ vrijgemaakt voor woningbouwplannen. Maar de rechter oordeelde onlangs dat de snelheidsverlaging daar helemaal niet voor gebruikt mocht worden. De maatregel zorgt er namelijk voor dat automobilisten vaker voor provinciale wegen kiezen, die dichter bij natuurgebieden liggen. Daardoor neemt in sommige natuurgebieden de stikstofdepositie juist toe.

Ook binnen de landbouwsector probeerde het kabinet met maatregelen de hoeveelheid stikstof te verminderen. Zo moesten melkveehouders hun vee aanvankelijk met minder eiwitrijk krachtvoer voeren, zodat de dieren via hun mest en urine minder ammoniak zouden uitscheiden. Maar aan deze maatregel zitten wat uitvoering en handhaving betreft veel haken en ogen. Momenteel wordt er alleen mee geëxperimenteerd. Wanneer en of die voermaatregel echt kan bijdragen aan de oplossing van de crisis, is nog onzeker.

Voor boeren die vrijwillig willen stoppen met hun veehouderij, stelde het kabinet de afgelopen jaren bovendien geld beschikbaar voor opkoopregelingen. De boer kan de ‘dierrechten’, het recht een bepaald aantal dieren te houden, dan niet overdragen op een andere boer. Daardoor krimpt de veestapel en vermindert de stikstofuitstoot. Probleem is wel dat provincies hier soms mee sjoemelen en ‘dierrechten’ van een al gesloten boerderij uit de markt halen die al lang niet meer werden gebruikt. Vervolgens zetten ze die niet-bestaande emissies deels in als ‘compensatie’, zodat ze elders nieuwe economische activiteiten toe kunnen staan. Per saldo neemt de stikstofuitstoot dan toe, en niet af, zoals de bedoeling is.

Boeren die hun bedrijf wilden voortzetten, kunnen van de overheid ook financiële hulp krijgen om hun stallen met innovaties te verduurzamen. Maar volgens het RIVM helpen die innovaties in de praktijk minder dan op papier. De techniek werkt alleen naar behoren als er perfect onderhoud wordt gepleegd en de veehouder de – vaak nogal arbeidsintensieve – instructies van de fabrikant nauwgezet opvolgt.

9 | Heeft het nieuwe stikstofplan van het kabinet kans van slagen?

Politiek gezien ligt het nieuwe stikstofplan gevoelig. Zo hebben de provincies, die de plannen van het ministerie in de praktijk moeten brengen, verdeeld gereageerd. Limburg, dat procentueel gezien voor de grootste opgave staat, vraagt het Rijk om meer financiële middelen om boeren te helpen bij de transitie. Noord-Brabant vindt de plannen wél passen bij het beleid van de provincie. Gelderland hekelt juist de voorgestelde reducties van de uitstoot in de Gelderse Vallei en andere gebieden rond de Veluwe.

Ook binnen de coalitiepartijen vallen de plannen niet overal in goede aarde. Tien lokale CDA-afdelingen uit Noord-Brabant en Limburg vinden dat ‘het kabinet de weg totaal kwijt is’. En tijdens een partijcongres van de VVD keerde een meerderheid van de VVD-leden zich met een motie tegen het gebruikte stikstofmodel van het RIVM. VVD-minister Van der Wal trekt zich daar vooralsnog niets van aan: ze liet meteen na het congres weten haar stikstofplan niet aan te passen.

Natuurorganisaties hebben vertrouwen in de stikstofaanpak van het kabinet. Onder meer het Wereld Natuur Fonds, Milieufederaties en Vogelbescherming Nederland riepen minister Van der Wal op ‘snel werk te maken’ van de uitvoering ervan. De nu gemaakte keuzes zijn volgens de organisaties ‘pijnlijk, maar noodzakelijk om de natuur te herstellen en de landbouw een duurzaam perspectief te bieden’.