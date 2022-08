Wat is het ‘Griekse Watergate’ waarvoor het parlement een week eerder terugkomt van vakantie?

De afgeluisterde Griekse journalist Thanasis Koukakis komt aan bij het hooggerechtshof op 12 augustus. Beeld AFP

Wat is er gebeurd?

Begin augustus diende Nikos Androulakis, leider van de tweede oppositiepartij Pasok, een klacht in bij het hooggerechtshof vanwege poging tot spionage door de Griekse geheime dienst EYP. Daarmee was het ‘Griekse Watergate’ definitief geboren, nadat media maanden geleden al hadden onthulden dat de inlichtingendienst financieel journalist Thanasis Koukakis af had geluisterd.

Androulakis, die ook lid is van het Europees Parlement, kwam er tijdens een Brusselse controle van zijn telefoon achter dat er een poging gedaan was om de Noord-Macedonische spyware Predator te installeren. Die was mislukt, omdat Androulakis niet op een link had geklikt.

Kort na de onthulling stapte het hoofd van de geheime dienst, Panagiotis Kontoleon, op. Op dezelfde dag nam ook Grigoris Dimitriadis, secretaris-generaal van het premierskantoor en tevens de neef van premier Kyriakos Mitsotakis, ontslag vanwege de zaak.

De geheime dienst valt sinds het aantreden van Mitsotakis namelijk direct onder het premierskantoor, een structuur die de premier zelf bedacht, kort na zijn aantreden in 2019. Ondanks die nauwe band zegt Mitsotakis niets van de spionagepraktijken af te hebben geweten.

Hij benadrukte in een verklaring dat het afluisteren van Androulakis weliswaar legaal gebeurde, maar noemde het bespioneren, dat volgens hem drie maanden heeft geduurd, toch een grote fout.

Waarom werd Androulakis afgeluisterd?

De precieze reden om Androulakis af te willen luisteren is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat Androulakis na de volgende verkiezingen, die op de planning staan voor de zomer van 2023, zomaar een sleutelrol in de coalitievorming zou kunnen vervullen.

Want zolang noch Mitsotakis’ rechts-conservatieve Neo Dimokratia-partij, noch het linkse Syriza in de peilingen afkoersen op een meerderheid, hebben zij Androulakis’ sociaal-democratische Pasok-partij nodig voor een regering.

Ideologisch staat Pasok veel dichter bij Syriza dan bij Nea Dimokratia, en Androulakis liet eerder ook al weten na de verkiezingen niet met de partij van Mitsotakis samen te willen werken. Het enthousiasme zal er de afgelopen weken niet groter op geworden zijn.

Hoe groot is het afluisterschandaal?

Hoewel de precieze omvang nog onbekend is, lijkt het onwaarschijnlijk dat Androulakis en Koukakis de enige politicus en journalist zijn bij wie de geheime dienst meeluisterde. Volgens de Griekse krant Ekatherimini zijn er nog zeker zeven andere politici afgeluisterd, al zijn die geruchten vooralsnog onbevestigd.

Voor de Griekse media is het afluisterschandaal de zoveelste bevestiging dat het in Griekenland slecht gesteld is met de persvrijheid. De afluisterzaak van Koukakis, die veel onderzoek doet naar corruptie, werd aan het licht gebracht door het onafhankelijke onderzoekscollectief Reporters United.

Onderzoeksgroep Inside Story liet bovendien zien dat ook de telefoon van Koukakis gehackt was met spyware Predator. Daarvan blijft de Griekse geheime dienst ook nu nog ontkennen dat zij er gebruik van maakt, al lijkt dat sinds de onthulling van politicus Androulakis een steeds hopelozer achterhoedegevecht.

Wat zijn de reacties in Griekenland?

Mitsotakis hoopte het schandaal te hebben gesust door zijn twee hoge functionarissen – de directeur van de geheime dienst Kontoleon en zijn secretaris-generaal (en neef) Dimitriadis – op te offeren, maar zo makkelijk komt de premier er niet vanaf.

Zelfs de grote media die normaal zeer regeringsgezind zijn, zoals Ekatherimini, kunnen dit schandaal niet terzijde schuiven. Ook het feit dat het Griekse parlement een week eerder terugkomt naar Athene, terwijl de halve stad nog bij familie op een eiland vakantie viert, is uitzonderlijk.

De onthullingen laten de publieke opinie ook niet onbewogen. Oudere Grieken zullen de afgelopen weken zeker hebben teruggedacht aan de militaire dictatuur (1967-1974), waarin het afluisteren van dissidenten onder het kolonelsregime aan de orde van de dag was.

Hoe gaat het nu verder?

Vandaag debatteert het parlement over het spionageschandaal. De oppositie neemt geen genoegen met de verklaring van de premier dat hij er niets vanaf wist, en eist openheid van zaken over welke andere politici en journalisten er nog meer afgeluisterd zijn.

Ook het gebruik van spionageprogramma Predator is een van de hete hangijzers. Mitsotakis weet tot nu toe van geen wijken, maar als er de komende weken inderdaad meer namen en details naar buiten komen, lijkt het een kwestie van tijd tot zijn positie onhoudbaar wordt.