Wat is de Stint, het voertuig dat betrokken was bij de treinaanrijding in Oss?

De vier kinderen die omkwamen bij een treinaanrijding in Oss zaten in een Stint, een elektrisch aangedreven bolderkar. Wat is de Stint eigenlijk, het voertuig dat steeds populairder wordt bij kinderopvanglocaties?

De Stint.

Bij de Stint staat de bestuurder achterop. Het voertuig kan 17 kilometer per uur en wordt beschouwd als een bijzondere bromfiets. De bestuurder mag er zonder helm op rijden en hoeft ook geen rijbewijs te hebben. Wel verzorgt de fabrikant van de Stint rijvaardigheidstrainingen voor bedrijven die er een hebben besteld. Veilig Verkeer Nederland pleit ook voor zulke trainingen. ‘Je moet er wel even mee leren rijden en je plaats op de weg of het fietspad kennen. Het is een ander ding dan een fiets of een bakfiets’, zegt een woordvoerder.

Noemenswaardige ongevallen met de elektrische bolderkarren zijn er tot donderdag niet geweest, zegt Veilig Verkeer Nederland. In juni 2017 raakte een Amsterdamse postbezorger te water met zijn Stint, toen hij tijdens een rijvaardigheidstraining per ongeluk het gas in plaats van de rem indrukte. In september 2015 belandde in Wateringen een Stint met drie kinderen en een begeleidster in het water. Een van de kinderen zou aan het stuur hebben getrokken, waardoor de leidster de macht over het stuur verloor.

In Nederland rijden ongeveer 3.500 Stints rond. Verreweg de meeste zijn in gebruik door kinderopvanglocaties, die er maximaal tien kinderen tegelijk mee kunnen vervoeren. Maar ook postbedrijven en gemeenten gebruiken ze in toenemende mate.

Oprichter Stint ‘geschokt’

De Stint werd in 2011 bedacht met het doel om kinderen op een veilige manier van bijvoorbeeld school naar de kinderboerderij of het speelparadijs te brengen. Een van de twee Stint-oprichters, Edwin Renzen, coördineerde destijds het vervoer voor kinderopvangorganisaties. Hij merkte dat er voor korte ritjes met de kinderen veel duur en inefficiënt taxivervoer werd ingezet en bedacht samen met industrieel ontwerper Peter Noorlander de elektrische bolderkar.

Renzen zei donderdag tegen het ANP geschokt te zijn door het nieuws van de aanrijding. Waardoor het mis kon gaan in Oss, weet ook hij nog niet. Renzen: ‘Natuurlijk kan er, net als bij elk ander voertuig, van alles stukgaan. Lekke banden komen het vaakst voor, maar er zijn ook weleens problemen met de accu’s. Het is een nieuw voertuig. Zoals alles wat splinternieuw is, werkt het perfect in de showroom en komen eventuele problemen pas naar voren in het veld.’

Het ongeval in Oss is voor enkele kinderopvangorganisaties reden om de Stints voorlopig niet meer te gebruiken. De organisatie AVEM, met veertig locaties in Oss en omgeving, doet dit ‘totdat er nadere informatie beschikbaar is’, aldus AVEM tegen het ANP. De kinderen worden voorlopig met ander vervoer opgehaald. Ook KindeRdam, met zo’n zeventig vestigingen in Rotterdam en omgeving, laat de Stints voorlopig even binnen staan.

Daarentegen blijft Partou, met meerdere vestigingen in het land, de elektrische bolderkarren gewoon inzetten. Ook DAK kindercentra, met zestig vestigingen in de omgeving van Den Haag, doet dit. Een woordvoerder van DAK tegen het ANP: ‘We volgen het onderzoek op de voet, maar tot op heden zijn nooit ongelukken gemeld.’