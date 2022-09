Wat is dat toch met die Schotten: ze willen onafhankelijkheid maar houden ook zielsveel van de Queen

Leden van de Royal Artillery in Edinburgh vuren vrijdag 96 saluutschoten af voor de Britse koningin Elizabeth. Beeld Carl Recine / Reuters

Wat doet een Schotse republikein in een lange rij voor de residentie van de Britse koninklijke familie in Edinburgh? De 37-jarige Ken begrijpt er zelf niks van. ‘Normaal zit ik strontchagrijnig thuis tijdens feestdagen rond de koninklijke familie. Maar ik voel iets, het is heel merkwaardig, het is sterker dan toen mijn grootouders overleden.’

Hij schaamt zich zo dat hij hier in de rij staat, dat hij liever geen achternaam geeft. Want stel dat zijn republikeinse vrienden en mede-onafhankelijkheidsstrijders erachter komen dat hij twintig minuten in de motregen heeft gestaan voor Holyroodpalace. Niet eens in de rij om even te komen kijken, maar in de rij met de harde kern royal-aanhangers: de rij met mensen die een mooie foto willen maken van een ingelijst A4’tje aan het hek, met daarop een officiële mededeling van de Britse koninklijke familie.

Schotland, het land waar koningin Elizabeth II donderdag overleed, heeft een ongemakkelijke band met de royals. Minder dan de helft van de bevolking wil de monarchie behouden, zo blijkt uit peilingen. Voor veel Schotten staan de royals voor niet-gekozen, ongewenste overheersing uit Londen. Een obstakel voor Schotse onafhankelijkheid.

Elizabeths woorden

Nationalisten zullen zich altijd herinneren dat Elizabeth duidelijk maakte dat ze tegenstander was van een onafhankelijk Schotland. In 1977 zei ze de Schotse aspiraties ‘gemakkelijk te begrijpen’ om daaraan toe te voegen: ‘Maar ik kan niet vergeten dat ik gekroond ben tot koningin van het Verenigd Koninkrijk, van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.’ In aanloop naar het Schotse referendum in 2014 waarschuwde ze dat Schotten ‘heel goed moesten nadenken over de toekomst’. Oud-premier David Cameron klapte na de uitslag uit de school door te zeggen dat de koningin tevreden ‘door de hoorn snorde’ toen hij haar informeerde dat de Schotten ‘nee’ hadden gestemd.

Het 105th Regiment Royal Artillery brengt vrijdag zijn saluut aan de overleden vorstin vanaf Edinburgh Castle. Beeld Christopher Furlong / Getty

De feestvreugde rond de Platinum Jubilee van Elizabeth was dit jaar beduidend zwakker in Schotland dan in de rest van het koninkrijk. Schotland deed niet mee met een project van de Britse regering om alle scholen een kinderboek te sturen ter ere van 70 jaar Elizabeth op de troon. Parlementariërs van de Green Party liepen weg tijdens een viering van het jubileum in het Schotse parlement. Langs wegen verschenen billboards met de tekst: ‘Make Elizabeth the Last #AbolishTheMonarchy.’

Balmoral

En toch staan er vrijdagmiddag Schotse nationalisten in de rij om een foto te maken van het koninklijke, zwart-witte A4’tje, bedrukt met drie zinnen: ‘De Koningin is deze middag vredig overleden op Balmoral. De Koning en The Queen Consort blijven vanavond in Balmoral en keren morgen terug naar Londen. Donderdag, 8 september 2022.’

Misschien komt het doordat Elizabeth zich als een van de weinigen gedroeg in de koninklijke familie, bedenkt Ken. ‘Ze deed geen racistische uitspraken, lag niet in beschamende echtscheidingen en was niet betrokken bij seksschandalen.’

Anderen in de rij zoeken het antwoord in de speciale relatie die Elizabeth had met de Schotten. ‘Het raakte me dat ze zo graag naar Balmoral Castle kwam’, zegt Janice Henderson, 63 jaar en een Olympus-zakcamera in de hand. ‘Balmoral is alles waar Schotland om draait. Heuvels, velden.’

Speciale band

Het kasteel in Aberdeenshire waar Elizabeth overleed, is de plek waar ze het liefst was. De plek waar de liefde van haar leven, prins Philip, haar in 1946 een aanzoek deed. De plek van de huwelijksreis in de jachthut. De plek van de barbecues tijdens maandenlange zomervakanties met het gezin. Philip die het vlees klaarmaakte, zij die na afloop de afwas deed.

De Schotten bewaren ook warme herinneringen aan de officiële bezoeken van Elizabeth aan Schotland. Zoals haar bijzondere visite bij de kolenmijn Rothes Colliery, waar Elizabeth in 1958 met een mijnwerkershelm op en met een wit overal aan, 500 meter diep de grond in ging om zelf de schachten te zien.

‘Ze hield van Schotland, zij wist wie wij zijn’, zegt Henderson. ‘Hier kon ze zichzelf zijn, in tegenstelling tot daar in Westminster.’ Bij het uitspreken van Westminster maakt Henderson een wegwerpgebaar. En dan begint ze aan een betoog voor Schotse onafhankelijkheid dat eindigt met: ‘We worden overheerst door vreemdelingen uit Engeland. Wij verdienen beter!’

Elizabeth the Last?

De populariteit van Elizabeth in Schotland verklaarde het voornemen van de Schotse National Party om Elizabeth als koningin te houden. Met haar breken zou te veel stemmen kosten.

Maar nu is ze er niet meer. Wordt Elizabeth II na haar dood Elizabeth the Last in Schotland? Tegenstanders van Schotse onafhankelijkheid maken zich zorgen. ‘Het is zorgwekkend dat de Unie waarschijnlijk meer in gevaar is nu Elizabeth er niet meer is’, schrijft de bekende journalist Andrew Neil, een Schot, maar wonend in Londen, vrijdag in de Daily Mail. ‘Koning Charles zal net zoveel van Schotland houden als de koningin. Maar hij heeft simpelweg niet haar gezag.’

Hoe dichterbij het A4’tje komt, des te groter de spanning onder de wachtenden. ‘Ik geloof pas dat ze er niet meer is, als ik de officiële aankondiging gezien heb’, zegt Cosette Bolt, een student in de rij. Ze gaat de foto naar familieleden in het buitenland sturen ‘om te laten zien wat voor drama wij meemaken’.

Henderson, de Schotse nationalist met de Olympus-camera, heeft andere plannen met de foto. Ze klikt wel tien keer en glundert dan. ‘Dit wordt de nieuwe bureaubladachtergrond op mijn laptop.’