Wat is beter voor het klimaat: je oude benzinewagen oprijden of een nieuwe elektrische kopen?

Een nieuwe elektrische auto stoot veel minder CO2 uit dan een bestaande met een benzinemotor. Bij de productie en verbranding van benzine komt immers CO2 vrij. Bij het opwekken van elektriciteit ook, maar doordat het aandeel groene energie in Nederland steeds groter wordt, daalt de indirecte CO2-uitstoot van elektrische auto’s. Zo wordt zelfs een bestaande e-auto elk jaar een beetje schoner.

Het gaat hard: dankzij de groei van zonnepanelen en windmolens is de uitstoot voor een kilowattuur in 2030 naar verwachting nog maar 100 gram CO2. Daar rijdt een gemiddelde e-auto 5 tot 6 kilometer mee, waardoor de uitstoot per kilometer grofweg 20 gram is. Een beetje benzinewagen stoot ruim boven de 200 gram uit, als alles wordt meegeteld.

Maar: de nieuwe e-auto moet geproduceerd worden, en met name de fabricage van accu’s veroorzaakt veel CO2-uitstoot. Al is ook hier de trend dalend, zeker als de fabricage in Europa plaatsvindt. Hoe dan ook begint een nieuwe e-auto zijn leven met een grotere CO2-schuld dan een nieuwe benzinewagen. Tijdens het autoleven loopt de benzineauto deze ‘achterstand’ weer in.

De Nederlandse wetenschapper en e-autoconnaisseur Auke Hoekstra reageert op onze vraag op Twitter over het omslagpunt. ‘Het hangt vooral af van hoeveel je rijdt’, stelt hij. ‘Bij minder dan 5 duizend kilometer per jaar, zou ik de oude auto oprijden. Bij meer dan 15 duizend zou ik een e-auto kopen.’

Een mooie vuistregel, maar kan het preciezer? Volgens milieuorganisatie Transport & Environment, stoot een middelgrote e-auto alles bij elkaar per gereden kilometer 75 gram CO2 uit, uitgaande van de uitstoot van een gemiddelde Europese kilowattuur elektriciteit. Wie in Zweden elektrisch rijdt (veel groene stroom) stoot minder uit dan een Poolse e-auto (veel kolenstroom). Een Volkswagen Golf op benzine stoot per kilometer 241 gram uit, waarbij ook de productie van benzine (die vaak niet in de statistieken zit) is meegenomen.

Elke kilometer loopt een nieuwe e-auto dus 166 gram CO2 in op zijn fossiele tegenvoeter. Maar de e-auto begint zijn leven met een ‘klimaatschuld’ van ongeveer elf ton. Een snelle rekensom leert dat vanaf 66 duizend kilometer het verschil is ingelopen, als we de CO2-uitstoot voor de productie van de bestaande gezinswagen buiten het klimaathuishoudboekje laten. Of dat een eerlijke vergelijking is, mag u zelf bepalen. Wordt de productie van de oude wagen ook meegenomen, dan is het in een vloek en een zucht gelijkspel.

Een Britse site doet alle berekeningen, inclusief de emissies die de sloop oplevert. Door merk, type en leeftijd van de huidige auto in te voeren, plus de hoeveelheid kilometers en de gewenste elektrische vervanger, rekent dit gereedschap uit op welke datum de klimaatschuld is ingelost. In deze berekening wordt trouwens wel de CO2-uitstoot van de productie van de eerste auto meegenomen. Nederlandse gebruikers moeten trouwens smokkelen, omdat een Britse postcode vereist is.

Eric van den Heuvel van Studio Gear Up, een adviesbureau voor klimaatvriendelijke brandstoffen, wijst op een andere bron van uitstoot: de ombouw van het bestaande brandstofnetwerk met benzine en diesel naar een elektrische infrastructuur. De aanleg van laadpalen, snelladers en extra transportcapaciteit voor elektriciteit, levert immers ook broeikasgassen op. Die blijven buiten de cijfers en zijn lastig hard te maken, omdat er, voor zover bekend, geen betrouwbare studies naar zijn gedaan.

Trouwens, ook bestaande verbrandingsmotoren kunnen een stuk klimaatvriendelijker, stelt Van den Heuvel. Bijvoorbeeld door te rijden op groen gas of biodiesel. ‘Als je je bestaande auto ombouwt zodat die op groen gas kan rijden, dan denk ik dat die qua klimaatemissies niet wordt ingehaald door een elektrische auto’, zegt hij.

Groen gas heeft net als biodiesel wel een nadeel: door de energiecrisis is het veel duurder geworden. Lange tijd kostte een kilogram (gas wordt niet afgerekend in liters) rond de €1,15, inmiddels is de prijs bijna verdubbeld. Een liter hernieuwbare diesel kost ongeveer €2,75.

Er is nog een andere optie: autodelen. Dan worden de klimaatkosten van de productie gedeeld over meerdere gebruikers. Veel deelauto’s zijn bovendien elektrisch.

Over één ding is iedereen het eens: kies een zo klein mogelijke auto, die rijdt efficiënter en vergt minder energie tijdens de productie. Of neem wat vaker de fiets.