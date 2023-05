Wat in Utrecht niet kan, kan in Noord-Holland wel: BBB en GroenLinks aan formatietafel voor provinciebestuur

Het logo tijdens de lancering van de jongerenafdeling van Boer Burger Beweging, BBB Jong, op 29 april. Beeld ANP

De vier partijen in Noord-Holland voerden de afgelopen maand verkennende gesprekken. De belangrijkste thema’s daarbij waren stikstof, natuur, wonen, klimaat en financiën. ‘Op onderdelen zijn er uiteraard verschillen', schrijven informateurs Ankie Broekers-Knol (VVD) en Bernt Schneiders (PvdA) dinsdag in een brief aan de Noord-Hollandse Statenleden. ‘Maar wij schatten in dat deze overbrugbaar zijn.’

Broekers-Knol en Schneider gaan door als formateurs. BBB en VVD zijn met acht zetels de grootste in de Noord-Hollandse Staten, GroenLinks en PvdA volgen met beide zeven zetels. De vier partijen samen hebben een ruime meerderheid van 30 van de 55 zetels.

In Utrecht besloten BBB en GroenLinks, met beide zeven zetels de grootste partijen, juist niet te formeren. In verkennende gesprekken bleek dat met name over beleid omtrent duurzame energie de verschillen te groot waren. Een coalitie tussen BBB, VVD, CDA, CU, SGP, JA21 en Volt, die de informateur maandag voorstelde, klapte diezelfde avond nog in een Statendebat, omdat de ChristenUnie er geen heil in zag.

GroenLinks en VVD hebben daar nu het initiatief gekregen van de meerderheid van de Utrechtse Statenleden. Utrecht is zodoende de enige provincie waar de BBB, de grote winnaar bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart, vooralsnog niet meer meedoet aan de formatie.

‘Gezond in een democratie’

‘Iedereen kan zien dat GroenLinks en BBB op het eerste oog niet de meest logische combinatie vormen’, zegt Anouk Gielen, voorzitter van de Noord-Hollandse GroenLinks-fractie. ‘Maar het lijkt erop dat we eruit kunnen komen en compromissen kunnen sluiten. Ik heb er vertrouwen in.’

Dat het tussen dezelfde partijen in Utrecht niet boterde, zegt Gielen niet zo veel. ‘GroenLinks Noord-Holland is GroenLinks Noord-Holland en GroenLinks Utrecht is GroenLinks Utrecht. Hetzelfde geldt voor BBB. Die onderhandelingen zijn altijd contextgebonden.’

De onderhandelingen in Utrecht zijn volgens haar simpelweg anders verlopen dan in Noord-Holland. ‘Ik heb goed contact met de GroenLinks-collega’s in Utrecht hoor, maar uiteindelijk bepalen wij wat GroenLinks Noord-Holland doet. Ik denk dat dat gezond is in een democratie.’

Behalve in Utrecht heeft de BBB in elf provincies nog het roer in handen. In Overijssel en Noord-Brabant behoort een bestuur met GroenLinks eveneens nog steeds tot de opties. In Noord-Brabant onderhandelen met BBB, VVD, PvdA en GroenLinks dezelfde partijen als in Noord-Holland over een coalitieakkoord. Ook in Overijssel is het formatieproces al begonnen, daar zitten de twee partijen met VVD, PvdA en SGP om tafel.