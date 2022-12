Wat het WK voetbal Qatar bracht – behalve lof voor de afwijzing van de zelfgenoegzame blik van het Westen

Dwergstaat Qatar bleek prima bij machte om tijdens het WK honderdduizenden supporters uit de hele wereld te ontvangen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Ik ga iets zeggen dat krankzinnig klinkt’, sprak de secretaris-generaal van wereldvoetbalbond Fifa enkele jaren geleden. ‘Minder democratie is soms beter als je een WK wilt organiseren.’ De man in kwestie, Jérôme Valcke, had het over het WK voetbal in Rusland (2018) en de daaropvolgende editie in Qatar. Best prettig, moet hij hebben gedacht, zo’n autocratisch geleide staat. Je hoeft niet wakker te liggen van burgerinspraak, getrapt bestuur, mensenrechten of demonstraties. De emir heeft altijd het laatste woord.

Hoe cynisch het ook mag klinken, de woorden van Valcke zijn bewaarheid. Het WK was, alle westerse kritiek ten spijt, een doorslaand succes voor de dwergstaat. Anders dan sommigen dachten, angstige inwoners in eigen land incluis, bleek het land prima in staat honderdduizenden supporters uit de hele wereld te verstouwen. Het waren er trouwens een stuk minder dan de Qatarezen hadden gehoopt: ongeveer 765 duizend tijdens de drukste weken, in plaats van de gehoopte 1,2 miljoen.

Imagowinst

Grote incidenten zijn uitgebleven, mede dankzij een overweldigend aantal beveiligingscamera’s en bewakers. Het beeld dat voor het niet-westerse deel van de wereld beklijft, is dat van een vrolijk voetbalfeest, neergezet door een land dat de meesten hiervoor niet op de kaart konden aanwijzen.

Pr-technisch is het WK daarmee een klapper gebleken voor Qatar. Juist het feit dat het land in het oog van de storm niet is meegegaan in de westerse kritiek op de mensenrechten en de ‘rug heeft rechtgehouden’, heeft de emir in de moslimwereld veel krediet bezorgd. Voor velen was het WK – in de woorden van Midden-Oosten-analist Neil Quilliam – een ‘regelrechte afwijzing’ van de zelfgenoegzame, ‘koloniale’ blik van het Westen.

‘Slechte publiciteit bestaat niet’, luidt de slogan uit de reclamewereld, en hetzelfde lijkt te gelden voor Qatar. Het netto-effect van alle controverses rond de OneLove-armbanden en arbeidsmigranten, zo zegt onderzoeker Mira Al Hussein van de universiteit van Oxford, ‘is dat Qatar veranderd is van een nagenoeg onbekend schiereiland in een staat die de krantenkoppen beheerst’.

Symbolisch voor deze imagowinst was de zichtbare populariteit onder voetbalfans van de ghutra – de doek die mannen in de Golfstaten traditiegetrouw op hun hoofd dragen. De Qatarese variant is wit, maar tijdens het toernooi begon de middenstand enthousiast ghutra’s te verkopen in rood (Engeland), geel (Brazilië) en hemelsblauw (Argentinië), zonder dat iemand daar aanstoot aan nam – integendeel. Qatarezen zagen met trots hoe bezoekers hun cultuur omarmden.

Sjaaltjesdiplomatie

Op het politieke toneel is de winst- en verliesrekening minder eenduidig. Als klein land moet Qatar het hebben van soft power, oftewel het aanwenden van cultuur, commercie en sport om invloed uit te oefenen op het wereldtoneel. In Europa en de Verenigde Staten heeft het ‘merk’ duidelijk aan populariteit ingeboet, hetgeen mag blijken uit de WK-boycot in meerdere grote steden en de verontwaardiging, afgelopen week, over het mogelijk omkopen van kopstukken uit het Europees Parlement. Wel wist Qatar tijdens het toernooi een deal met Duitsland in de wacht te slepen voor de levering van vloeibaar aardgas (lng).

In de Arabische wereld valt de rekening positiever uit. Een voorbeeld is het bezoek van de sterke man uit buurland Saoedi-Arabië, kroonprins Mohamed Bin Salman (MBS). Bij de openingswedstrijd Qatar-Ecuador droeg hij een Qatarees sjaaltje om de nek. Een paar dagen later deed de emir van Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, hetzelfde met een Saoedisch sjaaltje. De mannen gingen lachend op de foto.

Logisch, zou je denken, maar dat was het allerminst. Niemand in de Golfregio is de blokkade van Qatar (2017-2021) vergeten, toen de grenzen op slot gingen en de Qatarezen er plots moederziel alleen voor stonden. Het was een nauwelijks verhulde poging van de Saoediërs tot regime change, vergezeld van verwoede inspanningen achter de schermen om Qatar het WK te ontnemen.

Ongecensureerde solidariteit

De sjaaltjesdiplomatie suggereert dat MBS en Sheikh Tamim die spanningen als een afgesloten hoofdstuk beschouwen. Onduidelijk is of dat ook geldt voor de andere drijvende kracht achter de blokkade, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

Een tweede plusje op de Qatarese rekening is het feit dat de ‘gewone Arabier’ zich solidair heeft kunnen verklaren met de Palestijnen. Ook dat lijkt misschien doodgewoon, maar is het niet. Sinds 2020 waait de wind in de regio uit een heel andere hoek, en knopen Arabische landen (Marokko, Soedan, Bahrein en de VAE) relaties aan met Israël. Voor een doorsnee-Marokkaan is het zwaaien met een Palestijnse vlag daarmee ook een protest tegen het eigen regeringsbeleid geworden.

Aan de normalisatiegolf heeft Qatar nooit mee willen doen, al kregen Israëlische voetbalfans en journalisten wel een uitnodiging voor het WK. Vervolgens werd iedere Israëlische tv-verslaggever bestookt met Palestijnse leuzen, waardoor Qatar zich ineens kon opwerpen als een vrijplaats voor ongecensureerde solidariteit. Dat sentiment heeft het land veel nieuwe vrienden opgeleverd.