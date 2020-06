Wat heeft het populisme toch met de ‘wonderpil’ hydroxychloroquine?

Hydroxycloroquine in Nederland: wel gebruikt, geen sterfgevallen

Hoewel ook in Nederland duizenden covid-patiënten het antimalariamiddel hydroxychloroquine hebben gehad, is er voor zover valt na te gaan niemand aan overleden. Wel is bij meerdere patiënten de behandeling gestaakt vanwege de bijwerkingen van het middel. Dat schrijft het Algemeen Dagblad, dat de Nederlandse ziekenhuizen afbelde om te peilen in hoeverre het inmiddels omstreden middel in ons land is ingezet.

Ongeveer 70 tot 90 procent van de circa 12 duizend covidpatiënten die in het ziekenhuis belandde, zal met het middel zijn behandeld, aldus de krant. Sinds mei wordt het middel in Nederland ontraden door de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), op basis van onderzoeken uit april die laten zien dat het middel niet werkt en misschien zelfs meer kwaad doet dan goed. Toch wordt het in sommige ziekenhuizen volgens het AD nog steeds toegediend, omdat er nog enkele internationale onderzoeken lopen naar de werkzaamheid ervan.

Dat er in Nederland waarschijnlijk geen patiënten aan het middel zijn overleden, maakt SWAB-voorzitter Mark de Boer op uit de intensieve controle in ons land: ‘We hebben nadrukkelijk instructie gegeven om alle patiënten te monitoren, door middel van hartfilmpjes. Als een patiënt dreigde te verslechteren, kon er onmiddellijk worden ingegrepen.’ Bovendien werd het middel in Nederland vaak voorgeschreven aan matig zieke patiënten, om verslechtering te voorkomen.