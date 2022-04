Wat ging er zondag mis bij de NS, en kunnen gestrande reizigers een vergoeding krijgen?

Een reiziger wacht op station Utrecht Centraal tevergeefs op zijn trein. Beeld ANP

Wat ging er zondagochtend mis bij de NS?

Aan het einde van de ochtend begon het reizigers op te vallen: op stations klopte de vertrekinformatie niet meer. Ook de app van NS gaf de laatste informatie niet correct weer. Vervolgens kwamen NS-medewerkers in Utrecht erachter dat het complete bijsturingssysteem eruit lag. Een groot probleem.

Elke treinreiziger weet: de papieren werkelijkheid van de dienstregeling komt nogal eens in botsing met de realiteit. Een machinist blijkt ziek, een wisselstoring veroorzaakt vertraging. In zulke situaties beginnen ze in Utrecht te puzzelen: is er een andere machinist beschikbaar? Moet een trein wat langer op een station blijven wachten om een vertraagde voor te laten?

Hiervoor wordt een systeem gebruikt dat bijhoudt waar personeel en treinen zich bevinden. Zonder dit overzicht zou de centrale aansturing volledig in de soep lopen. En dat is precies wat er zondag gebeurde: treinen worden in het hele land stilgezet, de storing is volgens de NS te groot om op te kunnen vangen met bussen. Er is geen back-up die de taken van het gecrashte systeem had kunnen overnemen. Alleen op trajecten van regionale vervoerders werd nog gereden.

‘We hadden geen enkel zicht meer op waar onze treinen waren en wie erin zaten’, schetst een woordvoerder van NS. Niet elke machinist is bevoegd om op elk traject te rijden, ‘dus je kunt niet zomaar zeggen: ga maar zitten en rijden’, zegt hij. ‘Maar er staat ook informatie over de treinen in het systeem, zoals de lengte. Als een trein langer is dan een perron, kunnen mensen eruit vallen. Zo voorzagen we allerlei mogelijke veiligheidsproblemen.’

Hoe is deze storing ontstaan – een hack?

Volgens de NS zijn er ‘geen signalen’ dat er sprake is van een cyberaanval, maar uitsluiten kan hij niets. De spoorwegmaatschappij onderzoekt de oorzaak nog en verwacht op een later moment met een verklaring te komen. Dat zal ook moeten, want staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat eist uitleg. ‘Reizigers kregen weinig informatie en geen alternatief en daarmee was de aanpak van deze storing echt onder de maat’, reageerde zij op maandag.

Waarom kon de NS de dienstregeling zondagavond niet weer opstarten?

Begin zondagavond werd de storing opgelost. Toch besloot de NS de hele avond niets meer te laten rijden. Alleen enkele nachttreinen opstarten lukte nog.

Omdat er urenlang geen updates in het bijsturingssyteem waren doorgevoerd, gaf die een beeld dat niets meer te maken had met de werkelijkheid, verklaart de woordvoerder. ‘Alles moest handmatig worden gecorrigeerd en treinen stonden kriskras door het land, niet op de plaatsen waar ze zondagavond zouden moeten zijn. Collega’s zijn de hele nacht bezig geweest om treinen naar startstations te brengen.’

Volgens hem was het met wat kunst- en vliegwerk wellicht mogelijk geweest om zondagavond enkele treinen te laten rijden, maar was het dan moeilijker geworden om de gewone dienstregeling op maandag weer op te starten. ‘Dat is de afweging die we hebben gemaakt.’

Vakbondsman Henri Janssen van FNV Spoor, die al jaren strijdt tegen centralisatie bij de NS, meent dat de schade minder groot was geweest als de bijsturing in 2017 niet was gecentraliseerd, schrijft hij op Twitter. Tot die tijd waren er teams op meerdere stations die regionaal een beter overzicht zouden hebben.

Met die redenering is de NS het oneens: volgens de woordvoerder had het hele systeem er hoe dan ook uit gelegen. Nu kon er juist sneller worden gehandeld, omdat het hele team op één plek zat.

Kunnen gestrande reizigers een schadevergoeding krijgen?

De NS is van zins om reizigers die zware hinder hebben ondervonden en die bijvoorbeeld een hotel hebben moeten boeken of een dure taxi moesten nemen om thuis te komen, tegemoet te komen. ‘Dat is maatwerk’, volgens de woordvoerder. ‘Ik zou reizigers waar dit voor geldt adviseren contact op te nemen met de klantenservice om te kijken of we iets kunnen betekenen.’

De normale dienstregeling is inmiddels weer opgestart, al zijn de gevolgen van de storing nog merkbaar doordat niet op elk traject de gebruikelijke trein rijdt. Het is namelijk niet gelukt elke trein weer op tijd op zijn plek te krijgen. Zo kunnen reizigers sprinters tegenkomen die dienstdoen als intercity’s, en zullen sommigen wat krapper zitten omdat er een kortere trein rijdt.