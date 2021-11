Wat ging er om in de hoofden van de relschoppers? ‘Ik heb me laten meeslepen’

Rechtbanktekening van Terence van den B. de tweede verdachte die woensdag in Rotterdam terecht stond tijdens een superspoedzitting. Beeld ANP

Wat ging er om in de hoofden van de honderden relschoppers die afgelopen vrijdag in het centrum van Rotterdam een ‘orgie van geweld’ aanrichtten? Die vraag houdt een klein leger aan politievertegenwoordigers, veiligheidsexperts, jongerenwerkers en andere deskundigen al dagen bezig. Een eenduidig antwoord laat zich vooralsnog niet formuleren, niet in de laatste plaats omdat de rellende menigte vele gezichten had: traditionele coronademonstranten werden vergezeld door onder meer Feyenoord-hooligans, boze havenmedewerkers en hangjongeren.

Woensdag boden twee relschoppers, de eersten van de 49 die in Rotterdam werden gearresteerd, een inkijkje in hun gedachtewereld. Een 26-jarige vrouw uit Spijkenisse en een 29-jarige man uit Delft moesten zich na elkaar verantwoorden voor het gooien van stenen naar de politie en de ME, tijdens een superspoedzitting in de Rotterdamse rechtbank. Beiden werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Daarnaast mogen de vrouw en de man, die elkaar niet kennen, een jaar lang niet in het centrum van Rotterdam komen. Ook moet de vrouw duizend euro betalen voor schade aan een politiebusje.

Stoeptegels

Sharon M. en Terence van den B. gaven hun ziel niet onmiddellijk bloot na hun arrestatie. Tijdens hun politieverhoren ontkenden ze zelfs dat ze bij het geweld betrokken waren geweest. Pas in de rechtbank gaven ze de hun ten laste gelegde feiten toe, ook omdat camerabeelden daar onomstotelijk bewijs van leverden. Daarop is te zien hoe M. op de Lijnbaan en de Coolsingel stenen en stoeptegels gooit naar ME-busjes en politieauto’s met agenten erin. Van den B. is gefilmd terwijl ze een stoeptegel op straat kapot slaat en de brokstukken tegen een politiebus gooit.

Op de vraag van de rechter naar het waarom van hun daden, wezen beide verdachten aanvankelijk met de beschuldigende vinger naar de politie, door wie ze zich bedreigd zouden hebben gevoeld. Volgens M. waren politiebusjes ingereden op mensen in rolstoelen. ‘Maar ik zie op de beelden een vrouw die aan het lachen is’, aldus de rechter. ‘Die met de sigaret in haar handen dingen gooit richting politie. Haar middelvinger herhaaldelijk opsteekt.’

Rechtbanktekening van Sharon M. uit Spijkenisse die woensdag terecht stond voor haar aandeel in de rellen in Rotterdam vorige week vrijdag. Beeld ANP

Later tijdens de zitting legden beide verdachten de verantwoordelijkheid voor hun daden alsnog bij zichzelf. ‘Het is een stommiteit geweest van mij’, erkende Van den B. ‘Ik heb me laten meeslepen met de situatie en de spanning die in de stad hing. Ik had misschien beter direct moeten weglopen en naar huis moeten gaan.’

Problematische jeugd

Sharon M. en Terence van den B. stonden niet voor de eerste keer in het beklaagdenbankje. M., die een opleiding tot kapster en schoonheidsspecialist volgde en zich nu laat laat omscholen tot vrachtwagenchauffeur, werd eerder veroordeeld voor mishandeling van een ov-medewerker. Van den B., lasser van beroep, maakte zich schuldig aan mishandeling van zijn ex-partner, bedreiging en belediging van de politie en aan openlijke geweldpleging.

In de rechtbank werd duidelijk dat M. een zeer problematische jeugd heeft gehad en met een psychische aandoening kampt, waardoor ze volgens de officier van justitie ‘moeilijk met de massa mee kan’. Van den B., vader van een dochter, is in het verleden herhaaldelijk behandeld voor een agressieprobleem.

Wat tijdens de zitting niet ter sprake kwam, waren de complottheorieën die M. aanhangt. Op haar Facebookpagina deelt ze talloze berichten over mensen die aan het coronavaccin zouden zijn overleden, de gevaren van 5G-zendmasten, geheime pedofielennetwerken en de Bilderbergconferentie. Net als Van den B. zei ze dat ze naar Rotterdam was gegaan om ‘haar stem te laten horen’ tegen het coronabeleid.

Politie overstuur

De officier van justitie toonde weinig mededogen voor alle verklaringen en verzachtende omstandigheden die de verdediging van het tweetal aandroeg. ‘Ik heb gevreesd voor mijn leven’, citeerde ze een van de agenten die bij de rellen aanwezig waren. ‘In twintig jaar bij de politie heb ik nog nooit meegemaakt dat een mensenmassa zich met zoveel geweld tegen de politie richt. Mijn zoon is overstuur, mijn vriendin ziet het niet zetten als ik weer naar mijn werk ga.’

De rechter: ‘Het geweld was zó op de politie gericht dat agenten doodsangsten hebben uitgestaan. Uit angst hebben ze hun wapens moeten trekken en na deze schoten gaat u stenen gooien.’ Vijf mensen liepen tijdens de rellen schotwonden op, de Rijksrecherche onderzoekt of het daarbij om politiekogels ging.

Beide verdachten betuigden spijt. ‘Ik zal nooit meer demonstreren’, zeiden ze onafhankelijk van elkaar. Van den B. barstte meermaals in snikken uit. De advocaten van de verdachten hadden gepleit voor een werkstraf, maar daar wilde de rechter niet van weten. ‘Deze forse staf,’ zei ze, ‘is ook een signaal aan de hulpverleners en de Rotterdamse samenleving dat we dit niet accepteren.’