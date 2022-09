Wat ging er mis in de ultrakorte Haagse loopbaan van landbouwminister Staghouwer?

Henk Staghouwer tijdens een schorsing van een debat over het stikstofbeleid in juni. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Staghouwer geeft zelf geen duidelijkheid over de redenen voor zijn besluit de handdoek in de ring te gooien. De korte verklaring die hij maandagavond voorlas – op een persconferentie waar journalisten geen vragen mochten stellen – biedt daar geen inzicht in. De 60-jarige zegt alleen dat hij zichzelf dit weekeinde de vraag stelde: ‘Ben ik de juiste persoon om leiding te geven aan de grote opgaven die er liggen?’ Hij concludeerde dat het antwoord nee is.

Acht maanden geleden, toen ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers hem belde met de vraag of hij minister wilde worden, was het antwoord blijkbaar nog ja. Terwijl ook toen al duidelijk was dat de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een heel zware taak wachtte. Dus wat ging er mis tijdens de ultrakorte Haagse loopbaan van Henk Staghouwer?

Waarschijnlijk voelde Staghouwer zich gewoon niet tegen zijn taak opgewassen. Acht jaar ervaring als provinciebestuurder (hij was landbouwgedeputeerde in het Groningse college) maakt iemand niet per definitie geschikt voor een verblijf in de Haagse slangenkuil, waar het vaak publiekelijk hard tegen hard gaat.

Debatvaardigheden

RTV Noord legde eind vorig jaar al de vinger op de zere plek, nadat Staghouwers promotie tot minister een feit was geworden. ‘Hij is een polderaar die vooral via stille diplomatie iets wil bereiken. Dat wordt straks anders in Den Haag, waar bestuurders vermalen worden door media-aandacht rond de politiek. Nederland gaat daar een degelijke, voor het oog wat saaie bestuurder zien, die zelden écht getest is op zijn vaardigheid als debater.’

De debatvaardigheden van Staghouwer laten inderdaad te wensen over, bleek in juni tijdens een pijnlijk stikstofdebat. De Tweede Kamer ging vol op het orgel omdat Staghouwer op 10 juni een brief van 49 kantjes over ‘perspectieven voor agrarische ondernemers’ had afgeleverd waar niets concreets in stond. Zijn Kamerbrief had de spreekwoordelijke wortel moeten zijn bij de stok van Staghouwers collega op LNV, Christianne van der Wal. Zij legt de landbouw strenge stikstofreductiedoelen op, Staghouwer had die harde boodschap moeten verzachten door de bedrijfstak tegelijkertijd toekomstperspectief te bieden.

Doordat Staghouwers Kamerbrief geen geloofwaardig alternatief schetst voor het onhoudbare veeteeltsysteem van milieuvervuilende bulkproductie, kregen de boeren alleen de zure bom van Van der Wal uitgeserveerd. Het gevolg was voorspelbaar: massaal verzet. Niet alleen van veehouders, maar ook van provinciebestuurders die het stikstofbeleid straks moeten uitvoeren. Van der Wal – en zij is in het kabinet niet de enige – was dan ook niet te spreken over de loze Kamerbrief van haar landbouwcollega.

Nieuwe voorstellen

De Tweede Kamer gaf Staghouwer er flink van langs in het debat op 23 juni. Het woord ‘broddelwerk’ viel en SGP-woordvoerder Roelof Bisschop kwalificeerde Staghouwers perspectiefbrief als ‘weinig meer dan een nietje door allerlei bestaande subsidieregelingen’. Het parlement droeg de minister op na de zomer met nieuwe, betere voorstellen te komen.

Aan de overlegtafel van oud-informateur Johan Remkes hebben vertegenwoordigers van de alternatieve landbouw genoeg ideeën aangedragen. Zo zou de overheid zuivelbedrijven als FrieslandCampina wettelijk kunnen verplichten een minimumpercentage biologische melk bij te mengen in al hun zuivelproducten, net zoals de Europese Unie de bijmenging van 10 procent biobrandstof in benzine en diesel verplicht stelt.

Wellicht is het ook mogelijk om supermarkten te verplichten een bepaald percentage biologische landbouwproducten in de schappen te leggen. Zulke maatregelen vergroten de afzetmarkt, waardoor meer boeren kunnen rondkomen van een duurzaam bedrijfsmodel.

Het kabinet zou daarnaast kunnen denken aan een hulploket, inclusief subsidieregelingen, voor veehouders die nevenactiviteiten willen ontwikkelen om meer inkomsten te genereren. Te denken valt aan het beginnen van een zorgboerderij, een boerderijwinkel, een zelfplukgaard of een speeltuintje met theetuin. Hogere vergoedingen voor intensief weidevogelbeheer zouden ook onderdeel moeten zijn van het perspectievenpakket.

Nog steeds onder de maat

Ideeën genoeg dus, maar de tweede conceptbrief van Staghouwer was naar verluidt nog steeds onder de maat. Donderdagavond is die brief besproken tijdens een bewindsliedenoverleg waarbij acht ministers aanzaten. Staghouwer kreeg daar opnieuw kritiek van zijn collega’s. Vicepremier en partijgenoot Carola Schouten zou er tijdens dat overleg openlijk op gehint hebben dat Staghouwer maar eens goed bij zichzelf te rade moest gaan.

Wellicht was dat de druppel die de emmer bij hem deed overlopen. Maandag, een paar uur voor zijn aftreden, moest hij de Nederlandse boeren ook nog het slechte nieuws vertellen dat ze hun Europese mestprivilege (derogatie) verliezen. Tijdens de ministerraad over de rijksbegroting kwam hij vorige week woensdag in aanvaring met minister Sigrid Kaag van Financiën. Staghouwer wilde extra geld voor een compensatieregeling voor melkveehouders die hun derogatie kwijtraken. Kaag zei tegen hem dat hij zo’n regeling maar uit zijn eigen begroting moest financieren, dus ook dat pleit verloor hij.

Premier Rutte bezwoer de Tweede Kamer dinsdag tijdens het Vragenuur dat het vertrek van Staghouwer geen vertraging zal veroorzaken in het stikstofbeleid. Iedereen wacht nu op Remkes. Pas nadat hij zijn aanbevelingen gepubliceerd heeft, kan Staghouwers tijdelijke opvolger Schouten de verbeterde perspectievenbrief naar de Kamer sturen.