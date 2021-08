Wat gebeurt er met je geretourneerde pakketje? Als het aan Amazon ligt, wordt het niet meer vernietigd

Amazon-pakketjes. Beeld AP

Met twee nieuwe programma’s wil Amazon producten een tweede leven geven. Voortaan kunnen geretourneerde artikelen óf als tweedehands artikel tegen een lagere prijs opnieuw via Amazon worden aangeboden, óf in bulk worden verkocht aan een opkoper die ze vervolgens zelf doorverkoopt. Het gaat om zowel geretourneerde eigen verkopen als die van derden via Amazon.

‘Samen met bestaande programma’s zoals Donaties (van geretourneerde producten), hopen we dat deze programma’s helpen een circulaire economie te bouwen, hergebruik te maximaliseren, en onze impact op de planeet te verminderen’, schrijft het bedrijf in een blogpost. ‘En we vinden het geweldig dat het ook helpt om kosten te drukken voor bedrijven die op Amazon verkopen.’

Kosten baten

Amazon kreeg veel kritiek te verduren, nadat de Britse televisiezender ITV vorige maand met undercoverbeelden onthulde dat bij slechts één van Amazons 24 Britse distributiecentra jaarlijks vele miljoenen producten werden vernietigd. ‘Smart tv’s, laptops, drones, haardrogers, topklasse koptelefoons, computerschijven, boeken, en duizenden gezichtsmaskers’ verdwijnen er in dozen gemarkeerd ‘vernietigen’.

Een geretourneerd product moet worden gecontroleerd op verkoopbaarheid en dan opnieuw worden verpakt, ingevoerd in het systeem en teruggeplaatst in het magazijn. De (menselijke) handelingen die dat proces vereist kosten vaak meer dan het oplevert om ze opnieuw te verkopen. Externe partijen betalen ook opslagkosten bij Amazon voor producten die niet verkocht worden.

Amazon is niet de enige die producten vernietigt, maar doet dat wel op veel grotere schaal dan anderen. Retourzendingen zijn overal in de e-commerce een probleem. Nederlanders stuurden in 2020 zo’n 23 miljoen pakketjes retour, 7 procent van het aantal bestellingen. Kleding en schoenen worden het vaakst teruggestuurd.