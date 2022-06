Wat gebeurt er met het landschap als straks alle boeren weg zijn?

Kent u de parabel van het korhoen? Ooit liepen deze wilde kippen rond op de Sallandse heuvelrug. Vandaar dat er een project kwam om de korhoenders weer uit te zetten. Er werden er 180 gevangen in Zweden, maar in Salland bleef er nauwelijks een in leven. Ze gedijden niet, ondanks het gekapte bos, het vermeerderde heidegebied en de acht ton die het vangen en invliegen kostte. Maar het korhoenproject ging door. Op zeker moment moest zelfs de havik worden bestreden, die weleens een korhoen verschalkte. De havik was weliswaar ook beschermd maar niet de doelstelling. Dat was het korhoen.

Het is een bijna bijbelse vertelling, uit het boek van roofvogelkenner Rob Bijlsma, Kerken van goud, dominees van hout (Atlas Contact, 2021). En het verhaal heeft een moraal voor de stikstofcrisis. Natuur is geen feit, maar een voorstelling, een appreciatie. Voor de deelnemers aan het korhoenderproject waren korhoenders natuur. De tweede les is die van het doel en de middelen. Voor de terugkeer van het korhoen moest ook die arme havik wijken. Er hoort een zeker fanatisme bij. Ook als het doel onhaalbaar is, blijft men het medicijn toedienen.

Zondag zei Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) stellig in Buitenhof dat het heel slecht gaat met de Nederlandse natuur. Niemand die hem tegensprak. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

In de opwinding over stikstof verdween de vraag wat natuur is achter de horizon. Geen maakbaarder natuur dan de Nederlandse, waarin aanhoudend gezaagd, gekapt, geplagd, uitgezet, gevangen en overgeplaatst wordt. Maar wat is eigenlijk natuur? Zondag zei Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) stellig in Buitenhof dat het heel slecht gaat met de Nederlandse natuur. De natuur holt achteruit. Niemand die hem tegensprak, ook Sjaak van der Tak van de boeren niet. Voor wie het gentiaanblauwtje wil zien bloeien, gaat het inderdaad slecht. Maar voor wie van ooievaars houdt of wolven, is de Nederlandse natuur een mirakel. Zeker als je erbij bedenkt wat een eeuw geleden voor de dichter natuur was in dit land: een stukje bos, ter grootte van een krant.

Maar zoals in de politiek de dingen gaan, moest er voor natuurbeleving een objectieve maatstaf gevonden worden. Meten is immers weten. Zo kwamen de stikstofwaarden in de wereld, vooral onder invloed van de rechter, die knopen moest doorhakken bij onenigheid over natuurkwaliteit. Stikstofneerslag werd de thermometer voor de natuur, waaraan we het vruchteloze debat danken over al of niet kloppende modellen om de depositie vast te stellen, of over de vraag of meten iets beters oplevert dan modelleren. Daarbij horen ook de tragische beelden in het journaal van koeientoiletten, die met ingenieuze hijsconstructies moeten voorkomen dat er ook maar een borrelglaasje koeienpis de stal verlaat.

Ik ontleen een en ander aan een zogeheten ronde tafel in de Tweede Kamer van een jaar geleden. Daar betoogde iemand van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat we weg moeten van de obsessie met stikstof en terug naar het debat over natuurkwaliteit, en dat daarvoor binnen de Europese richtlijnen ook ruimte is. In een rapport van hetzelfde PBL, Naar een uitweg uit de stikstofcrisis (2021), lees ik dat het handhaven van de huidige stikstofdoelen zou leiden tot het einde van de landbouw zoals we die kennen. Open veehouderij en akkerbouw in Gelderland, Brabant en Overijssel, zelfs biologisch, kringloop, natuurinclusief, noem maar op: ‘Er tekent zich een eindbeeld af.’

Er lopen nogal wat oud-politici rond met stikstof aan hun handen, zoals Diederik – ‘de schoonheid van het compromis’ – Samsom (PvdA). Beeld Rebecca Fertinel

Dat is een dramatische vaststelling. Maar om Twan Huys te citeren, die het onderwerp stikstof in Buitenhof aansneed, ‘de tijd van pappen en nathouden is voorbij’. Zo is de stemming in het land. We moeten de wetten en de wetenschap volgen, zei Tjeerd de Groot, met een zweem van zelfgenoegzaamheid. Niet lang geleden bestond er een typisch Nederlands stikstofcompromis. Dat heette PAS, Programma Aanpak Stikstof. Uitbreiding of nieuwbouw mocht worden afgestreept tegen minder stikstofuitstoot op termijn. Dat werd afgeschoten door de rechter en daarop volgde een traumatische bouwstop. Sindsdien wordt er over de PAS-regeling alleen nog geschamperd, met Henk Bleker (CDA) als kwaaie pier.

Er lopen nogal wat oud-politici rond met stikstof aan hun handen, zoals Diederik – ‘de schoonheid van het compromis’ – Samsom en Sharon Dijksma (beiden PvdA). Geen van hen wil aan hun stikstofavonturen herinnerd worden en ook dat past bij de tijd. Deze opgewonden dagen vergeet men weleens dat politiek juist wel bestaat uit pappen en nathouden, oftewel voorkomen dat men elkaar de hersens inslaat. Het stikstofcompromis is door rechterlijke uitspraken verruild voor het grote gelijk van activisten en natuurbeschermers. Het is een voorbeeld van de juridisering die de bijl aan de wortel van de politiek is. Niet een beetje gelijk en daarmee kunnen leven, maar het verslaan van de tegenstander is de inzet geworden. Voor de verliezende boeren komt daar de gevoelde neerbuigendheid bij van Randstedelijke ambtenaren en politici met hun papieren werkelijkheid.

‘Over het hoe gaan we het nog hebben’, sprak VVD-fractieleider Sophie Hermans over de noodzakelijke verlaging van stikstofpercentages. Beeld ANP

Wat die papieren werkelijkheid betreft: de noodzakelijke verlaging van stikstofpercentages is nu ingevuld, en verder niets. ‘Over het hoe gaan we het nog hebben’, sprak VVD-fractieleider Sophie Hermans. Op het befaamde landkaartje uit de ministeriële stikstofbrief zag ik het bescheiden natuurgebied in de Peel en de uitgestrektheid eromheen die varkensmatig ontruimd zou moeten worden. Het PBL schreef over ‘een landschappelijke verandering die historisch gezien weleens ongeëvenaard zou kunnen zijn’. Niemand die weet wat er moet gebeuren als zo direct al die stallen, schuren en akkers leeg zijn. De eerste criminele wiettelers hebben zich voor hergebruik van de schuren al gemeld, hoorde ik. Ook een mogelijkheid is dat we een onafzienbare woestenij van zonnepanelen krijgen, zoiets als het nieuwe progressieve college in Groningen voor ogen staat. Dat kunnen we eventueel natuur noemen.