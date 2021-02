Wat gebeurt er met de coronavaccins die over zijn?

Medewerkers bezig met optrekken van het coronavaccin in woonzorgcentrum Westerhonk. Beeld ANP

Aan het eind van de middag, toen alle cliënten gevaccineerd waren, en alle twijfelaars die bij nader inzien tóch een vaccin wilden ook, en alle medewerkers die al op het reservelijstje stonden óók, ja toen ging het prikteam van gehandicaptenzorgorganisatie Middin maar gewoon de verschillende woningen op het terrein binnen om aan de medewerkers te vragen: is er hier nog iemand die een corona-vaccin wil?

‘We hadden er nog vijf, nog drie, nog één, en toen waren ze op’, zegt corona-manager Saskia Martens, ‘want wat er ook gebeurt, we gooien ze niet weg.’

In landen als Israël en de Verenigde Staten worden de restjes vaccin uitgedeeld aan burgers die bij de vaccinatiecentra om die reden in de rij staan. In Nederland zijn er strikte richtlijnen voor wie er in aanmerking komt voor de kliekjes. Maar uiteindelijk geldt ook hier: in welke arm het vaccin ook verdwijnt, dat is beter dan de gootsteen.

Drie procent

Die strategie lijkt te werken. Het RIVM ging in december nog uit van een ‘spillage’ van 10 tot 20 procent van de vaccins, maar de daadwerkelijke hoeveelheid verspilde vaccins ligt rond de vijf procent. Er valt eens een flesje kapot, of een voorraadje blijkt over de uiterste houdbaarheidsdatum heen.

Na een vaccinatieronde houdt elke zorginstelling sowieso wat vaccin over. Mensen worden ziek en mogen daarom geen inenting, een bewoner met dementie ziet zo’n prik toch niet zitten (en kan niet worden gedwongen), en een zuinige prikker weet een extra dosis uit een flacon op te slurpen. Wat dan te doen met het restant?

‘Toen we aan zagen komen dat we wat over zouden houden, hebben we snel contact opgenomen met de huisartsen in de regio’, zegt Gert-Jan Speksnijder van Fundis, een zorgorganisatie met achttien verpleeghuizen in Zuid-Holland. ‘Op die manier konden we bewoners die eigenlijk later door de huisartsen zouden worden geprikt, eerder helpen.’

Gastvrouwen

Maar ook toen was de koek nog niet op. Mede doordat de bestelling van het aantal vaccins nog was gebaseerd op vijf doses per flesje, maar er in de praktijk zes doses uitgaan, kon Fundis nog eens 190 mensen extra prikken, bovenop de 800 bewoners waar op was gerekend.

Speksnijder: ‘We zijn daarom na de bewoners ook direct overgestapt op onze verpleeghuismedewerkers die bij de GGD op de wachtlijst stonden voor een prik. En daarna konden we zelfs nog schoonmakers vaccineren, die ook dagelijks in de verpleeghuizen komen, en enkele gastvrouwen, die helpen bij de maaltijden. Het was op het laatst echt wringen om nog mensen op tijd uit te nodigen.’

Op een vaccinatielocatie van de GGD blijven dagelijks maximaal vijf doses over, meldt een woordvoerder. De rest blijft in de koelkast, waarin het Pfizer-vaccin vijf dagen kan worden bewaard. Als er iets over is, dan kunnen de prikkers daarmee elkaar vaccineren.

Dat mag allemaal, zegt een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die toezicht houdt op het vaccineren. ‘Wat alleen niet mag is bewust te veel vaccins bestellen, of restjes uit twee flesjes combineren tot één dosis.’ Er zijn bij de Inspectie nog geen meldingen binnengekomen van misbruik.