Wat gaat premier Netanyahu doen? ‘Een héél groot deel van Israël is héél erg tegen zijn plannen’

Demonstranten staan maandag voor de Knesset om te eisen dat premier Netanyahu zijn juridische hervormingen niet doorzet. Beeld ANP / EPA

Dag Sacha. Terwijl de stem van de Israëlische bevolking steeds luider klinkt, hult premier Benjamin Netanyahu zich in nevelen. Wat is er momenteel achter de schermen gaande, denk je?

‘Dat is de grote vraag. De demonstranten willen dat Netanyahu de juridische hervormingen stopt of in ieder geval pauzeert. Ze willen dat Netanyahu zijn plannen over het reces van volgende week heen tilt en in dialoog gaat over wat er wel en niet moet worden aangepast. Een heel, heel, heel groot deel van Israël is heel, heel, heel erg tegen Netanyahu’s plannen.

‘Tegelijkertijd wil een ander deel van Israël de hervormingen wel. Juist met dat gedeelte heeft Netanyahu een regeringscoalitie gevormd. Die politieke partijen zouden Netanyahu nu onder druk zetten. Als jij de pauzeknop indrukt, stappen wij eruit en valt de regering, dreigen zij. Dat wil Netanyahu niet. Israël ging in november voor de vijfde keer in vier jaar tijd naar de stembus. Steeds scheelde het één of twee zetels of Netanyahu wel of geen coalitie kon vormen. De kans dat het nu net niet is, is nu natuurlijk nog groter.

‘Ondertussen blijft het verzet maar groter en groter worden. Vandaag hebben de vakbonden besloten de luchthaven dicht te gooien. De vraag is wat er gaat gebeuren. Wat gaat Netanyahu zeggen? Gaat hij de pauzeknop indrukken? En gaat zijn coalitie dat pikken? Het kan alle kanten op.’

Kun je nog eens uitleggen wat de juridische hervormingen precies inhouden?

‘Grofweg gaat het om twee dingen, die allebei te maken hebben met het Israëlische Hooggerechtshof. Israël heeft geen grondwet, maar een aantal basiswetten die samen als grondwet fungeren. Als de regering met een nieuwe wet of amendement komt, kijkt het Hooggerechtshof of die niet in strijd is met de basiswetten van het land.

‘De rechterlijke macht heeft dus ook een soort controlerende functie, maar deze rechters zijn niet democratisch gekozen. Rechtse partijen vragen zich af waarom ongekozen rechters een gekozen regering en parlement mogen terugfluiten. Zij willen dat het Hooggerechtshof minder gemakkelijk voor een nieuwe wet kan gaan liggen. Na deze hervormingen zou het alleen nog kunnen als het Hooggerechtshof unaniem tegen is.

‘Het tweede punt gaat over de samenstelling van het Hooggerechtshof. Die bepalen de rechters nu voor het grootste zelf. Netanyahu’s regering wil dat de gekozen volksvertegenwoordigers meer invloed krijgen op wie er in het Hooggerechtshof zetelen.’

Waarom krijgen deze plannen zo veel kritiek?

‘De hervormingen klinken allemaal prachtig. Het oogt nogal Amerikaans, maar er zijn wel verschillen. Israël heeft bijvoorbeeld alleen een parlement. Een Eerste Kamer zoals bij ons, of een Senaat zoals in de Verenigde Staten, heeft Israël niet. Het Hooggerechtshof is daardoor de enige controlerende macht.

‘Vrouwen, leden van de lhbti-gemeenschap en Israëlische Arabieren zijn bang dat hun rechten te grabbel worden gegooid. Het kabinet heeft in het parlement een meerderheid. Bovendien is de partijdiscipline gigantisch. Stel dat de regering bijvoorbeeld besluit om vrouwen het stemrecht te ontnemen, dan zouden de leden van de regeringscoalitie allemaal met het plan instemmen. Dit is een extreem voorbeeld. Het is niet zo dat mensen bang zijn dat vrouwen direct het stemrecht wordt ontnomen, maar op dit moment zitten er ultraorthodoxe religieuze en ultranationalistische rechtse partijen in de coalitie met vrij extreme opvattingen.’

De meerderheid dreigt dus te veel macht te krijgen?

‘Een democratisch gekozen regering zou inderdaad als een soort dictator alles kunnen gaan bepalen, zonder dat er een rem op zit. Je kunt je daarbij ook afvragen in hoeverre het om een meerderheid gaat. Deze regering heeft bij de laatste verkiezingen maar enkele tienduizenden stemmen meer gehaald dan de oppositie, terwijl lang niet iedereen in Israël naar de stembus is gegaan.’

Onlangs was je nog in Israël. Wat merkte je daar van deze politieke spanningen?

‘Dit is absoluut het gesprek van de dag. Israëliërs maken zich ongelooflijk veel zorgen. Onder hoogopgeleide mensen hoorde ik al dat mensen Europese of Amerikaanse paspoorten probeerden te krijgen, voor het geval dat het misgaat in hun land. Een vrouw vertelde me dat ze niet wilde dat haar dochters zouden opgroeien in een land waar vrouwen niet gelijk behandeld werden.

‘Elke zaterdag wordt er gedemonstreerd. Ook zondag, wat in Israël gewoon een werkdag is, gingen mensen ‘s avonds allemaal de straat op. Die dag had de minister van Defensie gezegd dat de regering de hervormingen misschien niet moest doorvoeren. Netanyahu’s reactie was toen: eruit, jij. Vanaf dat moment ging iedereen in whatsappgroepjes in overleg. In Tel Aviv, maar ook in dorpen, midden in de woestijn: overal gingen mensen naar buiten om erop te hameren dat ze de juridische hervormingen niet willen.’