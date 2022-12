Wat er met de mondkapjesmiljoenen van Van Lienden gebeurt hangt ook af van VWS

Sywert van Lienden (midden) en zakenpartner Bernd Damme (rechts). Ze verdienden respectievelijk 9,7 miljoen en 6 miljoen aan de mondkapjesdeal. Beeld ANP / ANP

VWS twijfelt nog steeds over het nemen van juridische stappen tegen de mediapersoonlijkheid, maar het debat met de minister kan gevolgen hebben voor andere juridische pogingen om de miljoenen terug te vorderen. Drie verantwoordelijke bewindspersonen zijn ondertussen gekomen en gegaan, Sywert van Lienden en zijn partners zaten al kort achter tralies, het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar mogelijke verduistering en oplichting, gedupeerde ex-vrijwilligers hopen via de rechter de mondkapjesmiljoenen alsnog terug te vorderen voor het goede doel en Hugo de Jonge overleefde eerder dit jaar ternauwernood een debat over zijn betrokkenheid, maar woensdag is het dan toch zo ver: de Tweede Kamer debatteert over het ruim 1,5 jaar geleden door VWS bestelde onafhankelijke onderzoek naar de mondkapjesaffaire.

Deloitte bracht 1,3 miljoen euro in rekening voor het keer op keer vertraagde rapport, maar toen het in september verscheen, waren de reacties in de Kamer lauw. Deloitte haalde weinig nieuwe feiten boven water, mede omdat alle betrokkenen vrijwillig mochten meewerken. Ook Van Lienden kon daardoor naar eigen goeddunken materiaal overhandigen en was daarbij volgens Deloitte niet volledig.

Aanwinst voor het CDA

Het onderzoek van Deloitte bevestigt wel dat De Jonge, ondanks aanvankelijke ontkenningen, een belangrijke rol speelde bij de deal door een topambtenaar aan te zetten om te praten met Van Lienden. Rond die tijd zag de CDA-minister de mondkapjeshandelaar nog als grote aanwinst voor zijn partij (‘so good dat jij bij onze club bent geland, echt!’), blijkt uit app-verkeer met Van Lienden in handen van de Volkskrant dat niet gedeeld is met de Kamer en Deloitte. Volgens VWS hoefde die berichten ook niet gedeeld te worden omdat ze niet concreet over mondkapjes gingen, hoewel de wél door De Jonge gedeelde berichten uit die periode ook lang niet altijd heel specifiek op beschermingsmiddelen betrekking hebben.

Dat de Kamer weinig geestdrift kan opbrengen voor de bevindingen van Deloitte, betekent nog niet dat minister Conny Helder (Medische Zorg) woensdag rustig op haar stoel zal zitten. De Sywert-affaire is van de politieke arena al deels verplaatst naar rechtszalen. Niet voor niets is de topambtenaar die door De Jonge werd aangezet om te praten met Van Lienden inmiddels ook gehoord als getuige in het strafrechtelijk onderzoek. De topambtenaar verklaarde daarin nooit van Van Liendens commerciële motieven te hebben geweten, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Hij dacht altijd van doen te hebben met de voorman van non-profitorganisatie Hulptroepen Alliantie.

De woorden die minister Helder woensdag in de Kamer spreekt, kunnen ook zomaar een rol gaan spelen in de juridische procedures die nu lopen. Eén van de relevante vragen: wist het ministerie dat alle winst van de mondkapjesdeal naar Van Lienden en zijn partners zou vloeien? Het ministerie heeft die vraag lang bevestigend beantwoord, maar in haar eerste reactie op het Deloitte-rapport erkende Helder dat er ook intern veel verwarring bestond, vooral door toedoen van Van Lienden. Tegenover premier Mark Rutte en VWS-minister Hugo de Jonge bleef de gemeenteambtenaar bijvoorbeeld volhouden ‘zonder winstoogmerk’ te werken.

Hogere winstmarge

VWS heeft ook lang beweerd dat de deal met Van Lienden en zijn twee partners naar alle tevredenheid was verlopen, maar inmiddels is duidelijk dat de drie mannen een hogere winstmarge hanteerden dan ze aan VWS voorspiegelden. Tijdens de pandemie werd op vertrouwensbasis gewerkt met leveranciers en ook Van Lienden beloofde slechts ‘een risico-opslag’ in rekening te brengen. Uiteindelijk verdiende de mediapersoonlijkheid via zijn bv ruim 9,7 miljoen euro (inclusief managementvergoeding van ruim 356 duizend euro), Bernd Damme ruim 6 miljoen en Camille van Gestel bijna 5,5 miljoen, blijkt onderzoek van de Fiod. Deloitte is er zelf niet in geslaagd om precies te achterhalen welke winstmarges werden gehanteerd, omdat Van Lienden weigerde de inkoopprijzen te delen.

Hugo de Jonge verklaarde eerder dit jaar nog tijdens zijn Kamerdebat dat Van Lienden iedereen ‘een loer draaide’, maar VWS heeft dat standpunt formeel nooit overgenomen. Hoewel ook het Deloitte-rapport aantoont dat Van Lienden verwarring zaaide over zijn commerciële motieven en de winstmarges die hij hanteerde, ondernam het departement geen enkele poging om de uitgegeven 100 miljoen terug te eisen. VWS is de mondkapjeshandelaar juist tegemoet gekomen door te verklaren dat de deal geheel naar wens was verlopen.

Van Lienden eiste van het ministerie ‘loyaal meeverdedigen’ toen de deal in 2021 eenmaal op straat lag, toonde de Volkskrant eerder al aan. Van Lienden verwees daarbij ook naar zijn kennis over ‘de onwaarheid’ die De Jonge aanvankelijk sprak over zijn betrokkenheid. Ook schermde hij steeds met zijn uitvoerige documentatie. Inmiddels is duidelijk dat Van Lienden tal van gesprekken met topambtenaren en politici heimelijk liet opnemen en transcriberen.

Vervolgonderzoeken

VWS heeft tot dusver niets ondernomen tegen Van Lienden. Daardoor voelden gedupeerde ex-medewerkers en vrijwilligers zich genoodzaakt om wel te proberen hun voormalige voormannen ter verantwoording te roepen. De non-profit stichting Hulptroepen Alliantie, waar Van Lienden en zijn partners door de rechter zijn ontslagen als bestuurders, onderzoekt nu via een nieuw bestuur of de door de mannen opgestreken miljoenen alsnog teruggevorderd kunnen worden. De vraag is daarbij ook of VWS niet meer had moeten doen om te voorkomen dat de mondkapjesdeal werd weggehaald bij de liefdadigheidsstichting en doorgeschoven naar een commerciële bv die volgens het OM niet meer was dan ‘een lege huls'.

Minister Helder zelf twijfelt nog steeds of VWS ook juridische stappen moet ondernemen tegen de voormalige leverancier. Op advies van de Landsadvocaat wordt eerst het strafrechtelijk onderzoek afgewacht en de vervolgonderzoeken van Deloitte naar andere deals. ‘Op basis van de uitkomsten beraad ik mij over te nemen vervolgstappen’, aldus Helder.