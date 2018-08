Wat een perfecte zomer leek te worden, blijkt een ramp voor de tuinvlinder

Gemiddeld werden er acht vlinders geteld, terwijl dat er vorig jaar vijftien waren. Ook het aantal soorten was lager: gemiddeld 3,5 per tuin, vorig jaar waren dit er nog twee keer zo veel.

Aanvankelijk leek het een perfecte vlinderzomer te worden, zegt Ineke Radstaat-Koopmans van de Vlinderstichting. Vlinders houden van warmte en de maand juni was bovengemiddeld aangenaam. Maar de aanhoudende droogte leidde ertoe dat veel planten niet in bloei kwamen. Zonder nectar uit de bloemen zijn vlinders ten dode opgeschreven.

Dorst

Ook de hitte was voor de Nederlandse vlinders te veel van het goede. Dat maakt ze sloom, waardoor ze minder planten kunnen bezoeken voor nectar, zegt entomoloog Joop van Loon van de Wageningen Universiteit. ‘Normaal lessen vlinders hun dorst bij kleine poeltjes, maar die zijn dit jaar nergens meer te vinden.’ Oorspronkelijk Zuid-Europese soorten zijn gewend aan dit soort zomers en doen het nu juist wel goed in Nederland.

Foto de Volkskrant

Ook de buxusmot is opgeklommen in de lijst: enkele jaren geleden kwam deze Chinese nachtvlinder in Nederland niet voor, nu staat hij op nummer zeven. De rups van de mot is niet geliefd, want hij vreet buxusstruiken kaal. Om hun planten te redden bestrijden veel tuinbezitters het beestje met pesticiden. Volgens Radstaat-Koopmans is dat geen goed idee: ook andere, nuttige insecten zoals vlinders en bijen hebben daar last van.

Eitjes

Maar het extreme weer van de afgelopen tijd was de genadeslag. ‘Waarschijnlijk merken we dat volgend jaar nog aan de telling, doordat vlinders nu minder eitjes leggen.’ Ook de rupsen die toch uit hun eitje kruipen hebben het zwaar.

Van Loon is minder stellig: ‘Het zou volgende zomer mee kunnen vallen als we nu een milde winter krijgen.’ Dan hebben alle vlinders een betere kans de volgende zomer te halen.

Iedereen met een tuin of balkon kan de ze een handje helpen, zegt Radstaat-Koopmans. Zet bijvoorbeeld een vlinderstruik neer: die hebben veel bloemen met nectar en is een gewilde bezoekplaats. Brandnetels zijn ook zo slecht nog niet; veel rupsen voeden zich ermee.

De vlinderherkenningskaart van de Vlinderstichting. Foto Vlinderstichting