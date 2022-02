Wat een goede politicus of journalist is, vang je niet in een protocol

Twee weken geleden verscheen een rapport over de Limburgse bestuurscultuur van een commissie onder leiding van Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer. Na uitvoerige berichtgeving over corruptie en vriendjespolitiek, vooral in de NRC, was vorig voorjaar het voltallige provinciebestuur opgestapt. IJzervreter Remkes werd ingevlogen en hij gaf de opdracht om de bestuursverhoudingen tegen het licht te houden.

Nu wordt het interessant, want het rapport van Visser, Engelen bestaan niet, kwam tot de slotsom dat het wel meeviel. Op de autoritaire bestuursstijl in het provinciehuis was heus een en ander aan te merken, maar strafbare feiten ontbraken. Iedereen kende iedereen, dat was zo, maar Limburg is nu eenmaal klein. En meer dan elders kwamen de bestuurders voort uit de lokale gemeenschap. Maar dat willen we toch graag? Niet alles is een integriteitskwestie, aldus Visser in een stekelig interview met de NRC.

Stekelig, want NRC was boos. De krant had een reeks primeurs over misstanden en nu zegt zo’n commissie plompverloren dat het overdreven is. Broddelwerk van die commissie, twitterde verslaggever Joep Dohmen. Wie hier gelijk heeft, daar blijf ik graag buiten, want ik moet nog langer mee. Maar een commissie die durft vast te stellen dat er niet zoveel loos is, maakt zich tegenwoordig kwetsbaarder dan ze zou doen met een harde veroordeling. Wat je kon verwachten, gebeurde: een hoogleraar, Klaartje Peters, brandde het rapport grondig af (‘problemen onder het kleed vegen’).

Arno Visser: niet alles is een integriteitskwestie. Beeld ANP

Want hoe gaat dat in de regel? Na een schandaal in de pers stelt een onderzoekscommissie een misstand vast. Dat varieert van de toeslagenaffaire tot het slavernijgeld waarmee De Nederlandsche Bank in 1814 van start was gegaan. De betrokken hoogwaardigheidsbekleder laat het kopje hangen, zegt driewerf sorry en deelt helemaal de conclusies. Dit mag nooit meer gebeuren. Dan volgt de beroemde risico-regelreflex. Er moet een vaste regel komen! Fatsoen moet worden geformaliseerd. Bestuurders zijn doodsbenauwd om de plank mis te slaan. Ze willen een protocol, want dan kunnen ze daarnaar wijzen in plaats van zelf een oordeel geven. Zo barst Nederland van de geplastificeerde voorschriften, bullets en criteria. Er spoelde een walvis aan en er kwam een walvisprotocol. Zelfs Joris Luyendijk bepaalde of hij een slecht mens is aan de hand van een lijstje vinkjes.

Arno Visser: Niet alles is een integriteitskwestie...Klaartje Peters: problemen onder het kleed geveegd. Beeld -

Dit was de gevoelige plek waar de commissie-Visser op wees. Integriteit is in Nederland een industrie geworden, met ‘leergangen, functionarissen, procedures, processen, advisering en bedrijvigheid’. Maar niet elke politieke misser is een morele fout, ook niet in Limburg, en wat goed bestuur is, valt met een algemene regel niet te zeggen. Politiek is wat anders dan moraal, is dubbelzinnig en er komt macht bij kijken, overtuigen en soms ook onder druk zetten. ‘Wat verstandig of rechtvaardig is, moet situationeel worden bekeken’, schrijft Arno Visser. Dat is het tegendeel van een lijstje afvinken.

Zo kom ik op een heel andere zaak, die toch verwant is: de beoordeling van het boek Het verraad van Anne Frank. Omdat de onderzoekers een Joodse notaris als dader hadden aangemerkt, werd meteen hun integriteit in twijfel getrokken. Naar mijn smaak hebben de onderzoekers eerder dan een morele, een ambachtelijke fout gemaakt. Historici stelden zich op als rechercheurs, die een verdachte wilden vinden. Maar ze stelden niet dezelfde eisen als rechercheurs aan hun bewijsvoering. Er was sprake van een onderduikerslijst, waarvan het bestaan dubieus is, maar die er volgens de onderzoekers had kunnen zijn. En dan was er de berekening dat de notaris met 85 procent zekerheid de verrader was. Geen rechter zou zo’n rammelend bewijs hebben geaccepteerd. Bij twijfel volgt immers vrijspraak. Maar toen hadden de rechercheurs vlot hun jasje van historicus weer aangetrokken en was het bewijs niet meer dan een vermoeden.

Blijft het raadsel waarom de media zich zo gretig lieten inpakken. Onze eigen ombudsman stelde vast dat er uitgebreid met de onderzoekers was gesproken, maar raadpleegde voor zijn oordeel vooral het kakelverse Volkskrant-protocol (vijftien vel). Was het contact met de uitgever van de journalist uitgegaan? Check. Heeft de krant zich aan de afspraken gehouden? Check. Is er een externe deskundige geraadpleegd? Check. De ombudsman meende dat er aan de verslaggeving niet zoveel mankeerde en vermoedde zelf al dat hij daarmee mensen zou teleurstellen. Dat laatste heeft hij scherp gezien.

Walter Lippmann: daar kan geen leidraad tegenop. Beeld Getty

Er is niks mis met een lijstje journalistieke geboden. Maar net als in het openbaar bestuur is de verleiding groot om het eigen oordeel te vervangen door een gedragscode. Net als bij andere ambachten – boer, leraar, arts, verpleger, schipper of politicus – is niet in een paar voorschriften te vangen wat een goede journalist precies is. Journalistieke ambachtelijkheid betekent op grond van opleiding, kennis, ervaring en intuïtie beoordelen wat er aan de hand is, en daar naar eer en geweten over schrijven.

Mag ik voor één keer de lof zingen van ons journalistieke metier? Mooier dan Walter Lippmann, journalistieke oervader uit de VS, kan ik het niet zeggen. ‘Het is onze zaak om uit te zoeken wat zich onder de oppervlakte en achter de horizon bevindt, om te deduceren wat er is gebeurd, het te begrijpen, ons er een voorstelling van te maken, en ook te gissen wat zich daarbinnen afspeelt, wat het gisteren betekende, en wat de betekenis morgen kan zijn. We doen wat elke burger eigenlijk moet doen, maar waar hij geen tijd voor heeft. Dit is ons vak.’ Walter Lippmann schreef dit in 1960. Er kan geen leidraad of protocol tegenop.