Wat Dumoulin in de Tour te wachten staat: klimtijdrit op de voorlaatste dag

Tom Dumoulin als tijdrijder. Beeld Belga

Drijvende kracht achter de site is Thomas Vergouwen. Voor het dertiende jaar op rij heeft hij door vernuftig speurwerk nagenoeg alle start- en finishlocaties al onthuld op Velowire.com. ‘Het wordt klimmen, klimmen en nog eens klimmen’, voorspelt hij.

Zo voeren rit 4 en 6 volgens zijn informatie direct al naar twee bergtoppen, respectievelijk Orcières-Merlette 1850 en Mont Aigoual. Ook interessant: in de tweede week staat een rit in West-Frankrijk van het ene naar het andere eiland (Île d’Oléron naar Île de Ré) op de rol, een logistiek lastige operatie.

Vergouwen is een 40-jarige ingenieur uit Breda, woonachtig en werkzaam in Frankrijk. Toen hij in 2007 een zomerbaantje in de Tourkaravaan had en graag wilde weten hoe de ronde er een jaar later uit zou zien, besloot hij op onderzoek uit te gaan. Zijn bevindingen zette hij op zijn website. Binnen de kortste keren was het virtuele parcours duizenden keren aangeklikt.

Het is in de loop der jaren een sport op zich geworden om het parcours al te onthullen voor de officiële presentatie, vertelt hij. Niet alleen nieuwsgierige renners en wielerliefhebbers zijn hem dankbaar, ook journalisten en sponsoren uit de reclamekaravaan. Zij kunnen nog op tijd een hotel in de buurt van start of finish boeken. ‘Men rekent er op. Toen ik een keertje het artikel in september nog niet had geplaatst, vroeg iemand zich af of ik misschien was overleden.’

Haribo

Vergouwen komt op drie manieren aan zijn informatie. Ten eerste checkt hij de hotelovernachtingen. ‘De Tour werkt samen met een grote hotelketen. Op hun website kun je op data naar overnachtingen zoeken. Als nou blijkt dat ze die ene dag die jij toch al vermoedde helemaal zijn volgeboekt, heb je beet.’ Verder: de regionale kranten, al is dat steeds lastiger geworden. ‘De Tourorganisatie heeft de gemeenten sinds een paar jaar een spreekverbod opgelegd.’ Dus is hij steeds meer afhankelijk van zijn derde bron: een netwerk van tipgevers. Wie hem interessante informatie verschaft, krijgt als dank een zakje Haribo-snoepjes opgestuurd.

De laatste jaren klopt het parcours van Vergouwen voor bijna 100 procent. ‘Soms blijkt het niet het ene dorp te zijn, maar een gemeente een paar kilometer verderop. Dat is balen, maar dan zit ik dus heel dicht in de buurt.’

De ASO is niet blij met de onthullingen van Vergouwen, omdat ze het liefst zelf exclusief het parcours willen presenteren. Maar ergens heeft het Franse organisatiebureau ook wel weer respect voor zijn speurwerk, merkt hij. ‘Christian Prudhomme, de Tourbaas, heeft weleens gezegd: volgens mij heeft Thomas stiekem een camera in de directiekamer geïnstalleerd. Als wij een start- of finishlocatie op het oog hebben, dan staat het soms al een paar uur later op zijn website.’

Grote vraag voor 2020: wordt het de Tour van Tom? Vergouwen is voorzichtig. ‘Die individuele klimtijdrit zou in zijn voordeel moeten zijn, maar vooralsnog lijkt het de enige tijdrit te zijn. Ik mag dan wel nagenoeg alle start- en finishplaatsen weten, maar wat daartussen gebeurt, is ook voor mij nog een grote vraag.’