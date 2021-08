Wat doet Nederland voor zijn Afghaanse medewerkers? ‘Dit is een pijnlijk moment in onze politieke geschiedenis’

Afghaanse mannen proberen in een internetcafé in Kabul een visumaanvraag te doen. Een man toont een certificaat dat aan moet tonen dat hij voor het Amerikaanse leger heeft gewerkt. Beeld Getty Images

De Tweede Kamer onderbreekt haar reces dinsdag voor een debat over de situatie in Afghanistan. Over welke kwestie wil de Kamer de verantwoordelijke ministers precies aan de tand voelen?

‘Officieel gaat het debat over “de meest recente situatie in Afghanistan, inclusief Afghaanse tolken”. Tot nu toe gingen de debatten in Nederland enkel over tolken die voor de militaire missie hebben gewerkt. Er is nauwelijks over een ruimere regeling gesproken. In andere landen ging het al eerder ook over andere categorieën mensen. Hier is daarover eigenlijk nooit goed gedebatteerd in het parlement. Dat maakt dit, samen met de manier waarop het demissionaire kabinet is omgegaan met de hele kwestie, tot zo’n pijnlijk moment in onze politieke geschiedenis.

‘In 2014 dreigde zo’n tolk die militairen had geholpen uitgezet te worden. Het kabinet hield destijds een regeling voor deze mensen tegen. Pas eind 2019, na achttien jaar militaire missie in Afghanistan, is er een tolkenregeling gekomen, waardoor tolken in hun asielprocedure niet langer hoefden te bewijzen dat iemand het op hen had gemunt.

‘In het begin is die regeling maar mondjesmaat gebruikt. Volgens minister Bijleveld van Defensie kwam dat deels door covid. Maar er waren ook bureaucratische hobbels. Bovendien was er een interpretatie die restrictiever was dan de tolkenregeling zelf. Eigenlijk geldt die tot op de dag van vandaag. Daarin staat dat je ‘for a substantial amount of time in a high profile position’ voor de Nederlandse missie gewerkt moet hebben. Eerder vroeg de Kamer zich al af: waar komen deze criteria vandaan? Niet uit de door de Kamer aangenomen tolkenregeling, in ieder geval.

‘Ik sprak laatst met iemand die zich voor die andere categorieën Afghanen inzette. Volgens haar was het al zo moeilijk om voor die ‘militaire tolken’ de bureaucratische barrières te verminderen, dat die andere categorieën mensen nooit op de politieke agenda zijn gekomen. Er is wel naar gevraagd, in april al, maar daar antwoordde de regering toen niet op. Het ging altijd over de kleinst mogelijke categorie mensen – en onder dwang van de Kamer.’

Stevent de Tweede Kamer nu wel af op een ruimere regeling, waardoor ook andere Afghanen die voor Nederlanders hebben gewerkt naar Nederland kunnen komen?

‘De afgelopen maanden was in de Tweede Kamer – van JA21 tot de SP – een brede wens om de tolken die voor militairen hadden gewerkt sneller en zonder hobbels hier naartoe te halen. Het oversteeg soms de politieke tegenstellingen. Alleen de PVV en Forum voor Democratie moesten er niks van hebben.

‘Als het gaat om het verruimen van die groep mensen komen de politieke tegenstellingen mogelijk weer terug. De vraag is: in hoeverre zijn het CDA en de VVD bereid om ook die categorieën te laten komen?

‘Tot nu toe was de VVD niet genegen om andere categorieën personeel dat voor Nederland heeft gewerkt, terug te halen. Het CDA spreekt zich nu vanuit de Kamer voor een ruimhartiger houding uit. We zullen zien hoe de partijen stemmen over de moties die hiertoe oproepen.’

Veel mensen vragen zich af: waarom komt dat Tweede Kamerdebat er dinsdag pas?

‘Goede vraag. Dit debat is aangevraagd naar aanleiding van de verslechtering van de situatie in Afghanistan vorige week. Hoe slechter de situatie werd, hoe urgenter de noodzaak om de bureaucratische hobbels op te ruimen. Daar is echt al vaak door de Kamer om gevraagd, maar het is slechts zeer ten dele gebeurd. Lang niet genoeg.

‘Over de kwestie zelf is al een paar keer in de Tweede Kamer gedebatteerd. Maar telkens moest de Kamer constateren dat zelfs aangenomen moties niet werden uitgevoerd. Het was telkens zo dat de Kamer opnieuw vragen moest stellen omdat ze via andere wegen berichten kregen die erop duidden dat het nog steeds niet opschoot.

‘Iedereen die zich met veiligheidskwesties bezighoudt – en ik neem aan dat de betrokken ministers daar ook toe behoren – begreep dat na het vertrek van de Amerikanen en de andere westerse troepen de situatie zeer zou veranderen. Je kunt niet zeggen dat dit onverwachts was.’

De Verenigde Staten moesten maandagmiddag de evacuatievluchten vanaf het vliegveld van Kabul stoppen omdat er mensen op de startbaan stonden. Kan de evacuatie überhaupt nog doorgaan?

‘De huidige situatie legt grote beperkingen aan het terughalen van wie dan ook. De overwinning van de Taliban maakt het voor veel mensen moeilijk om te reizen, zeker voor de mensen die Nederland eerder om hulp vroegen, maar dat niet kregen. Veel mensen durven hun huizen niet uit te komen. Hoe zouden ze dan nog van deze procedure gebruik kunnen maken?

‘Deze hele gebeurtenis is een enorme klap. Niet alleen voor Biden en de Verenigde staten, maar ook voor het Westen. Die beelden zijn wat er overblijft van de belofte van een twintig jaar durende missie. De kansen om Afghanen naar Nederland te halen, waren hiervoor veel groter. Die heeft het kabinet in ieder geval allemaal gemist.

‘Toch zullen veel Afghanen nog steeds willen vluchten. In Nederland zul je ook het debat krijgen hoe we ons – met onze medeverantwoordelijkheid in Afghanistan – tot die vluchtelingen moeten verhouden. Het blijft politiek relevant hoe het kabinet zich opstelt tegenover Afghanen die zich alsnog melden en tegenover hen die al in de procedure zaten.’