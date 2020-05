Wat doe je met de lessen als jouw middelbare school 2.100 leerlingen telt?

Van boven naar onderen: schoolleiders Albert Weishaupt, Yolanda Petermeijer en Ton de Groot. Beeld vk

‘Onderwijs op afstand blijft voorlopig de kern’

Albert Weishaupt, bestuurder van het Roelof van Echten college in Hoogeveen:

‘Ook als we weer open mogen, blijven de lessen op afstand de kern van ons onderwijs. We kunnen niet anders. Als we ons aan de veiligheidsvoorschriften houden, passen er ongeveer acht leerlingen in een klas. Misschien zijn het er tien, maar het is in elk geval veel minder dan normaal.

‘Het is een simpel rekensommetje. We hebben in totaal 2.100 leerlingen van alle niveaus, verdeeld over drie panden. In een pand waar normaal 1.000 leerlingen in passen, mogen het er nu 300 zijn. Je kunt dan aan die 300 leerlingen les gaan geven, maar dan heb je er nog 700 die thuis zitten. Wat doen die?

‘Omdat we in het Noorden zitten, begint de zomervakantie al begin juli. Het betekent dat we nog maar vier weken open zouden zijn. De meeste lesstof is dus al behandeld. Dat speelt ook een rol in ons besluit. Na de zomer zullen we meer lessen op school gaan doen. Misschien in de vorm van een hoorcollege: leraren leggen de kern van de stof uit, het oefenen gebeurt thuis.

‘Ook voor de zomer willen we kinderen al naar school halen. Leerlingen die achter lopen, komen voor extra lessen. Daarnaast krijgen alle leerlingen weer gymles. We hebben een fantastisch sportpark in de gemeente waar we gebruik van kunnen maken. Daar kunnen leerlingen elkaar weer zien.

‘We willen die gymlessen ook koppelen aan mentorlessen. Het is heel belangrijk dat mentoren al hun leerlingen weer zien en spreken. Hoe gaat het met ze? En hoe is het thuis? De persoonlijke contacten, ook van de leerlingen onderling, zijn nu het grootste gemis.’

Rector Yolanda Petermeijer: ‘Ik denk niet dat alles na de zomervakantie weer normaal is.’ Beeld BSR Agency

‘Kwetsbare leerlingen komen wel elke dag’

Yolanda Petermeijer, rector van het Gerrit Rietveld College in Utrecht:

‘Omdat we wilden weten hoe de leerlingen over de heropening van de school dachten, hebben we een enquête onder leerlingen uitgezet. Op basis daarvan zijn we nu een plan aan het maken. Het idee is dat we de onlinelessen in de ochtend gewoon door laten gaan. De leerlingen zijn er tevreden over. Daarnaast komen ze één middag per week naar school. Vooral voor het sociale aspect. Ze missen de andere leerlingen.

‘We delen de klassen op in groepen van ongeveer tien leerlingen. Elke groep gaat in een eigen lokaal zelfstandig werken aan de weektaak. Er is een vakdocent aanwezig die uitleg kan geven of kan helpen. De docenten wisselen elk uur van lokaal, zodat leerlingen op zo’n dag drie verschillende docenten zien. Docenten van andere vakken lopen ook rond tussen de lokalen.

‘Kwetsbare leerlingen komen wel elke dag: kinderen van ouders die slecht Nederlands speken, kinderen die thuis geen werkplek hebben, kinderen die moeite hebben hun werk te plannen. Iedereen die door deze situatie op afstand dreigt te raken kan op school de online lessen volgen.

‘Al met al is het een hele puzzel. Maar ik zie ernaar uit de leerlingen weer hier te hebben. Veel van hen zitten vaak binnen, hebben weinig mensen om zich heen. Het zou niet goed zijn als het tot de zomervakantie door kabbelt. En voor ons is het een goede oefening. We kunnen zien wat wel en niet werkt. En hoe de collega’s hier veilig aan de slag kunnen. Want ik denk niet dat alles na de zomervakantie weer normaal is.’

‘Beeldende vorming, met alle respect, is nu even te ingewikkeld.’

Ton de Groot, directeur van het Teylingen College KTS in Voorhout:

‘Als we straks weer open mogen, werken we met halve klassen. Op maandag mag de ene helft naar school. Op dinsdag is het andersom. Elke les wordt live gestreamd: de leerlingen die thuis blijven, kijken mee. We hebben veel zorgleerlingen, daardoor kunnen we onze klassen relatief klein houden. In sommige klassen zitten maar twaalf kinderen. Als we onze klassen opsplitsen in twee groepen, redden we het om voldoende afstand te houden.

‘We beginnen met de kernvakken: taal, wiskunde, natuurkunde, economie. Beeldende vorming, met alle respect, is nu even te ingewikkeld. De leerlingen krijgen halve dagen les. Je kunt niet van kinderen verwachten dat ze thuis achter hun laptop zeven lessen per webcam volgen, vinden wij. Dat gaat niet bij onze doelgroep – wij hebben vooral vmbo basis- en kader leerlingen – maar ik denk dat iedereen daar moeite mee zou hebben.

‘Om drukte op de gangen te voorkomen krijgen kinderen alle lessen in hetzelfde klaslokaal. Ook tijdens hun pauze blijven ze daar zitten. Eten in de klas was altijd ten strengste verboden, nu moeten ze juist in de klas eten.

‘Als het basisrooster goed loopt, willen we na een week of twee beginnen met sommige praktijkvakken. We bekijken het per vak: koken zou moeten kunnen. Maar een vak waarbij leerlingen bijvoorbeeld werken met een grote zaagmachine, wordt lastig. Daar kun je als docent geen anderhalve meter afstand houden: je moet snel kunnen ingrijpen als het misgaat. Hoe we dat gaan oplossen hopen we de komende tijd uit te knobbelen.’