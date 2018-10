Een Britse oud-minister heeft donderdag voor opschudding gezorgd door in het Hogerhuis de naam te noemen van de topondernemer die door meerdere vrouwen beschuldigd is van ongewenste intimiteiten. Philip Green, eigenaar van modeketen Topshop, kreeg het via de rechter voor elkaar zijn naam uit de pers te houden, waarna Labour-senator Peter Hain besloot Greens naam te laten vallen in het parlement. Als parlementariër is Hain niet gebonden aan juridische publicatieverboden. Vervolgens konden de media Greens naam alsnog noemen, wat prompt gebeurde.

Peter Hain in het Hogerhuis op 25 oktober Beeld AFP

Vijf vrouwelijke werknemers en een ‘socialite’ waren naar The Daily Telegraph gestapt met informatie over seksueel wangedrag van de 66-jarige multimiljardair Philip Green, die zich tevens aan racisme zou hebben bezondigd. De ondernemer stapte meteen naar Schillings, het advocatenkantoor dat bekend staat als toevluchtsoord voor bekendheden die zich via de rechter willen beschermen tegen negatieve pers. Een rechter weigerde een zogeheten ‘injunction’, maar het gerechtshof oordeelde in beroep dat publicatie van de naam van iemand die (nog) niet vervolgd niet in het publieke belang is.

‘HET BRITSE #METOO SCHANDAAL DAT NIET KAN WORDEN ONTHULD’, zo kopte dagblad The Daily Telegraph woensdag in chocoladeletters op de voorpagina. De investering van een half miljoen pond in advocatenkosten leek prima te hebben gewerkt. Oud-mediaminister Maria Miller noemde het ‘schokkend’ dat slachtoffers op deze manier kunnen worden gemuilkorfd. Een van de vrouwen was naar senator Peter Hain gestapt, die besloot zijn parlementaire privilege te gebruiken om de informatie als het ware wit te wassen. Zeven jaar geleden was een seksschandaal van voetballer Ryan Giggs op dezelfde manier in de openbaarheid gebracht.

Philip Green Beeld AFP

Deze zaak zal voor grote spanning zorgen tussen de rechtsprekende en wetgevende macht. Rechters voelen zich ondermijnd door politici, die op hun beurt luisteren naar de tijdsgeest. De in Monaco woonachtige Green – ooit huurde de regering-Cameron hem in als efficiëntieadviseur – krijgt vaker negatieve publiciteit. Green raakte drie jaar geleden in opspraak toen hij warenhuis BHS failliet had laten gaan en met een pensioengat van 800 miljoen euro had achtergelaten. Nadat kamerleden hadden gedreigd hem zijn ridderschap te ontnemen, beloofde hij een deel terug te betalen.

Theresa May had Green in gedachten toen ze kort na haar aantreden als premier sprak over het ‘onacceptabele gezicht van het kapitalisme’.