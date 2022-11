Wat David Icke en Samen voor Nederland verbindt, is een zwart wereldbeeld onder een laagje roze fondant

Samen voor Nederland-kopstuk Mordechaï Krispijn bij een demonstratie in Utrecht, in september 2021. Beeld Joris van Gennip

De Britse complotdenker David Icke mag dan niet welkom zijn in Amsterdam, en de demonstratie waar hij zou spreken mag dan zijn afgelast, zijn geest zal zondag wel ­degelijk rondwaren in de stad. Afgezien van de morele bezwaren tegen zijn optreden zou Icke de perfecte spreker zijn geweest voor het ratjetoe aan organisaties die zijn verenigd onder de noemer Samen voor Nederland.

Icke is immers de geestelijk vader van een supercomplottheorie. ‘I connect the dots’, zegt hij zelf ook, hij verbindt alles met elkaar. Op het eerste gezicht zijn de tientallen clubs die de demonstratie organiseren nogal divers. Forum voor Democratie, ­Nederland in Verzet, de Gele Hesjes, Stichting Vaccinvrij, Moederhart, #FreeHugs, ‘Venlo en omstreken voor vrijheid’ – om er een paar te noemen. Ze zijn tegen het kartel, ­tegen de media, tegen mondkapjes, tegen vaccins, tegen de onteigening van de boeren, tegen het World ­Economic Forum en tegen de oorlog in Oekraïne (waarbij de Russische president Poetin overigens buiten schot blijft).

Dat lijkt een duizelingwekkende opeenstapeling van ­tegens, maar als je ze plaatst in het koortsachtige denken van Icke, waarin een wereldwijde schaduwregering de mensheid onder de duim probeert te houden, krijgen ze betekenis. Dan valt alles op z’n plek.

Eigen onderzoek

Veel van de organisaties die Samen voor Nederland vormen, zijn ontstaan in coronatijd. De vergaande ­inbreuk op de bewegingsvrijheid die de verspreiding van het virus moest tegengaan, wekte argwaan bij sommige Nederlanders. ‘Er klopt iets niet’, was een gevleugelde uitspraak bij de talloze, drukbezochte demonstraties die het samenwerkingsverband de afgelopen jaren organiseerde.

‘Net als bij velen kreeg ook mijn leven een totaal andere wending toen ik ontdekte dat niet alles is wat het lijkt’, vertelt Samen voor Nederland-kopstuk Mordechaï Krispijn op de site van zijn bedrijf Army of Love. ‘Zonder meteen over te gaan tot aannames deed ik persoonlijk duizenden uren onderzoek en kon niet anders concluderen dan dat noch politici, noch de media ons het hele verhaal vertellen.’ Samen met onder anderen ­Willem Engel stond hij aan de basis van Viruswaarheid.

Corona gaf ook de carrière van ­David Icke een flinke zwiep. Hij was al populair in de newagehoek, nu werd zijn publiek breder. De Brit incorporeerde de pandemie moeiteloos in zijn supercomplottheorie. Het virus, de lockdowns en de vaccins: ­allemaal zouden ze zijn uitgevonden door de reptielen die hij al sinds eind jaren negentig beschrijft, de schaduwregering die de mensheid probeert te knechten.

Zoals bijna altijd vormden de Joodse Rothschilds het kwaad, maar in dit geval bijvoorbeeld ook Bill Gates. De coronavideo’s waren een hit: in april 2020 waren ze al 30 miljoen keer bekeken op sociale media, becijferde het Britse Center for Countering Digital Hate in een rapport. De filmpjes maakten de Brit niet alleen ‘de meest vooraanstaande producent van covid-desinformatie’, aldus de ngo, ze leidden het nieuwe publiek ook naar de rest van zijn oeuvre, dat duister en antisemitisch is.

Er is nog een parallel tussen Icke en een deel van de organisaties achter Samen voor Nederland: ze bedekken een gitzwart wereldbeeld onder een laagje zachtroze fondant, waarbij woorden als liefde en verbinding de boventoon voeren. ‘Conspiritualiteit’ wordt deze mix van complot­denken en spiritualiteit genoemd. De onderzoekers die het begrip in 2011 muntten – en Icke de bekendste vaandeldrager noemden – omschreven het als ‘politiek cynisme dat wordt getemperd door spiritueel optimisme’.

Galg

‘Terwijl achter de schermen de overheid verder werkt aan grensoverschrijdende en onmenselijke plannen, zet Samen voor Nederland zich in voor een vrije, liefdevolle en gezonde samenleving’, aldus de organisatie op Instagram. Desondanks was bij eerdere demonstraties een galg te zien, droegen deelnemers davidsterren en zei Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren ‘onze tegenstanders gaan over lijken, in de meest letterlijke zin van het woord’.

Het aantal conspirituelen lijkt te groeien. Het evenement That’s the Spirit, dat onlangs in Ahoy Rotterdam werd georganiseerd, was snel uitverkocht. De beweging heeft een aantrekkelijk uithangbord in de vorm van topmodel Doutzen Kroes, die in coronatijd op Instagram steeds meer ‘vragen’ ging stellen. Al eerder bezocht ze een demonstratie tegen de coronamaatregelen op de Dam, niet bekend is of ze er zondag ook bij is. Wel sprak ze zich vorige week op haar Instagram-account met 8 miljoen volgers uit voor de komst van Icke.