Wat blijft er over van de beschuldigingen tegen Spacey na het seponeren van de aanklacht?

Kevin Spacey tijdens een rechtbankzitting in Nantucket, Massachusetts, op 3 juni dit jaar waar hij werd beschuldigd van aanranding van de 18-jarige zoon van nieuwslezer Heather Unruh. Beeld Foto AP

De rechtszaak tegen de Amerikaanse acteur Kevin Spacey wegens aanranding is woensdag geseponeerd. De man die de aanklacht indiende, weigerde op onderdelen te getuigen. Het was een verrassende afloop van het eerste proces dat de voormalige ster van House of Cards te verwerken kreeg sinds hij in de herfst van 2017 werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het begin

Toen in oktober 2017 de #MeToo-beweging vleugels kreeg, nadat vele vrouwen in de media hadden getuigd tegen de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein, kwamen er al snel beschuldigingen aan het adres van acteur Kevin Spacey. Acteur Anthony Rapp deed in een uitgebreid interview met het mediaplatform Buzzfeed uit de doeken hoe Spacey hem in 1986 op een feestje aanrandde. Rapp, bekend van Star Trek, was toen 14 jaar en de 26-jarige Spacey zou hem aan het einde van het feestje in de slaapkamer hebben opgezocht.

Spacey reageerde geschrokken op Twitter en zei dat hij zich het voorval niet kon herinneren. ‘Als ik mij daadwerkelijk zo heb gedragen, verdient Rapp mijn welgemeende excuses voor wat totaal ongepast dronken gedrag moet zijn geweest.’ In hetzelfde bericht leidde hij enigszins de aandacht af van de beschuldigingen door te bekennen dat hij al heel zijn leven op mannen valt. Vóór deze bekentenis was hij zeer gesloten over zijn privéleven.

Een dag later druppelden getuigenissen binnen dat Spacey in zijn tijd als artistiek directeur van het prominente Old Vic Theatre in Londen verschillende malen jonge mannelijke acteurs zou hebben aangerand. De Mexicaanse acteur Roberto Cavazos maakte op sociale media bekend dat hij weleens door Spacey is lastiggevallen en hoopte dat meer mensen de moed zouden vinden om met hun verhaal naar buiten te komen. Ook filmmaker Tony Montana gaf in een interview met het tijdschrift Radar Online toe in 2003 ‘stevig betast’ te zijn door Spacey.

Einde acteercarrière

Op het moment van deze grove beschuldigingen floreerde Kevin Spacey in de rol van nietsontziende Amerikaanse politicus Frank Underwood in de veelbekeken serie House of Cards. Netflix, de producent van House of Cards, legde de opnamen van het zesde seizoen binnen een paar dagen stil. Uiteindelijk knipte Netflix Spacey volledig uit het laatste seizoen van House of Cards en kreeg zijn ‘vrouw’ Claire Underwood de hoofdrol toebedeeld.

Spacey liep ook de International Emmy Founders Award mis. De acteur zou deze oeuvreprijs in november in ontvangst nemen. De organisatie besloot de prijs in te trekken, omdat Spacey op dat moment werd beschuldigd van aanranding van de minderjarige Rapp.

Enkele dagen later knipten filmproducenten Spacey uit de Hollywoodfilm All the Money in the World. De scènes waarin hij speelde, werden opnieuw opgenomen met Christopher Plummer. In 2018 verscheen de acteur nog wel in de misdaadthriller Billionaire Boys Club, maar die film flopte. Het openingsweekend van de film leverde slechts 551 euro op. Een persoonlijk diepterecord voor Spacey volgens het Amerikaanse tijdschrift The Hollywood Reporter.

De eerste rechtszaak

Ondanks de vele beschuldigingen is het slechts één keer tot een proces gekomen. De afgelopen maanden stond de acteur terecht in de Amerikaanse staat Massachusetts. De zaak kwam in 2017 aan het licht toen de voormalige Amerikaanse nieuwslezer Heather Unruh Spacey ervan beschuldigde dat hij haar 18-jarige zoon bij zijn kruis had gegrepen. Haar zoon werkte in een bar in Nantucket. Na zijn dienst zou hij op Spacey zijn afgestapt voor een foto. Ze raakten aan de praat en vervolgens zou de acteur hem dronken hebben gevoerd. Haar zoon kon zich pas bevrijden van de betastingen toen Spacey naar het toilet ging.

Op 24 december 2018 – vlak nadat de rechtbank had besloten de aanklacht in behandeling te nemen – reageerde Spacey voor het eerst op alle beschuldigingen met een video, waarin hij in de huid kruipt van zijn House of Cards-personage, Frank Underwood. In het filmpje zegt Underwood dat hij weigert boete te doen voor dingen die hij niet heeft gedaan.

Toen deze zaak in januari voorkwam, zei Spacey dan ook direct dat hij onschuldig was. Tijdens die bewuste nacht zou de jongeman via zijn telefoon berichten hebben verstuurd waaruit zou blijken dat het contact met Spacey onschuldig van aard was. De rechtbank eiste de telefoon op, maar die was verdwenen. Begin juli trok de man de civiele rechtszaak in, omdat hij ‘door een emotionele achtbaan’ ging, en focusten de aanklagers zich op de strafzaak. Woensdag werd ook de strafzaak geseponeerd, omdat de zoon van de nieuwslezer weigerde te getuigen voor de rechtbank over de verdwenen telefoon.

Hoe nu verder?

Spacey is nog niet af van alle beschuldigingen. Recentelijk bleek dat de politie van Londen de acteur heeft ondervraagd. Ze onderzoeken zes claims van aanranding tussen 2004 en 2015, toen Spacey artistiek directeur was van het Old Vic Theatre.

Ook wil een anonieme aanklager in Los Angeles al een jaar een rechtszaak tegen Spacey beginnen. De man beweert in 2016 seksueel te zijn mishandeld toen hij in het huis van Spacey was uitgenodigd om een massage te geven. Spacey probeert al sinds september 2018 dat proces te stoppen. Hij blijft beschuldigingen ontkennen en mijdt de publiciteit.