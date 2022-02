Wat bezielt mannen die ongevraagd dickpics sturen?

Voormalig Ajaxdirecteur Marc Overmars verstuurde foto’s van zijn geslachtsdeel naar een vrouwelijke medewerker van de club, aldus Het Parool en NRC. Ook The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen zou foto’s van zijn penis hebben geappt. Wat bezielt sommige mannen om ongevraagd foto’s van hun geslachtsdeel te versturen?

Met de komst van de smartphone heeft potloodventen een digitale vorm aangenomen. Uit een enquête van het CBS, verspreid onder 30 duizend mensen van 16 jaar en ouder, blijkt dat 2 procent weleens ongewenste naaktfoto’s of seksfilmpjes ontvangt. Vooral jonge vrouwen zijn slachtoffer van online seksuele intimidatie. Mannen zijn in 70 procent van de gevallen de pleger. Wat drijft hen om ongevraagd zogeheten dickpics op te sturen?

Onhandige poging tot contact

Onderzoek naar waarom mannen dit doen is schaars en heeft methodologische beperkingen, omdat de resultaten afhankelijk zijn van de betrouwbaarheid van de respondenten. Onderzoekers van de Kwantlen Polytechnic University in Canada deden toch een poging erachter te komen wat mannen beweegt. Ze schotelden ruim duizend heteroseksuele mannen een enquête voor. Ongeveer de helft van hen bekende weleens ongevraagd dickpics te versturen, meestal in de hoop er een sexy foto voor terug te krijgen. Daarnaast bleek deze groep relatief hoog te scoren op narcisme.

‘Of het nou op het werk is of in het uitgaansleven, voor veel mannen geldt: een vrouw is aantrekkelijk en daar moet je naar handelen’, zegt Yuri Ohlrichs, seksuoloog bij Rutgers, expertisecentrum voor seksualiteit. ‘Die reflex kun je afleren. Het is essentieel dat dat vroeg gebeurt, op school én thuis.’

Machtige mannen als Overmars en Rietbergen missen daarbij soms het inzicht welk gewicht hun positie met zich meebrengt. ‘Zij snappen niet dat zij ouder, rijker, invloedrijker of populairder zijn dan de ontvanger van hun dickpic’, zegt Ohlrichs. Daarbij begeven ze zich veelal in omgevingen waar dit soort gedrag oogluikend wordt toegestaan.

Soms speelt ook exhibitionisme een rol, zegt psycholoog Matthijs Kruk. ‘Mensen vinden het seksueel opwindend dat een expliciete foto door iemand anders wordt bekeken.’

Het ongevraagd versturen van een dickpic is een misdrijf, waar tot twee maanden gevangenisstraf op staat of een boete tot 9.000 euro. Dit geldt alleen ‘als de dader had kunnen inschatten dat de rust van de ontvanger erdoor is verstoord’, zegt André De Zutter, rechtspsycholoog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. ‘In het huidige klimaat zal de uitspraak van de rechter steeds vaker in het voordeel van het slachtoffer uitvallen.’

‘Hoe je je ook kleedt, wat je functie ook is, degene die de grens overschrijdt, is altijd schuldig’, aldus Ohlrichs. ‘Mensen moeten leren om altijd even te checken of de ander hetzelfde wil als jij.’