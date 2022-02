Wat bezielt een arts om tientallen cliënten te bezwangeren met zijn eigen zaad?

Het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp, de opvolger van het Elisabeth-ziekenhuis, waar Jos Beek 21 zogenoemde wensmoeders bezwangerde met zijn eigen zaad. Beeld ANP

Uit dna-onderzoek blijkt dat 21 kinderen, verwekt tussen 1973 en 1986 in het Elisabeth Ziekenhuis in Leiderdorp, dezelfde vader delen: de inmiddels overleden arts Jos Beek. Dat kwam aan het licht toen het dna van de kinderen overeenkwam met dat van een wettig kind van Beek. Dat meldt het Alrijne Ziekenhuis, opvolger van het Elisabeth Ziekenhuis.

Jos Beek is de derde gynaecoloog in Nederland van wie bekend is dat hij met zijn eigen zaad vrouwen insemineerde. In 2016 sleepten ouders en donorkinderen de vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat voor de rechter. Inmiddels is duidelijk dat hij in het geniep ruim 70 kinderen verwekte met zijn eigen zaad.

Vanaf eind 2019 kwam aan het licht dat de Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut van het toenmalige Sophia Ziekenhuis (nu: Isala) in Zwolle tussen 1980 en 1994 minstens 47 nakomelingen op de wereld zette.

Max Curfs, klinisch embryoloog in het Isala Ziekenhuis, was betrokken bij de samenstelling van het team van vertrouwenspersonen voor oud-patiënten en (mogelijke) kinderen van Wildschut. Ook deed hij onderzoek naar de medische dossiers.

Wat bezielt zo iemand?

‘Karbaat, Wildschut en Beek leven alle drie niet meer, dus we zullen het nooit helemaal weten. Toch past er in sommige gevallen meer nuance dan je momenteel aan reacties ziet op populaire mediakanalen. Van Karbaat en Beek weet ik weinig. In Wildschut heb ik me wel verdiept. Hij was een betrokken en introvert mens.

‘Het kan zijn dat Wildschut in sommige gevallen dacht: een zwangerschap zal niet op natuurlijke wijze tot stand komen, of door inseminatie via de echtgenoot. Laat ik duidelijk zijn: het valt niet goed te praten. Dat laat onverlet dat hij wellicht simpelweg gevoelig was voor het leed dat een onvervulde kinderwens met zich meebrengt.

‘Dit gevoel leefde ook bij veel donorkinderen en hun families die wij destijds hebben bijgestaan. Sommigen waren woedend. Maar soms zeiden ouders ook: zonder Wildschut hadden wij dit kind niet gehad. En de kinderen zeiden zelf: zonder hem had ik niet mogen zijn. Pas op: door zo iemand weg te zetten als een eendimensionale boef, raak je aan het bestaansrecht van die kinderen.’

Kan dit anno 2022 nog steeds gebeuren?

‘De werkwijze van toen is op geen enkele manier te vergelijken met de door wet- en regelgeving aan banden gelegde procedures van nu. Destijds stond kunstmatige inseminatie nog in de kinderschoenen: artsen moesten voor zichzelf uitvinden hoe en wat, en opereerden in hun eentje. Bovendien was het uitgangspunt toentertijd: vertel niemand dat jouw kind een andere biologische ouder heeft. Daarom is er nauwelijks documentatie beschikbaar: dossiers werden vernietigd.

‘Onderhand moet ik als embryoloog half jurist zijn. Vanaf 2004 mag spermadonatie niet meer onder volstrekte anonimiteit gebeuren, donoren moeten altijd op te sporen zijn voor de kinderen. Volgens een andere belangrijke wet mag je dit soort werkzaamheden alleen maar doen als je daarvoor erkend bent door de overheid, iets waar de inspectie nauwlettend op toeziet. Inmiddels werken we in multidisciplinaire teams bestaande uit diverse artsen en verpleegkundigen. Alles wordt machinaal gecheckt en gedubbelcheckt: ieder buisje wordt gelabeld met een barcode en elke stap is traceerbaar.

‘Ik zeg niet dat dit soort praktijken nóóit meer zal voorkomen, maar het is ontzettend moeilijk geworden en kan alleen als iemand zich moedwillig niet aan de afgesproken wet- en regelgeving houdt.’

Hoe kan een ziekenhuis nu hulp bieden?

‘Als ziekenhuis moet je heel goed luisteren: wat willen mensen en hoe kunnen we ze daarbij helpen? Vaak is er in eerste instantie vooral behoefte aan informatie. Openheid is cruciaal. Dat werd bij ons door betrokken familieleden enorm gewaardeerd.

‘Daarnaast kunnen we natuurlijk helpen met verwantschapsonderzoek. Als kinderen bijvoorbeeld willen weten of de opvoedvader ook de biologische vader is, dan kunnen wij dat uitzoeken. Voor afstammingsvragen kunnen we verwijzen naar Fiom, het bureau gespecialiseerd in ongewenste zwangerschappen en afstammingsvragen. Zij hebben een grote dna-databank.’