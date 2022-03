Wat bezielt de onvermoeibare factchecker? ‘Een deel van mijn familie is vermoord door mensen die waanzinnige theorieën aanhingen’

Factcheckers Rudy Bouma (links) en Peter Burger. Beeld Erik Smits

We zien lichtflitsen in de nacht. De beelden van het Oekraïense luchtafweergeschut dat op zoek is naar Russische gevechtsvliegtuigen worden op videoplatform TikTok vele miljoenen keren bekeken. Alleen: de beelden zijn niet echt, maar afkomstig van een videogame. Andere op sociale media veel gedeelde beelden zijn al jaren oud, komen van een Netflix-documentaire of zijn in elkaar geknutseld. Van weer andere beelden (een bebloede vrouw voor haar gebombardeerde flatgebouw) gaat het verhaal dat de beelden nep zijn, terwijl ze authentiek zijn. In een oorlog sneuvelt de waarheid als eerste, is niet voor niets een gevleugelde uitspraak.

Wie tijdens de coronacrisis dacht niet verder weg te kunnen zakken in het moeras van desinformatie, merkt de laatste dagen dat het nog erger kan.

Terwijl de nieuwsconsument inmiddels aardig wat voor de kiezen heeft gekregen. Neem dit voorbeeld, uit oktober vorig jaar. ‘Zou dit de echte reden zijn?’, vraagt Willem Engel zich dan retorisch af. De aanvoerder van Viruswaarheid wijst zijn volgers op een nieuwsbericht over acteur Alec Baldwin die per ongeluk op een filmset cameravrouw Halyna Hutchins doodschoot, omdat het vuurwapen kogels in plaats van losse flodders bevatte.

Het bericht waarnaar Engels verwijst beschrijft dat Hutchins zou werken aan een documentaire over pedofielen in Hollywood. Geen stompzinnig ongeluk kortom; de ‘waarheid’ kwam te dichtbij. Het is een van de vaste ingrediënten uit het complotreceptenboek: een wereldwijde elite die zich bezighoudt met satanisch kindermisbruik.

Wie bij dit soort berichten de bron probeert te achterhalen, verzandt doorgaans in een moeras van verwijzingen naar obscure blogs en ellenlange YouTubevideo’s, maar met het bericht dat Engel onder de aandacht brengt, is iets bijzonders aan de hand. Het verhaal komt van Worldgreynews, zo laat nepnieuwsbestrijder Peter Burger aan zijn volgers zien. Dit is een nepnieuws-generator, een site waar iedereen zelf verhalen bij elkaar kan verzinnen. Zelden zal onzin zo aantoonbaar zijn geweest.

Willem Engel post onzinbericht van fake news generator: door Alec Baldwin doodgeschoten filmmaker Halyna Hutchins werkte aan docu over pedofielen in Hollywood. Bericht komt van Worldgreynews, waar je zelf verzonnen berichten kunt posten die een half jaar online blijven. pic.twitter.com/0ZbErVgcLj — Peter Burger (@JPeterBurger) 25 oktober 2021

Burger en Rudy Bouma zijn twee van Nederlands prominentste ‘stofzuigers’ op sociale media. Bouma is werkzaam bij de publieke omroep (Nieuwsuur), Burger is verbonden aan de Universiteit Leiden, waar hij zich samen met collega Alexander Pleijter en studenten vanaf 2009 bezighoudt met onjuiste berichten in gevestigde media en vanaf 2017 ook met beweringen van politici en valse berichten op sociale media. Onvermoeibaar en voor een groot deel in hun vrije tijd zijn ze in de weer met het corrigeren van informatie, het natrekken van linkjes en het bekijken van foto’s. Nee, die foto van een lange sliert trucks is géén truckersprotest in Canada, maar een boerenprotest met tractoren in Duitsland.

Waarom de Nederlandse media deze beelden ‘van Canadese truckersprotesten’ 🚛🇨🇦niet delen?

Omdat het beelden van een boerenprotest 🧑‍🌾Duitsland 🇩🇪 zijn, twee jaar geleden.

Alleen makke schapen 🐑 die niets checken delen die.

Hier de originele beelden 👉https://t.co/cEaMo5EU3i pic.twitter.com/Ru6xDdsNJq — Rudy Bouma 🧑‍💻🎦📺 (@rudybouma) 28 januari 2022

Nee, het logo van het World Economic Forum achter Rutte en minister Kuipers tijdens een persconferentie stond daar niet echt, maar is er achteraf in gefotoshopt. Nee, ivermectine werd niet succesvol ingezet tegen corona. Nee, dit bos is niet gekapt voor biomassa. Nee, CNN verklaarde dezelfde man niet twee keer dood. Nee, deze cover van Poetin als Hitler is niet van Time Magazine. En, nee, dit zijn geen recente beelden uit Oekraïne.

Het is een genre: fake covers van het tijdschrift Time. Viel te verwachten dat er ook een over de oorlog in Oekraïne zou verschijnen. (ht @ericburger_nl pic.twitter.com/pUp6fVPUXy — Peter Burger (@JPeterBurger) 28 februari 2022

Hun inspanningen (de afgelopen week hadden ze hun handen vol aan de nieuwe hausse aan desinformatie als onderdeel van de Russische oorlog tegen Oekraïne) leveren hun lang niet altijd lof op. Integendeel: beiden gelden voor een fanatiek smaldeel van Twitter juist als onderdeel van het probleem, omdat ze als vertegenwoordigers van de wetenschap en de ‘mainstreammedia’ juist het systeem dienen dat omvergeworpen moet worden. We spreken Bouma en Burger afzonderlijk, respectievelijk in een Amsterdams café en in een sober ingerichte werkkamer op de Leidse universiteit.

Ik kan niet meer pic.twitter.com/RAFWVnwecv — Rudy Bouma 🧑‍💻🎦📺 (@rudybouma) 10 februari 2022

Waarom doet u dat eigenlijk, dat constante factchecken op Twitter? Het kost onnoemelijk veel tijd en de reacties zijn lang niet altijd even positief.

Bouma: ‘Het begon met de behoefte achtergrondinformatie te geven bij de reportages die ik maakte. Ik vind dat belangrijk voor een journalist: transparant zijn in wat je doet en hoe je werkt. Maar door me onder te dompelen in complotkringen kom ik ook op ideeën en onderwerpen voor reportages. Je loopt als het ware voor de troepen uit. Neem de affaire in Bodegraven waar complotdenkers bloemen neerlegden bij graven. Ik zag al vrij snel dat dit veel groter werd dan wat lokale ophef. Of neem de radicalisering van Forum voor Democratie. Die kwam echt niet uit de lucht vallen. Op Twitter deed Baudet al langer erg raar.’

Burger: ‘Al in 1992 publiceerde ik een boekje over broodjeaapverhalen. Internet moest toen nog losbarsten. Voor ons project Nieuwscheckers onderwerpen we alle soorten informatie aan factchecks, maar in mijn vrije tijd heb ik daarnaast bijzondere aandacht voor radicaal- en extreem-rechts. Het is bevredigend een puzzel te kunnen oplossen. Ik wil weten waar een verhaal vandaan komt en wat er niet aan klopt. Maar ik doe het ook omdat ik me geregeld kwaad zit te maken.’

Vandaag trakteerde Lange Frans zijn meer dan 70K volgers op antisemitische gruwelpropaganda: de beschuldiging dat joden op rituele wijze kinderen vermoorden. Zijn bron is een twitterend FvD-lid. Dat is geen toeval. 1/14 pic.twitter.com/OR44BTWQcs — Peter Burger (@JPeterBurger) 2 februari 2022

En u wilt mensen opvoeden?

Bouma: ‘Het belangrijkste is het bestrijden van desinformatie. Overigens heb ik geen al te hoge verwachtingen bij de mensen die actief desinformatie verspreiden. Die zeggen over het algemeen niet: hé Rudy, dank je wel, ik ga het corrigeren. Sterker nog: ze gaan in de aanval. Deze mensen ga ik niet op het juiste pad krijgen. Maar ik hoop wel iets teweeg te brengen bij het cirkeltje eromheen. Steeds vaker zie ik bij discussies op sociale media mensen vragen: wat is de bron? Waar komt deze foto vandaan? Wie is die neef van de schoonzoon van de buurman dan precies die is overleden aan een vaccinatie? Misschien is het een illusie, maar ik heb de hoop dat ik daaraan heb bijgedragen de afgelopen jaren.’

Burger: ‘Mijn eerste doel is niet de politicus die onzin verspreidt te bewegen een tweet te corrigeren. Maar er is een groter publiek waarvan ik hoop dat ze mijn opmerking zien. Die onderzoeken zijn er ook: mensen kunnen hun opvattingen bijstellen naar aanleiding van een factcheck. En ik zie ook dat mensen daarna af en toe onzin-tweets verwijderen. Maar er zitten beperkingen aan. Ik kan niemand te dwingen te geloven wat ik zeg. Dat wil ik ook helemaal niet: het is juist belangrijk voor iedere burger kritisch te zijn, óók op het coronabeleid van de overheid. Ik probeer te laten zien hoe mensen zelf op onderzoek uit kunnen gaan, bijvoorbeeld door de herkomst van een foto te onderzoeken. Veel ligt binnen ieders handbereik.’

Rudy Bouma: ‘Steeds vaker zie ik op sociale media mensen vragen: wat is de bron? Ik heb de hoop dat ik daaraan heb bijgedragen.’ Beeld Erik Smits

Complottheorieën zijn van alle tijden. Welke grote veranderingen ziet u nu?

Burger: ‘De commotie over desinformatie is alleen maar groter geworden sinds het onderwerp in 2016 met Trump ontplofte. Ineens had iedereen het over fake news en bereikte het thema ook de politieke agenda. Tegelijk zie je dat QAnon (de fantasie over een internationaal satanistisch pedofielennetwerk van politici en andere leden van de elite, red.) aanhaakt bij oude sjablonen: het sprookje over de Joden die rituele moorden pleegden op christenkinderen.

‘Ook het wantrouwen tegen gevestigde nieuwsmedia en de wetenschap is niet nieuw. Wat wél is toegenomen, is de heftigheid en de bedreigingen van politici, artsen en wetenschappers die ermee gepaard gaan. Het is tekenend dat met Forum voor Democratie een partij in het parlement zit waar complotten onderdeel zijn van de partijideologie en dat dat er nog meer zijn geworden ten tijde van de coronapandemie. Die pandemie raakte iedereen. De maatregelen, die niet altijd goed werden uitgelegd door de politiek, ook. Iedereen heeft een mening terwijl er veel onzeker is. Ook de wetenschap werkt met een marge van onzekerheid. Dat is bij elkaar een prima voedingsbodem voor uitbundige complottheorieën.’

De QAnon-aanhangster die Baudet retweette, noemt ook Obama een pedofiel, ziet Trump als een soort messias, gelooft dat Hillary Clinton kinderen misbruikt ('Pizzagate') en brengt fotomodel Chrissy Teigen in verband met kannibalisme. https://t.co/36mhZn96zq 3/5 pic.twitter.com/pxjsV5mrXw — Peter Burger (@JPeterBurger) 2 mei 2021

Bouma: ‘Volgens Steven Pinker, een van de deskundigen op dit gebied, is het geloof in complottheorieën procentueel niet per se toegenomen. Maar wat natuurlijk wél is veranderd: de zichtbaarheid op sociale media. En je merkt dat het trumpisme ook in Nederland voet aan de grond krijgt. Dat is onrustbarend omdat sommige groepen radicaliseren. Oude complottheorieën zoals ‘Elvis leeft nog’ of ‘de maanlanding is in scène gezet’ waren vrij onschuldig. Daarvan kun je zeggen: lul maar raak. Maar de huidige verhalen resulteren in bedreigingen aan het adres van politici en wetenschappers. Actievoerders steken een prikstraat in de fik en een arts krijgt een kogel door zijn ruit. Hier raakt het de fysieke wereld.’

U kunt toch niet alles debunken? En maak je complottheorieën niet groter dan nodig door ze aandacht te schenken?

Bouma: ‘Ja, dat laatste is zeker een overweging. Daarom pak ik alleen verhalen aan die op het punt staan viraal te gaan. Ik ben me er zeer van bewust dat sommige mensen verhalen verspreiden om aandacht te krijgen. Neem Baudet, die steeds extremere dingen is gaan roepen. Als hij op een gegeven moment suggereert dat dinosaurussen niet hebben bestaan, dan kan ik dat prima laten liggen. Maar er is geen receptenboekje waarin staat: dit wel, dit niet.’

Burger: ‘Als ze al zo groot zijn dat ze door politici worden geretweet, denk ik niet dat ik die theorieën groter maak als ik er mijn kritische blik op werp. Ik denk juist dat het veel te weinig bekend is hoe Forum voor Democratie is verweven met antisemitisme. Dat wil ik laten zien. Niet zozeer dat Kamerleden ideeën verkondigen die apert antisemitisch zijn, maar dat er veel aanhang is die dat wel doet. Ik wijs erop dat de accounts die Baudet en andere Forum-politici retweeten vaak van mensen zijn die geregeld verkondigen dat de Joden de wereld beheersen, dat ze overal achter zitten en dat ze ook nog kleine kinderen vermoorden. De klassieke complotten zeg maar.’

Elke dag promoten FVD-politici Twitter-accounts die antisemitische complottheorieën verspreiden. Het vorige lijstje was van 31 december. Tijd voor een nieuw weekoverzicht, met 10 voorbeelden. https://t.co/kZhtP5Tq3H 1/15 — Peter Burger (@JPeterBurger) 8 januari 2022

In hoeverre speelt uw eigen geschiedenis een rol?

Burger valt even stil in zijn werkkamer en zegt dan aarzelend: ‘Ik moet uitleggen dat het wat complexer is dan dat ik alleen maar Joods ben.’ In 2013, kort na het overlijden van zijn vader, begonnen Burger en zijn broer vragen te stellen bij hun familiegeschiedenis. De enkele keer dat Burger zijn Joodse moeder ernaar had gevraagd, had ze volgehouden dat de hele familie de oorlog had overleefd.

Dat bleek niet zo te zijn, toen Burger en zijn broer na al die jaren eindelijk de archieven indoken. ‘Ik ben factchecker en heb ervaring in het zoeken in gedigitaliseerde krantenarchieven en mijn broer is historicus met een bijzondere belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog en heeft jarenlang in het Nationaal Archief gewerkt.’ Binnen een paar weken vinden de broers de antwoorden op hun vragen. Niet alleen komen ze erachter welke familieleden precies in de oorlog zijn gedeporteerd, ook lezen ze dat hun moeders vader en stiefvader beiden na de oorlog zijn veroordeeld voor collaboratie. De stiefvader werkte als bouwvakker voor de Duitsers, terwijl haar vader werd veroordeeld omdat hij lid was geweest van de NSB. Het is een schokkende ontdekking voor de broers Burger.

Peter Burger: ‘Ik heb in mijn eigen leven enorm gefaald als factchecker. Altijd geloofde ik de verhalen van mijn moeder blind.’ Beeld Erik Smits

‘Ik heb in mijn eigen leven enorm gefaald als factchecker. Altijd geloofde ik de verhalen van mijn moeder blind’, zegt Burger, die deze geschiedenis als een extra drijfveer voor zijn gedrevenheid ziet. ‘Ik ben me er erg van bewust dat een deel van mijn familie is vermoord door mensen die waanzinnige samenzweringstheorieën aanhingen.’

Ook bij Bouma speelt een persoonlijke geschiedenis een wrang-ironisch spel. De journalist groeide met een evangelisch-christelijke moeder op in de jaren tachtig waarin (toen ook al) verhalen over satanisch kindermisbruik opgang deden. ‘Ze was echt van de satanic panic. Als ik Prince achterstevoren zou draaien, zou ik satanische boodschappen horen.’ Bouma neemt rap afscheid van het milieu en gaat journalistiek studeren.

Aan het begin van de pandemie komt Bouma ineens weer via zijn moeder in aanraking met de paniekverhalen van vroeger, maar dan in een modern jasje. Zij blijkt vatbaar te zijn voor de bekende rechts-christelijke complotcocktail waarin de pandemie een teken is van de eindtijd, het vaccin ‘een teken van het Beest’ en waarbij Bill Gates een van de eliteschurken is van de Nieuwe Wereld Orde en microchips in vaccins stopt. De journalist Bouma is gefascineerd door het onderwerp en ziet hoe aanzienlijke groepen mensen dit soort geloof aanhangen, als een nieuw soort religie. Tegelijkertijd ziet hij ook hoe zijn moeder steeds verder wegzakt in de complotverhalen en depressief wordt.

In eerste instantie probeert hij haar te helpen door tegengif te bieden in de vorm van factchecks. ‘Ik ging het allemaal debunken, punt voor punt. Het liefst met linkjes naar Trouw of het Nederlands Dagblad, haar belevingswereld.’ Het helpt niet: ‘We kwamen geen stap dichter tot elkaar. Het was geen gezonde achterdocht over een warrig opererende overheid, maar echt nextlevelcomplotdenken dat ze aanhing. Van afstand bestuurbare nanobotjes die we inademen, een onderzoekscentrum waar het weer wordt gemanipuleerd, niets was haar te gek. ‘Mensen zeggen het’, was haar verweer. Een bekend trumpisme: people are saying.’

Bouma’s moeder put haar ideeën uit een sektarisch bijbelstudiegroepje waarvan de leider een fanatiek aanhanger is van de eindtijdtheorie. ‘Ik wilde niet dat mijn moeder belast werd met dat soort negatieve verhalen. Ik maakte me grote zorgen. Ze zat namelijk tegen een depressie aan, iets wat ze al eens eerder had gehad.’ Afgelopen zomer bleek ze aan dementie te lijden.

Bouma ziet haar complotgeloof en de angst die eronder lag als een voorbode voor haar dementie. ‘Het afgelopen jaar veranderde ze tijdelijk van een vrolijke, sociale vrouw in een argwanende boze bejaarde die niemand meer wilde zien. Tot onze grote vreugde laat onze moeder ons de laatste paar weken weer toe.’

Hoelang blijft u dit nog doen?

Bouma veert op, verbaasd: ‘Als jij evidente bullshit voorbij ziet komen op sociale media, dan kun jij besluiten daar niets mee te doen? Ik kan dat dus niet. Begrijp me goed, ik haal er echt geen eigenwaarde uit, daar is het me niet om te doen. Ik hoop dat steeds meer mensen gaan factchecken, zodat ik het niet meer hoef te doen.’

Burger: ‘Zolang het nodig is. Dus dat is nog wel even.’

Marieke Kuypers maakt factcheckvideo's op TikTok Op het snelgroeiende TikTok (vooral populair onder jongeren) probeert Marieke Kuypers sinds eind vorig jaar desinformatie aan te pakken. Dat doet ze, de aard van het platform indachtig, door zelf video’s te maken waarin ze uitlegt wat er precies niet klopt. Haar eerste video maakte ze naar aanleiding van een veel bekeken video waarin een TikTokker beweert dat je kanker krijgt als je veel dorito’s eet. Kuypers’ reactievideo werd opgepikt door het algoritme en ook zeer veel bekeken. Sindsdien maakt ze meer factcheckvideo’s. Net als bij Bouma en Burger doet ze dat niet om de verspreiders van hun ongelijk te overtuigen: ‘Dat gaat toch niet lukken. Maar wel om de mensen die die filmpjes zien te laten nadenken.’ Kuypers heeft op TikTok al bijna honderdduizend volgers.