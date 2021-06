Wat betekent het sociaal akkoord voor flexwerkers?

Wat betekent het akkoord voor zzp’ers?

- De fiscaal voordelige zelfstandigenaftrek wordt afgeschaft.

- Zelfstandigen die minder verdienen dan 35 euro per uur, kunnen via de rechter een vast contract afdwingen.

- De Belastingdienst kan dit ook afdwingen voor laagbetaalde zelfstandigen.

- Zelfstandigen moeten betalen voor een sociaal vangnet voor onvoorziene omstandigheden.



Wouter van der Weerd, koerier bij Deliveroo. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Maaltijdbezorger Wouter van der Weerd (34)

‘Het klinkt allemaal heel mooi, maar ik ben sceptisch. Medio vorig jaar was er een plan om een minimum uurtarief voor zzp’ers in te voeren, van 16 euro per uur. Maar dat werd op het laatste moment afgeblazen omdat het niet haalbaar was. Dus ik denk niet dat dit gaat lukken. Natuurlijk zou ik graag in dienst willen, maar dan moet wel het minimumloon omhoog. Ik ben nu ongeveer tien uur per dag online in de app, waarvan ik de helft daadwerkelijk op de fiets zit. Tussendoor moet ik mijn e-bike en telefoon opladen en wachten bij de restaurants. Daarvoor krijg ik gemiddeld 100 euro per dag. Dat is meer dan werknemers van Thuisbezorgd. Al kun je het natuurlijk niet helemaal vergelijken: ik bouw niets op. Ik durf zo'n rechtszaak om een contract af te dwingen best wel aan. Sterker nog: ik ben met vakbond FNV al een zaak begonnen tegen Deliveroo.’

Wat betekent het akkoord voor oproep- en uitzendkrachten?

- Uitzendkrachten moeten hetzelfde worden betaald als werknemers.

- Uitzendwerk mag maximaal drie jaar duren (de limiet is nu 5,5 jaar).

- Het uitzendbeding, waardoor uitzendkrachten van de ene op de andere dag hun baan kunnen verliezen, wordt verkort naar twaalf maanden.

- Permanent uitzendwerk bij dezelfde werkgever wordt onmogelijk.

- Nulurencontracten verdwijnen, oproepkrachten krijgen een vast aantal uren.

Tjalling de Graaf, flexwerker bij Douwe Egberts. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Uitzendkracht Tjalling de Graaf (42)

‘Toen ik als uitzendkracht bij Douwe Egberts begon, werd dat gepresenteerd als vervanging voor ziek en piek. Dat is inmiddels veertien jaar geleden. Tussendoor ben ik er wel even uit geweest, maar inmiddels zit ik weer op precies dezelfde plek. Uitzendwerk wordt vaak gepresenteerd als opstap naar vast werk, maar ik ben erin blijven hangen. Voor 99 procent ben ik gelijk aan mijn collega’s in loondienst, alleen krijg ik minder vakantiegeld, vakantiedagen, toeslagen en geen kerstpakket. Er werd steeds gezegd dat een vast dienstverband uit de tijd was. Dat je dat maar moest vergeten. Je ziet nu met dat advies van de SER dat het wat bijdraait. De intenties zijn wel goed, maar ik denk eigenlijk dat de uitzendbranche hofleverancier gaat worden van flexkrachten, als alle andere vormen van flex buiten de deur worden gezet. Of ben ik dan te negatief?’