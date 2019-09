Wat betekent het faillissement van Thomas Cook voor Nederlandse klanten?

De Neckerman / Thomas Cook balie op Schiphol is gesloten. Beeld ANP

Is Thomas Cook Nederland nu ook failliet?

Nee, vooralsnog niet. Thomas Cook Nederland, waar ook Neckermann Reizen toe behoort, valt namelijk onder een ander, continentaal deel van de reisgigant dan de Britse Thomas Cook Group waar maandag faillissement voor is aangevraagd. Daardoor kunnen de tienduizend Nederlandse toeristen die momenteel via Thomas Cook Nederland op vakantie zijn, hun reis gewoon afmaken. Alle vertrekkende vluchten van dinsdag werden maandagavond geannuleerd. Hoe het zit met de vluchten van later deze week is nog onduidelijk.

Of de Nederlandse tak, waar 200 mensen werken, toekomst heeft is zeer ongewis. ‘Er wordt op dit moment heel hard gewerkt aan allerlei mogelijke oplossingen’. Scenario’s die momenteel worden onderzocht op het hoofdkantoor in Hoofddorp zijn om samen met de Belgen door te gaan, samen met de gehele continentale tak (waar bijvoorbeeld ook Frankrijk, Duitsland en Polen onder vallen) of alleen als Thomas Cook Nederland.

Als Thomas Cook Nederland niet failliet is, kun je dan nog gewoon vakanties boeken?

Nee, Thomas Cook Nederland, waarmee jaarlijks 400 duizend Nederlanders op vakantie gaan, neemt geen nieuwe boekingen meer aan. De Schipholbalie van Thomas Cook en Neckermann is momenteel gesloten. ‘Wij wensen u een fijne reis!’, staat desondanks op een bordje voor twee onbemande computers van het baliepersoneel. Reizigers doen er overigens goed aan om te controleren of ze hun vakantie niet toevallig geboekt hebben via Expedia in plaats van Neckermann Reizen. Expedia, een van de grootste reiswebsites ter wereld en partner van Thomas Cook Nederland, staat namelijk volledig los van de trammelant bij Thomas Cook. Via Expedia geboekte reizen gaan dus sowieso gewoon door.

Wat betekent het voor vakantiegangers als Thomas Cook Nederland wel failliet gaat?

Dan kunnen zij hun vakantie omboeken of hun geld terugkrijgen via Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). In Nederland zijn toeristen gedekt door de Stichting Garantiefonds Reisgelden, als ze tenminste geboekt hebben bij een aangesloten reisorganisatie, zoals Thomas Cook Nederland, TUI, Corendon en vele anderen.

Gedupeerden kunnen ervoor kiezen om een alternatieve vakantie te aanvaarden, of hun geld terug te eisen. In het garantiefonds zit momenteel tussen de 85 en 90 miljoen euro, opgebracht door de betrokken reisorganisaties. Dat geld is volgens de stichting ruim genoeg om de gedupeerden van een eventueel faillissement van Thomas Cook Nederland te compenseren. Het zou dan gaan om tussen de 40 en 50 duizend Nederlandse vakantiegangers die nu al wel een reis hebben geboekt via Thomas Cook Nederland. Op dit moment kan het garantiefonds SGR echter nog niets voor reizigers betekenen, simpelweg omdat het 200 werknemers tellende Thomas Cook Nederland (nog) niet failliet is, zegt een woordvoerder van reisbrancheorganisatie ANVR namens de stichting.

Waar moet je op letten als je een claim indient bij Stichting Garantiefonds Reisgelden?

Gedupeerden moeten hun claim uiterlijk binnen twee maanden na een eventueel bankroet van Thomas Cook Nederland indienen. Dit kan online, via sgr.nl. Belangrijk om te weten is dat alleen pakketreizen of reisarrangementen van Thomas Cook Nederland bij een faillissement onder de dekking van het garantiefonds vallen. Wie een los vliegticket heeft gereserveerd, pak ‘m beet een KLM-ticket om naar een Neckermann-appartementje te vliegen, krijgt daarvoor geen compensatie. Wie zijn geld terug eist moet overigens wel enig geduld betrachten, waarschuwt een woordvoerder namens SGR: het kan even duren voordat het geld op de bankrekening staat – hoe lang precies valt niet te zeggen. ‘Het ligt eraan hoe complex een zaak is, hoeveel bestemmingen een reisorganisatie heeft, en andere factoren. Uiteraard doen we er alles aan om zaken zo snel mogelijk af te handelen.’