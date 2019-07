Wat betekent het behalen van de WK-finale voor het Nederlands vrouwenvoetbal?

Oranje viert feest, de finale is bereikt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Vera Pauw, grondlegger van het Nederlands vrouwenvoetbal en oud-bondscoach:

‘Voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal is dit toernooi fantastisch. Nog nooit was er zo veel marketing, nog nooit zo veel vrouwenvoetbal op televisie, nog nooit was de wereldwijde hype zo groot. Van tevoren was ik de eerste die zei: Nederland wordt wereldkampioen. Nu gaat dat misschien wel lukken!

‘Het is niet zo dat het deelnemersveld over de hele breedte op dit WK sterker is dan tien jaar terug. Amerika heeft zich wel ontwikkeld en Frankrijk is vooruitgegaan, andere landen blijven achter. Nederland heeft vooral het beste voetbalvermogen. De Nederlandse speelsters zijn niet – wat veel mensen denken – fitter dan hun tegenstanders, maar het kost ze gewoon minder energie om het spel te beheersen.

‘Of dit ook mijn succes is? Ja, zo zie ik het wel. De ploeg die gisteren Zweden versloeg heeft de beste jeugdopleiding ter wereld gehad. Die opleiding heb ik – samen met een heleboel mensen – opgezet. En de technische staf heeft natuurlijk fantastisch werk geleverd.’

Anouk Hoogendijk, stopte vlak voor het EK van 2017 met 103 interlands achter haar naam:

‘Al jaren was het vrouwenvoetbal in opkomst – nu kun je misschien zeggen dat het echt opgekomen is. Het wordt nu als volwaardig gezien en is enorm populair. In de breedte van de sport moet nog veel gebeuren, maar dit Nederlands elftal is er wel.’

‘Ik vind het super leuk dat ik aan het begin heb gestaan van de eredivisie, het eerste WK, het eerste EK, het eerste team van Ajax. Met mijn generatie heb ik zo mijn steentje bijgedragen. In de huidige selectie valt alles op zijn plek. Het team is zo goed in balans, iedereen speelt bij topclubs. Dit is misschien wel de beste generatie die we ooit gehad hebben. Ik ben trots op ze en ben blij dat zij het vrouwenvoetbal nu het laatste zetje geven.’

Oranje krijgt rondvaart Amsterdam na winst Mochten de Nederlandse voetbalsters zondag Verenigde Staten verslaan in de WK-finale, dan krijgen ze dinsdag een huldiging in Amsterdam. Op het programma van de viering staan een rondvaart over de Amsterdamse grachten en een groots onthaal op het Museumplein. De KNVB had de Amsterdamse driehoek gevraagd te kijken naar de mogelijkheden voor een eventuele huldiging in Amsterdam. Het Nederlandse elftal had zelf aangegeven dat het alleen een huldiging wilde bij het winnen van de wereldtitel. De eventuele rondvaart begint dinsdag om 16.30 uur en rond 18.00 uur verschijnen de ‘Leeuwinnen’ dan op een podium op het Museumplein.

Foppe de Haan, assistent-bondscoach onder Sarina Wiegman op het EK voetbal voor vrouwen in 2017:

‘Door het succes van de vrouwenploeg op dit WK gaan weer veel meer meisjes in Nederland voetballen, dat denk ik wel. Of ze die finale winnen of verliezen maakt volgens mij niet veel uit. Ze hebben het vrouwenvoetbal weer op de kaart gezet: iedereen heeft het erover. De vorige keer, bij het EK in eigen land, was dat ook zo. Het meisjesvoetbal beleeft een enorme explosie. Eigenlijk ook wel logisch.’

‘De opleving door dit succes ebt straks ook weer weg. Het Anton Geesink-effect, om het zo maar te zeggen (Geesink is een judoka die in 1964 Olympisch kampioen werd, red.). Maar de populariteit van het vrouwenvoetbal heeft ook met de tijdsgeest te maken: sporten die voorheen vooral door mannen werden beoefend, worden nu ook gewoon uitgeoefend door vrouwen. Dat is allemaal prima.’

Pierre van Hooijdonk, bij NOS Sport analist van het WK voetbal voor vrouwen

‘De kijkcijfers van de WK-wedstrijden hebben me positief verrast. Als je ziet hoeveel mensen er zelfs kijken naar de wedstrijden waarin Nederland niet speelt – dat geeft wel aan dat de kijker veel van het WK mee wil krijgen.’

‘Gisteren keken er vijf miljoen Nederlanders naar de halve finale. Toch zie ik een praatprogramma over vrouwenvoetbal gedurende het hele seizoen er nog niet zo snel komen. Ook een programma waarin de aandacht fifty-fifty over mannen- en vrouwenvoetbal verdeeld wordt, zal nog wel een tijd op zich laten wachten. De Nederlandse competitie alleen is niet interessant genoeg, de internationals spelen haast allemaal in het buitenland. Sommige dingen gaan snel, andere gaan stap voor stap.’

Marcel Beerthuizen, expert op het gebied van partnership marketing en sponsoring:

‘De waarde van het vrouwenvoetbal gaat met deze overwinning weer omhoog, maar hoeveel de speelsters daarvan zelf profiteren? Je moet eigenlijk twee dingen onderscheiden. Aan de ene kant is er het prijzengeld. Je ziet dat dat steeds meer gelijkgetrokken wordt. De winnaar en winnares van Wimbledon krijgen bijvoorbeeld precies evenveel. In het voetbal is dat nog niet het geval, maar dat komt wel, denk ik.

‘Qua salarissen en sponsorcontracten vind ik het moeilijker om een voorspelling te doen. Dat komt door de economische waarde van een sport: het aantal toeschouwers en het aantal televisiekijkers. Daar hebben de mannen nog wel een voorsprong. Maar bij hockey verdiende Ellen Hoog bijvoorbeeld meer aan sponsoring dan de beste mannelijke speler. Misschien gaat het de vrouwenvoetballers dus ook wel lukken.’