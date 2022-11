Wat betekent de uitspraak van de Raad van State over bouwvrijstelling voor het belangrijke project Porthos?

Advocaat Valentijn Wosten (links), voorafgaand aan de uitspraak in de zaak over het inpassingsplan Porthos transport en opslag van CO2. Beeld ANP

Een aantal grote bedrijven in de Rotterdamse haven wil met het Porthos-project jaarlijks in totaal 2,5 megaton van de CO2-uitstoot afvangen en via een pijpleiding opslaan in de bodem van de Noordzee. Die CO2-besparing telt uiteindelijk aardig op. In totaal zou Porthos, waar ook het Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie bij betrokken zijn, 37 megaton kunnen bergen. Porthos is al ‘uitverkocht’, de 37 megaton is in principe gegarandeerde reductie.

De adder onder het gras is de stikstofuitstoot die ontstaat tijdens de bouwfase. Bij de aanleg van de pijpleiding en een compressorstation komt 160 ton stikstof vrij. Volgens betrokkenen bij het project is daar wellicht nog een kwart vanaf te halen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van elektrische graafmachines bij de bouw op land. Maar op zee is geen verdere reductie mogelijk, omdat de enorme bouwschepen nog niet geëlektrificeerd zijn en hun zware dieselmotoren veel stikstofoxiden uitbraken. Doordat er langs de Nederlandse kust vaak een westenwind staat, waait een groot deel daarvan richting vier nabijgelegen Natura 2000-gebieden, die schade oplopen.

Niet van de baan

De uitspraak van woensdag betekent niet het einde van het project, benadrukt de Raad van State. Maar Porthos kan niet langer gebruik maken van de bouwvrijstelling. Gericht onderzoek naar stikstofneerslag tijdens de bouw is nu nodig. Dit onderzoek is al gedaan, maar Porthos had het te laat in de procedure ingediend. Milieuorganisatie MOB, die de zaak had aangespannen, krijgt van de rechter zes weken de tijd om op dit onderzoek te reageren. Daarna gaat de rechtszaak over Porthos verder.

Hoewel het CO2-opslagproject dus niet van de baan is, is de uitspraak van de Raad van State een grote tegenvaller. In mei waarschuwde minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten al dat CO2-opslag noodzakelijk is voor het halen van de klimaatdoelen in 2030. Doelen die toch al steeds verder uit zicht raken, constateerde het Planbureau voor de Leefomgeving dinsdag. Elk jaar uitstel betekent dat er 2,5 megaton CO2 in de atmosfeer komt die anders was opgeslagen.

Toekomst onzeker

De toekomst van Porthos is nu onzeker. Volgens de regels die nu weer gelden, moet natuurcompensatie worden uitgevoerd in hetzelfde gebied waar de schade ontstaat, met dezelfde biodiversiteit. Bovendien moet de compensatie gereed zijn bij aanvang van de bouw. Die is er nog niet en vergt zeker anderhalf jaar extra, zeggen betrokkenen. Dat betekent sowieso 5 megaton meer CO2-uitstoot.

Meer onheil sluimert: de kans bestaat dat aannemers die het project moeten uitvoeren zich terugtrekken. De zeeschepen die nodig zijn voor de aanleg van de pijpleidingen zijn schaars en ze zijn ook nodig voor andere klussen op zee voor de energietransitie. Over anderhalf jaar zijn ze mogelijk niet meer beschikbaar, waardoor de kans bestaat dat Porthos achter in de rij moet aansluiten.

Windparken

Het is bovendien niet het enige project dat in gevaar komt. Jetten waarschuwde afgelopen voorjaar dat ook de aanleg van windparken op zee gevaar loopt, omdat hier dezelfde problemen spelen. De schepen die funderingen en windturbines plaatsen, lopen immers ook op diesel en stoten dus stikstofoxiden uit. Onder meer de aansluiting van het windpark Hollandse Kust west beta bij Beverwijk en de aanleg van windparken IJmuiden Ver alfa en beta leunden op de bouwvrijstelling. Deze projecten zullen vrijwel zeker vertraging oplopen.

Netbeheerder Tennet, dat onder meer verantwoordelijk is voor de aansluiting van windparken op zee, zegt dat de uitspraak ‘grote invloed zal hebben op de planning van projecten voor de energietransitie’. De bouw van enkele offshore windprojecten waarbij Tennet betrokken is, zullen mogelijk een tot twee vertraging oplopen. Ook op land zal de energietransitie vertragen, verwacht Tennet.

Het Havenbedrijf Rotterdam zegt de uitspraak van de Raad van State te bestuderen en komt later vandaag met een reactie. Ook de betrokken ministers geven later vandaag een toelichting.