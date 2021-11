Wat betekent de megadeal over de infrastructuur voor Biden en de VS?

DE PLANNEN

Infrastructuur

Het meeste geld – in totaal 95 miljard euro – gaat naar reparaties van snelwegen, gebouwen, bruggen, waterleidingen, dammen en luchthavens. Door het hele land zou 300 duizend kilometer aan snelweg in slechte staat zijn, net zoals 45 duizend bruggen. Doordat de vliegvelden zo verouderd zijn, komt het geregeld voor dat vluchten worden geannuleerd of gewijzigd. Dat alleen al kost de Amerikaanse economie jaarlijks miljarden euro’s. Ook moeten sommige waterleidingnetwerken die schadelijke stoffen als lood bevatten, worden vervangen. In Flint in Michigan zijn veel inwoners jarenlang ziek geworden door het vervuilde water dat uit hun kranen stroomde.

Transport

Op dit moment heeft bijna de helft van de Amerikanen nog steeds geen toegang tot fatsoenlijke vervoerssystemen. Er wordt 33,6 miljard euro geïnvesteerd in het openbaar vervoer en de aanleg van fietspaden. Daarnaast zijn er veel stations die een opknapbeurt kunnen gebruiken en beter bereikbaar moeten worden gemaakt. En er komen veerponten, die het voor de inwoners van Alaska makkelijker maken zich te verplaatsen. Terwijl de populatie de afgelopen decennia toenam, bleef het spoorwegnet vrijwel hetzelfde. Er zal geïnvesteerd worden in hogesnelheidstreinen, die delen van het land beter met elkaar moeten verbinden.

Klimaat

Er is 43 miljard euro opzijgelegd voor groepen die als gevolg van de klimaatverandering veel last hebben gehad van bosbranden, overstromingen, droogten en stormen. Ook wil het Witte Huis het gebruik van elektrische auto’s stimuleren door te investeren in elektrische laadpalen. De Amerikaanse president hoopt dat tegen 2030 de helft van de Amerikanen in elektrische auto’s rijdt, maar experts twijfelen aan de haalbaarheid hiervan. Hoe dan ook is er in de infrastructuurwet 6,5 miljard euro voor vrijgemaakt. Nog eens 6,5 miljard wordt geïnvesteerd in schonere energietransport, waaronder bussen, veerboten en elektrische schoolbussen.

Breedbandinternet

Op het platteland van de Verenigde Staten, maar ook in sommige steden met hoge armoedecijfers, is de toegang tot breedbandinternet slecht. Tijdens de pandemie heeft dat problemen opgeleverd voor kinderen die thuisonderwijs moesten volgen. Commerciële providers zien niet altijd aanleiding om snel internet aan te bieden in veel van dit soort gebieden. Door 56 miljard euro te investeren in breedbandinternet hoopt de overheid dat gat te dichten, ook in gebieden waar veel inheemse Amerikanen wonen.