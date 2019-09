Wat betekent de liquidatie van Wiersum voor het proces rond kroongetuige Nabil B.? ‘Zonder advocaat is dit niet te doen’ 

Politie-onderzoek in de straat in Amsterdam-Buitenveldert waar woensdagochtend advocaat Derk Wiersum werd neergeschoten. Beeld Foto EPA

Nabil B. sloot in 2017 een deal met het Openbaar Ministerie na zijn eigen betrokkenheid bij een vergismoord, begin dat jaar. Hij kreeg spijt en liep over naar justitie, waar hij belastende verklaringen aflegde over betrokkenen bij een reeks liquidaties. Hoofdschuldige is volgens B. de meest gezochte verdachte van Nederland: Ridouan T.

De twee geplande pro-formazaken, volgende week dinsdag en donderdag, gaan door; het is wettelijk voorgeschreven dat het voorarrest van verdachten op zo’n zitting binnen 90 dagen wordt herbeoordeeld.

Het vinden van een nieuwe advocaat zal moeilijk zijn, maar is een voorwaarde voor de voortzetting van het proces. ‘Bijstand aan een getuige is niet zo fundamenteel als aan een verdachte, maar Nabil B. is én verdachte, én kroongetuige’, zegt oud-rechter Frits Lauwaars. ‘Dus zonder advocaat is dit niet te doen.’

Beschermingsprogramma

Die advocaat zal in een beschermingsprogramma moeten worden opgenomen, wat ten koste gaat van zijn andere cliënten. De deken van de Orde van Advocaten moet erop toezien dat diens beveiliging wordt gegarandeerd.

Dinsdag zullen de aanklagers en rechters met pantservoertuigen vanaf een beveiligd adres naar de rechtbank komen, verwacht Lauwaars, die eerder het omvangrijke liquidatieproces Passage leidde. Maar inhoudelijk verwacht hij dat het proces, dat medio 2020 inhoudelijk begint, gewoon zal doorgaan zoals gepland. ‘Er staat vast een advocaat op die naam wil maken, het aandurft en heel principieel is.’

De vraag is of de kroongetuige doorgaat met verklaren, want hij heeft al verschillende keren gedreigd ermee te stoppen. Als hij stopt, of als er werkelijk geen advocaat is die Nabil B. na Wiersums liquidatie durft te verdedigen, loopt het proces ‘aanzienlijke schade’ op. Dan liggen er nog zijn schriftelijke verklaringen, zegt Lauwaars, maar ‘die verliezen behoorlijk aan waarde als de kroongetuige niet zelf op zitting door andere procespartijen kan worden gehoord. Dan wordt het OM veel afhankelijker van ander bewijs’.

Risico voor elke betrokkene

En dat is volgens de oud-rechter precies de bedoeling: ‘De dader van deze liquidatie is uit op het onderuit schoppen van het hele proces. Iedere betrokkene moet nu heel erg oppassen.’

Toch is de kans klein dat de kroongetuige de handdoek in de ring gooit. Als hij zich terugtrekt uit de deal, heeft het OM niet langer de verplichting slechts de helft van de gebruikelijke straf tegen hem te eisen. Bovendien wordt dan ook zijn beveiliging minder zwaar, ‘wat hij, gezien de omstandigheden, absoluut niet zal willen’.